Red Banana benefits: అధిక బరువు, డయాబెటిక్ వాళ్లకు వరం.!. రోజుకు ఒక రెడ్ బనానా తింటే ఎన్ని లాభాలో తెలుసా..?

Red banana Eating benefits: రోజుకు ఒక బనానా తినడం వల్ల అనేక రోగాలకు చెక్ పెట్టొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే చాలా మంది తమ డైట్ లో తప్పకుండా ఎర్రటి బనానాను యాడ్ చేసుకుంటున్నారు.
 
ఇటీవల కాలంలో వయసుతో సంబంధంలేకుండా చాలా మంది అధిక బరువుతో పాటు,డయాబెటిస్ వ్యాధి బారిన పడుతున్నారు.ఈక్రమంలో మారిపోయిన ఆహరపు అలవాట్లు, ఉద్యోగాల మూలంగా చాలా మంది ఒత్తిడికి గురౌన్నారు.  

ప్రాపర్ గా టిఫిన్, లంచ్,డిన్నర్ మొదలైన వాటిని ఇష్టమున్నట్లు స్కిప్ చేస్తున్నారు. కొంత మంది ఏది పడితే అది తింటూ.. జంక్ ఫుడ్ లను ఎక్కువగా తింటున్నారు. సమయ పాలన లేకుండా ఎక్కువగా నిద్రపోతున్నారు. దీంతో తక్కువ ఏజ్ లోని డయాబెటిక్, అధిక బరువు బారిన పడుతున్నారు.   

అయితే.. మార్కెట్ లలో సీజన్ తో సంబంధం లేకుండా రెడ్ బనానాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈ క్రమంలో రెడ్ బనానాలో అన్ని రకాల విటమిన్ లు, మినరల్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటిని తినడం వల్ల శరీరంకు కావాల్సిన పోషకాలు పుష్కలంగా అందుతాయి.  

అందుకే ప్రతిరోజు ఒక రెడ్ బనానా తినాలని నిపుణులు చెబుతుంటారు. ఈ రెడ్ బనానాలో అధిక బరువు, చక్కెర వ్యాధిని తగ్గించే కారకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ప్రతిరోజు కూడా ఉదయం పూట పరగడుపున ఒక రెడ్ బనానా తప్పకుండా తినేలా ప్లాన్ చేసుకొవాలి.  

రెడ్ బనానాలో అధిక బరువును కరిగించి వేసే కారకాలు ఉంటాయి. బనానాను తిన్న వెంటనే.. కడుపులోకి వెళ్లి జీవక్రియల్ని వేగవంతం చేస్తాయి. అంతే కాకుండా కడుపు ఉబ్బటం, రక్తనాళాల్లో పేరుకుపోయిన కొవ్వును క్లియర్ చేస్తుంది. అంతేకాకుండా వ్యాధులకు కారణమయ్యే శరీరంలోని చెడు పదార్థాలను మలంతో బైటకు పంపివేస్తుంది.

అందుకే ప్రతిరోజుకూడా  ఒక బనానా తినే వారిలో అధిక బరువు, డయాబెటిక్ సమస్య అనేది చాలా వరకు కంట్రోల్ లో ఉంటుందని చెబుతుంటారు. దీని వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఉండదని సూచనలు చేస్తారు.  

