Prabhas Anushka Marriage: ప్రభాస్ అనుష్కల పెళ్లికి అడ్డుపడింది వాళ్లేనా..! వైరల్ అవుతున్న న్యూస్..

Prabhas Anushka Marriage: టాలీవుడ్ సహా ప్యాన్ ఇండియా మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్ ప్రభాస్.. మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ లేడీ బ్యాచిలర్ అనుష్క శెట్టిలు పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నారా.. తీరా పెళ్లి పీఠలు ఎక్కే సమయంలో వీళ్ల పెళ్లికి కొంత మండి అడ్డుపడ్డారా అంటే ఔననే అంటున్నాయి టాలీవుడ్ సినీ వర్గాలు. ఇంతకీ మ్యాటరేమింటే.. 

 
Prabhas Anushka Marriage: తెలుగు సహా ప్యాన్ ఇండియాలో  మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్ అందరి కంటే ముందు గుర్తొచ్చే పేరు రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ దే.  అదే విధంగా కథానాయికల్లో అనుష్క శెట్టి కూడా మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ లేడీ బ్యాచిలర్ అని చెప్పాలి. వీళ్లిద్దరు తొలిసారి ‘బిల్లా’ సినిమాల్లో నటించారు. ఆ తర్వాత నుంచే వీళ్లిద్దరి మధ్య కెమిస్ట్రీ మొదలైంది. ఇక బాహుబలి సినిమా తర్వాత వీళ్లు పెళ్లి చేసుకున్నారు. 

అయితే వీళ్ల పెళ్లికి అంతా సిద్ధం అయ్యింది.  తీరా ఇద్దరి జాతకాలు చూపిస్తే.. వీళ్ల జాతకాలు కలవలేదనేది జ్యోతిష్య పండితులు చెప్పారట. దీంతో ప్రభాస్ పెద్దనాన్న, పెద్దమ్మలు వీరి పెళ్లి చేసుకోవడానికి అనుమతులు ఇవ్వలేదనేది టాక్.

అయితే ప్రభాస్ మాత్రం చేసుకుంటే అనుష్కనే చేసుకుంటానని పట్టుపట్టినట్టు సమాచారం. దీంతో ఇంట్లో వేరే అమ్మాయిలను చూసినా.. ఇప్పటి వరకు పెళ్లి చేసుకోకుండా మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్ గానే మిగిలినట్టు సమాచారం. 

అయితే ప్రభాస్ పెద్దమ్మ మాత్రం ఈ యేడాదిలో ప్రభాస్ పెళ్లి పీఠలు ఎక్కబోతున్నట్టు చెప్పింది. అంతేకాదు ఈ యేడాదే మ్యారేజ్ చేసుకోవడం పక్కా అని చెబుతున్నారు. 

మరొ నెలలో ప్రభాస్ తన 46వ పుట్టినరోజు జరుపుకోబోతున్నారు.  ఆ రోజే ప్రభాస్ పెళ్లికి  సంబంధించిన అఫిషియల్ ప్రకటన చేయనున్నట్టు సమాచారం. ఇప్పటికే ప్రభాస్ కూడా ఇంట్లో వాళ్లు చెప్పిన సంబంధానికి ఓకే చెప్పాడట. 

ప్రభాస్ సినిమాల విషయానికొస్తే.. మారుది దర్శకత్వంలో ‘ది రాజా సాబ్’ మూవీతో పలకరించనున్నారు. ఈ యేడాది డిసెంబర్ 5న  విడుదల కానుంది. పుట్టినరోజు నుంచి సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో స్పిరిట్ మూవీ ప్రారంభించనున్నాడు. అటు హను రాఘవపూడి, లోకేష్ కనగరాజ్, ప్రశాంత్ వర్మ, ప్రశాంత్ నీల్ తో సలార్ 2 ప్రాజెక్టులు లైన్ లో ఉన్నాయి. 

