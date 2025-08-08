English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Red Bell pepper: క్యాప్సికమ్‌లలో ఈ రంగులోనే అద్భుత ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు మెండు..

Red Bell pepper Benefits: క్యాప్సికంలో మూడు రంగుల ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. అయితే గ్రీన్ కలర్ మన దేశంలో ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీంతోపాటు ఎరుపు, పసుపు, క్యాప్సికమ్‌ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే ఎర్ర క్యాప్సికం తినడం వల్ల అద్భుత ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. మీ డైలీ రొటీన్ లో యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల 8 ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు పొందుతారు.
 
 ఎరుపు రంగు క్యాప్సికంలో విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణాలు కలిగి ఉంటుంది. ఇది ఇమ్యూనిటీ వ్యవస్థను కూడా బలపరుస్తుంది. అంతేకాదు ఐరన్ గ్రహించడానికి కూడా పెంచుతుంది. కొల్లాజెన్‌ ఉత్పత్తికి కూడా తోడ్పడుతుంది. దీంతో మీ చర్మం ,జుట్టు ఆరోగ్యంగా కనిపిస్తుంది. కీళ్ల జబ్బులతో బాధపడుతున్న వారికి కూడా ఇది మంచి రెమెడీ.  

రెడ్ క్యాప్సికం తినడం వల్ల ఇందులోని బిటా కెరొటిన్, లూటీన్ కంటి ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. ఇది పవర్‌ఫుల్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్. వయస్సు రీత్య వచ్చే కంటి సమస్యలకు ఇది మంచి రెమెడీ. అంతే కాదు ఇందులో ఉండే విటమిన్ b6 మెదడు ఆరోగ్యానికి కూడా సహాయపడుతుంది. దీన్ని న్యూరో ట్రాన్స్పీటర్ పనితీరును మెరుగు చేస్తుంది.  

రెడ్ క్యాప్సికం తీసుకోవడం వల్ల ఇందులో లైకోపీన్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇది రక్తంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ని కూడా తగ్గించేసి గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. బరువు నిర్వహణలో ఉన్న వాళ్ళు ఇది తీసుకోవచ్చు. ఇందులో క్యాలరీలు కూడా తక్కువగా ఉంటాయి.  

రెడ్ క్యాప్సికంలో ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇందులో నీటి శాతం కూడా అధికంగా ఉంటుంది. ఇది కడుపు నిండిన అనుభూతిని ఎక్కువ సమయం పాటు కల్పిస్తుంది. వెయిట్ లాస్ జర్నీలో ఉన్న వాళ్ళు తినాలి. అతిగా తినకుండా ఉంటారు. తద్వారా వెయిట్ లాస్ కూడా త్వరగా అవుతారు.  

ఎర్ర క్యాప్సికం తీసుకోవటం వల్ల యాంటీ  ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణాలు కలిగి ఉంటాయి. తద్వారా నొప్పి సమస్యలు త్వరగా తగ్గిపోతాయి. కీళ్ల నొప్పులు ఆర్థరైటిస్ తో బాధపడుతున్న వారికి కూడా మంచి రెమిడీ అని చెప్పాలి. ఇందులో విటమిన్ ఏ, సీ కూడా ఉంటుంది. ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ నుంచి కూడా కాపాడుతుంది.

