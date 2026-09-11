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Flipkartలో Realme P4s 5Gపై భారీ డిస్కౌంట్.. రూ.34,999కే 8000mAh బ్యాటరీ ఫోన్!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 11, 2026, 03:06 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 03:06 PM IST

Realme P4s 5G Big Discount: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో realme P4s 5G మొబైల్‌ అత్యంత చీప్‌ ధరకే లభిస్తుంది. ఇప్పుడే దీనిని కొనుగోలు చేసేవారికి బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా రూ.1,750 బ్యాంక్ ఆఫర్స్‌ పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా అదనంగా ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్‌ కూడా అందుబాటులో ఉంది.

Realme P4s 5G Big Discount: ఎప్పటి నుంచి మంచి రియల్‌మీ మొబైల్‌ కొనుగోలు చేసేవారికి గుడ్‌ న్యూస్‌.. ప్రముఖ ఈ కామర్స్‌ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో రియల్‌మీ బ్రాండ్‌కు సంబంధించిన స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌పై అద్బుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి బంపర్‌ బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌తో పాటు అద్బుతమైన ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌ లభిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా ఏ మొబైల్ చీప్‌ ధరకే లభిస్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Realme P4s 5g Dimensity 7400 Ultra Telugu1/6

డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌

ప్రముఖ ఈ కామర్స్‌ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో realme P4s 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో లభిస్తోంది. ఇప్పుడే దీనిని కొనుగోలు చేసేవారికి అత్యంత చీప్‌ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఇది అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులో ఉంది..  

Realme P4s 5g Discount2/6

పీక్ బ్రైట్‌నెస్

realme P4s 5G మొబైల్‌కి సంబంధించిన ఫీచర్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. 6.78-అంగుళాల 1.5K AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, HDR10+, 6,500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్ సపోర్ట్‌తో అందుబాటులో ఉంది. ఇవే కాకుండా AGC DT-Star D+ ప్రొటెక్షన్ సపోర్ట్‌ను కూడా కలిగి ఉండడం విశేషం..  

Realme P4s 5g Discount News3/6

ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్‌

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎంతో శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 7400 Ultra 4nm ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇది అద్భుతమైన రియర్ కెమెరా సెటప్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇవే కాకుండా 50 MP ప్రధాన కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు అదనంగా 8 MP ఆల్ట్రా-వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది..   

Realme P4s 5g Exchange Offer4/6

సెల్ఫీ కెమెరా

ఫ్రంట్ భాగంలో అద్భుతమైన 16 MP సెల్ఫీ కెమెరా సెటప్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 8,000 mAh భారీ బ్యాటరీతో పాటు 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన Android 16 ఆధారిత Realme UI 7.0 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.  

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MRP ధర

ఇక 128 GB ఇంటర్నల్‌ స్టోరేజ్‌ కలిగిన ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. దీని ధర MRP రూ.48,999 కాగా.. ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి ఏకంగా 29 శాతం ప్రత్యేకమైన తగ్గింపుతో రూ.34,999కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇవే కాకుండా అదనంగా బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి.  

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ఎక్చేంజ్‌ ఆపర్‌

ఇందులో భాగంగా Flipkart Axis, Flipkart SBI బ్యాంక్‌లకు సంబంధించిన క్రెడిట్‌ కార్డ్‌లను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే దాదాపు రూ.1,750 వరకు తగ్గింపు పొందవచ్చు. అలాగే అదనంగా ఇతర బ్యాంక్‌లకు సంబంధించిన క్రెడిట్ వినియోగించి ప్రత్యేకమైన తగ్గింపు పొందవచ్చు.. అదనంగా ఎక్చేంజ్‌ ఆపర్‌ వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే దాదాపు రూ.20,625 వరకు బోనస్‌ కూడా లభిస్తుంది.   

TAGS:
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