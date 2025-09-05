English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ranga Reddy News: సమాధులు తవ్వి అస్థికలు మాయం.. గుంట స్థలం కోసం రియల్టర్ దారుణం

Ranga Reddy News: గుంట స్థలం విక్రయించలేదని ఓ రియల్టర్ దారుణానికి తెగబడ్డాడు. ఆ స్థలంలో ఉండే సమాధులు తవ్వి.. అస్థికలు మాయం చేశాడు. దీంతో బాధితులు లబోదిబోమంటున్నారు. తమకు న్యాయం చేయాలంటూ పోలీస్ స్టేషన్‌ను ఆశ్రయించారు. ఈ ఘటన రంగారెడ్డి జిల్లా మహేశ్వరం మండల పరిధిలోని డబిల్ గూడ గ్రామంలో చోటు చేసుకుంది. వివరాలు ఇలా..
డబిల్ గూడ గ్రామంలోని జన్యుపాగ బాలమణి కుటుంబానికి 3 ఎకరాల 6 గుంటల భూమి ఉండగా.. 2006 సంవత్సరంలో 3 ఎకరాల 5 గుంటలను కుటుంబం విక్రయించింది. ఒక గుంట భూమిని సమాధుల కోసం వదులుకున్నారు.

ఆ తరువాత ఈ భూమి మరో ఇద్దరు చేతులు మారి.. రవి అనే రియల్టర్ అనే కొనుగోలు చేశాడు. అక్కడ సమాధులు తొలగించాలని జన్యుపాగ బాలమణిని కోరారు. ఆమె అందుకు ఒప్పుకోలేదు.  

తమకు పూర్వీకుల గుర్తుగా సమాధులు మాత్రమే మిగిలాయని.. అందుకే తాము గుంట స్థలం అమ్మకుండా అలాగే వదులుకున్నామని చెప్పారు.  

దీంతో ఆ ఒక్క గుంట భూమిని రియల్ ఎస్టేట్ వారికి ఇవ్వలేదనే అక్కసుతోనే తమ వారి సమాధులు తొలగించారని ఆమె కన్నీటి పర్యాంతం అయ్యారు. అత్త, మామ, భర్తకు సంబంధించిన సమాధులను ధ్వంసం చేసి అస్థికలను మాయం చేసిన వారిపై చట్టపరంగా తగు చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు.  

మహేశ్వరం పోలీస్ స్టేషన్‌లో రియల్టర్‌పై ఫిర్యాదు చేశారు. దళితులమనే రియల్ ఎస్టేట్ యాజమాన్యం ఈ చర్యలకు పాల్పడ్డారని ఆరోపించారు. తమ కుటుంబ సభ్యుల సమాధులను కూల్చి అస్థికలను మాయం చేసిన వారిపై చట్టపరంగా తగు చర్యలు తీసుకోవాలని ఉన్నతాధికారులకు వేడుకున్నారు.  

