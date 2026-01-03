Belly Fat: తక్కువగా తిన్న కూడా.. పొట్ట బైటకు వస్తుందా..?.. అసలు కారణం ఇదే.!.

Reason behind belly fat: చాలా మంది తాము తక్కువగా తింటున్నామని అయిన కూడా బెల్లీ ఫ్యాట్ వస్తుందని తెగ టెన్షన్ పడిపోతారు. అలాంటి వారు అసలు చేస్తున్న తప్పులు ఏంటో చూద్దాం..
ఇటీవల కాలంలో చాలా మంది యువతీ, యువకులు శారీరక శ్రమను పూర్తిగా వదిలేశారని చెప్పుకొవచ్చు. గంటల కొద్ది ఆఫీసు వర్క్ లు, అదే విధంగా సోఫాల్లో కూర్చుని ఉండటం చేస్తారు. ముఖ్యంగా తినే అలవాట్లు పూర్తిగా మారిపోయాయి.
జీవగడియారం పూర్తిగా మారిపోయింది. దీంతో యువతీ,యువకులు కొంత మంది అతిగా తిన్న కూడా బెల్లీ ఫ్యాట్ వస్తుంది. అదే విధంగా మరికొంత మందిలో తినడం కంట్రోల్ లో ఉన్న కూడా పొట్ట వస్తుంది. నార్మల్ గా అతిగా జంక్ ఫుడ్ లు, తిన్న వెంటనే పడుకునేవారు, గంటల కొద్ది కూర్చునే వారిలో పొట్ట ఊగుతు కన్పిస్తుంది.
కానీ జంక్ ఫుడ్ తినకుండా, మితంగా ఆహరం తినేవారిలో ఎందుకు పొట్ట వస్తుందో చూద్దాం. సాధారణంగా 30 ఏళ్లు దాటిదంటే చాలు శరీరంలో కొన్ని మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. ముఖ్యంగా బెల్లీ ఫ్యాట్ తో పాటు, ఇతర సమస్యలు వస్తాయి.
శరీరంకు కావాల్సిన ఎక్సర్ సైజ్ లు, పోషకాహర పదార్థాలు మొదలైనవి తినాలి. కానీ దీన్ని పాటించకుండా కొంత మంది ఏది పడితే అదే తింటు ఉంటారు. దీంతో పొట్ట దగ్గర కొవ్వుపేరుకుపోయి చాలా ఇబ్బంది కరంగా మారుతుంది. తమ పనుల్ని కూడా తాము చేసుకొవడానికి కూాడా ఇబ్బందులు పడతాయి.
ఎలాగో జంక్ ఫుడ్ అతిగా ఆహరంతినట్లేదని, గంటల కొద్ది నిద్రపోతారు. అసలు బాడీకి ఎలాంటి పని చెప్పరు. దీంతో అలాంటి వారిలో కూడా బెల్లీ ఫ్యాట్ సమస్య కన్పిస్తుంది.
అందుకే నిపుణుల ప్రకారం..పోషకాహరాలతో కూడిన ఆహరం, సరైన విధంగా ఎక్సర్ సైజ్ లు చేస్తేనే బాడీ ఫిట్ గా ఉంటుందని ఎలాంటి సమస్యలు దరిచేరవని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే బెల్లీ ఫ్యాట్ సమస్యలతో బాధపడేవారు.. జంక్ ఫుడ్ లు అవాయిడ్ చేస్తున్న కూడా.. మంచి హెల్తీ డైట్ తో పాటు, ప్రతిరోజు యోగా, రన్నింగ్ లు తప్పనిసరిగా చేయాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.