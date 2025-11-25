English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
CIBIL Score: సిబిల్‌ స్కోర్ 800 ఉన్నా.. మీ లోన్‌ రిజెక్ట్ చేస్తున్నారా? అయితే ఈ తప్పులే కారణం..!!

Loan not approved with good credit score:   CIBIL స్కోరు 800 ఉన్నా లోన్ రిజక్ట్ అవ్వడం  చాలా మందిని షాకింగ్ కు గురిచేస్తుంది. ఎందుకంటే మంచి స్కోరు ఉన్నవారికి లోన్ రావడం ఖాయమని అనుకుంటారు. కానీ వాస్తవానికి, క్రెడిట్ స్కోరు అనేది కేవలం అర్హతను చూపే సూచిక మాత్రమే.  రుణం ఖచ్చితంగా మంజూరవుతుందా లేదా అనేది మరెన్నో ఇతర అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. బ్యాంకులు తమ స్వంత రూల్స్, రిస్క్ చెకింగ్ సిస్టమ్స్, వేరే ఫైనాన్షియల్ పారామీటర్స్ ను  కూడా పరిశీలిస్తాయి. అందుకే, CIBIL స్కోరు బాగున్నా రుణం రాకపోవడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి.
బ్యాంకులు కేవలం మీ గత చెల్లింపుల హిస్టరీనే చూడవు.. భవిష్యత్తులో EMIలను సమయానికి చెల్లించగలరా లేదా అనే అంశాన్ని కూడా తీవ్రంగా పరిశీలిస్తాయి. తరచుగా ఉద్యోగాలు మార్చడం, ప్రొబేషన్‌లో ఉండటం, చిన్న కంపెనీల్లో పనిచేయడం, గతంలో ఉద్యోగ గ్యాప్‌లు ఉండటం.. వీటన్నింటిని బ్యాంకులు  రిస్క్ గా పరిగణిస్తాయి. సాధారణంగా 2–3 సంవత్సరాల స్థిరమైన ఉద్యోగం ఉన్నవారిని బ్యాంకులు నమ్మకంగా తీసుకుంటాయి.  

స్వయం ఉపాధి పొందినవారికి గత 2–3 సంవత్సరాల ఆదాయపు పన్ను రిటర్నులు (ITR), వ్యాపారం స్థిరత్వం, ఆదాయం వృద్ధి శాతం వంటివి కీలకంగా మారుతాయి. ఆదాయం తగ్గడం, ఆలస్యం చేసిన ITRలు, క్యాష్ ఫ్లోలో సమస్యలు ఉన్నట్లయితే 800 ఉన్నా..బ్యాంకులు రుణం మంజూరు చేయడానికి సంకోచిస్తాయి.  

మీ CIBIL స్కోరు ఎంత ఉన్నా, మీ నెల జీతంలో పెద్ద భాగం ఇప్పటికే EMIలకు వెళ్తే బ్యాంకులు అదనపు రుణాన్ని ఆమోదించవు. సాధారణంగా, బ్యాంకులు మొత్తం EMI లోడ్‌ను ఆదాయంలో 40–50శాతం లోపే ఉండాలి అని నిర్ణయిస్తాయి. దీన్ని మించితే రుణం రెడ్ ఫ్లాగ్‌గా పరిగణిస్తారు.  

చాలామంది త్వరగా రుణం దొరుకుతుందని భావించి అనేక బ్యాంకులకు అప్లికేషన్లు పంపుతారు. ఇది CIBIL‌లో  హార్డ్ ఇన్‌క్వైరీలుగా కనిపిస్తుంది. బ్యాంకు దృష్టిలో ఇది కస్టమర్ ఆర్థికంగా ఒత్తిడిలో ఉన్నాడన్న సంకేతాన్ని ఇస్తుంది. ఇది రుణ తిరస్కరణకి ప్రధాన కారణం అవుతుంది.

మీ CIBIL స్కోరు పర్ఫెక్ట్‌గా కనిపించినా, కొత్త బ్యాంకు మీ పాత బ్యాంకుతో ఉన్న రికార్డులను కూడా పరిశీలిస్తుంది. గతంలో ఒకసారి అయినా EMI ఆలస్యం, రుణ సెటిల్‌మెంట్, పెండింగ్‌పై వివాదం వంటి అంశాలు లీగల్‌గా క్లియర్ అయినా కూడా బ్యాంకుల సిస్టమ్ వాటిని  రిస్క్ గా స్టోర్ చేసుకుని ఉంటుంది. ఇదే కారణంగా అప్పుడప్పుడు హై స్కోరు ఉన్నప్పటికీ అప్లికేషన్ తిరస్కరిస్తుంది. 

చిన్న రుణాలు, చిన్న EMIలు ఉంటే ముందుగా క్లియర్ చేయండి. క్రెడిట్ కార్డ్ బాకీలు జీరో చేయండి. ఆదాయానికి సరిపోయే విధంగా మీ EMI లోడును తగ్గించండి. తక్కువ మొత్తానికి రుణం తీసుకోవడం ఆమోదానికి పెద్ద ప్లస్ గా మారుతుంది. ఒకేసారి అనేక బ్యాంకులకు అప్లై చేయడం నివారించండి. బ్యాంకులు కేవలం CIBIL స్కోరే కాదు, మీ మొత్తం ఆర్థిక స్థితిని, ఉద్యోగ భద్రతను, ఆదాయ ప్రవాహాన్ని, గత లావాదేవీలను పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకుంటాయి. అందుకే, మంచి క్రెడిట్ స్కోరు ఉన్నప్పటికీ రుణం తిరస్కరించబడటం అసాధారణం కాదు.

