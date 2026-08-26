Redmi 17c 5g Launch: ప్రముఖ చైనీస్ Redmi కంపెనీ Redmi 17C 5G స్మార్ట్ ఫోన్ను విడుదల చేసింది. ఇది సింగపూర్ మార్కెట్లో విడుదలైంది. దీనిని కంపెనీ రెండు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఇది అత్యంత తక్కువ ధరలో ఎన్నో రకాల ఫీచర్లను కలిగి ఉంది.
Redmi 17c 5g Launch: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ Redmi మార్కెట్లోకి అద్భుతమైన కొత్త మొబైల్ను విడుదల చేసింది. దీనిని కంపెనీ రెడ్మి 17C 5G పేరుతో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది.. ముఖ్యంగా ఇది అత్యంత తక్కువ ధరలు చాలా స్పెషల్ ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే ఇది వెనుక భాగంలో చాలా అద్భుతమైన కెమెరా మాడ్యూయల్ని కూడా కలిగి ఉంది. ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
రెడ్మి 17C 5G మొబైల్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 6.9-అంగుళాల LCD డిస్ప్లే ఉంది. ఇందులో DC డిమ్మింగ్, TUV రైన్ల్యాండ్ సర్టిఫికేషన్ కూడా ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఇందులో వెనక భాగంలో అద్భుతమైన 50MP ప్రధాన కెమెరా సెటప్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
రెడ్మి 17C 5G ధరకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని కంపెనీ సింగపూర్లో $279 (దాదాపు రూ.19,000) తో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఇది మొత్తం వేగం లెదర్ ఫినిషింగ్ తో పరుపులతో పాటు బ్లాక్ బ్రౌన్ వంటి వివిధ కలర్ ఆప్షన్ తో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, ఇతర మార్కెట్లలో ఈ కంపెనీ ఇంకా దీనిని విడుదల చేయలేదు.. త్వరలోనే ప్రపంచ మార్కెట్లో కూడా లాంచ్ చేసే అవకాశాలున్నాయి..
రెడ్మి 17C 5G ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. 1600×720 పిక్సెల్స్ రిజల్యూషన్తో 6.9-అంగుళాల LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ ఫోన్ స్మూత్ స్క్రోలింగ్, గేమింగ్ కోసం 120Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్ను అందిస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది. అలాగే ఈ ఫోన్ 660 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ను, HBM మోడ్లో 810 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ను కలిగి ఉంది.
ముఖ్యంగా ఇందులో కంపెనీ కంటి ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి ఇది DC డిమ్మింగ్, TUV రైన్ల్యాండ్ సర్టిఫికేషన్ను కూడా కలిగి ఉంది. అలాగే ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 ప్రాసెసర్ పై పని చేస్తుంది. ఇది మొత్తం రెండు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్ లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇందులో హై అండ్ స్టోరేజ్ వేరియెంట్ 256gb ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ను కలిగి ఉంటుంది.
ఇక ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన కెమెరా సెటప్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇందులో డ్యూయల్ రియల్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంటుంది. చాలా అద్భుతమైన 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఎన్నో రకాల స్పెషల్ మోడ్లను కలిగి ఉన్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది. ఒక ఫ్రంట్ భాగంలో వీడియో కాలింగ్ కోసం 8-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా కూడా లభిస్తుంది. ఇందులో ఇవే కాకుండా ఎన్నో రకాల ఫీచర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి..