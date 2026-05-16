Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Redmi A7: రూ.1,500 లోపే Redmi A7 4G స్మార్ట్‌ఫోన్.. అమెజాన్‌లో కళ్లుచెదిరే భారీ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్!

Redmi A7: రూ.1,500 లోపే Redmi A7 4G స్మార్ట్‌ఫోన్.. అమెజాన్‌లో కళ్లుచెదిరే భారీ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్!

Written ByDharmaraju DhurishettyUpdated byDharmaraju Dhurishetty
Published: May 16, 2026, 02:10 PM IST|Updated: May 16, 2026, 02:10 PM IST

Redmi A7 4G Massive Discount Offer: Redmi A7 4G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో లభిస్తోంది. అమెజాన్‌లో దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి ప్రత్యేకమైన కూపన్ డిస్కౌంట్‌తో పాటు అదనంగా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ లభిస్తుంది. ఈ ఆఫర్స్ అన్ని పోను దీనిని చీప్ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు..

Buy Redmi A7 4g Online1/6

Redmi A7 4G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ మొబైల్ 6.88 అంగుళాల ప్రత్యేకమైన HD+ LCD డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఇది 120Hz అడాప్టివ్ రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్టుతో లభిస్తోంది. కాబట్టి దీనివల్ల స్క్రోలింగ్‌తో పాటు గేమింగ్ చాలా స్మూత్‌గా ఉంటుంది. ఇందులో కంపెనీ వెట్ టచ్ టెక్నాలజీ సిస్టం కూడా అందించింది.   

Redmi A7 4g Discount2/6

ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన పర్ఫామెన్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇందులో కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన Unisoc T7250 ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్‌ను అందిస్తోంది. కాబట్టి దీనిని రోజువారి పనులతో పాటు సోషల్ మీడియా బ్రౌజింగ్‌కు ఎంతగానో సరిపోతుంది. ఇక దీనిని కంపెనీ 64 GB ఇంటర్నల్ స్టోరీస్‌తో పాటు 3gb ర్యామ్ సపోర్ట్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది.  

Redmi A7 4g Amazon Offer3/6

అలాగే 64GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఇన్ వినియోగించిన తర్వాత.. ఈ Redmi A7 4G మొబైల్‌ను మైక్రో SD కార్డు సహాయంతో స్టోరేజ్ ను కూడా పెంచుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత షియోమీ HyperOS ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా ఎంతో శక్తివంతమైన 5200mAh భారీ బ్యాటరీతో లభిస్తోంది.   

Redmi A7 4g Offers4/6

ఈ Redmi A7 4G స్మార్ట్‌ఫోన్ స్వీట్ చార్జింగ్ కోసం ఇందులో కంపెనీ చాలా ప్రత్యేకమైన 15W ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ ను కూడా అందిస్తోంది. అదేవిధంగా ఇందులో 7.5W  వైరుడ్ రివర్స్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీంతోపాటు ఈ మొబైల్ వెనుక భాగంలోని కెమెరా చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. వెనకలో 13 MP AI ప్రైమరీ కెమెరాతో అందుబాటులోకి వచ్చింది.

Redmi A7 4g 5/6

ఈ Redmi A7 4G స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన ధరకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని కంపెనీ మార్కెట్‌లో MRP ధర రూ.14,999 లకు విక్రయిస్తోంది. అయితే, ఇప్పుడే దీనిని అమెజాన్‌లో కొనుగోలు చేసే వారికి 30 శాతం ప్రత్యేకమైన తగ్గింపుతో కేవలం రూ.10,499కే పొందవచ్చు. అదేవిధంగా అదనంగా దీనిపై ఎన్నో రకాల బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.   

Redmi A7 4g Price6/6

ఇక ఈ Redmi A7 4G స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై ఉన్న బ్యాంక్ ఆఫర్స్ వివరాలు లోకి వెళ్తే.. అమెజాన్ పే ఐసిఐసిఐ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే..రూ.300 తగ్గింపు లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా అదనంగా కూపన్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌ను వినియోగించి ఈ మొబైల్ కొంటే రూ.200 తగ్గింపు పొందవచ్చు. అదేవిధంగా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే రూ.9,000 వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ ఆఫర్స్ అన్నీ పోను.. రూ.1,499 లోపే పొందవచ్చు.

Tags:
Redmi A7 4g Price
Redmi A7 4g News
Redmi A7 4g Offers
Redmi A7 4g Amazon Offer
Redmi A7 4g Discount

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
నంద్యాలలో విషాదం.. ప్రమాదవశాత్తు వ్యవసాయ బావిలో పడిన 40 గేదెలు.. ఊపిరాడక 8 మృతి

నంద్యాలలో విషాదం.. ప్రమాదవశాత్తు వ్యవసాయ బావిలో పడిన 40 గేదెలు.. ఊపిరాడక 8 మృతి

Tragic Incident In Nandyal2 min ago
2

CBSC బోర్డు కీలక నిర్ణయం.. 9, 10 తరగతులకు కొత్త త్రీ-లాంగ్వేజ్ రూల్.

CBSE three language policy4 min ago
3

గుజరాత్‌ టీమ్‌కు గోల్డెన్ ఛాన్స్..గెలిస్తే అగ్రస్థానానికి, KKR ట్విస్ట్ ఇస్తుందా?

KKR Vs GT Match5 min ago
4

Thane Blue drum Murder: బైటపడ్డ మరో బ్లూడ్రమ్ ఘటన.. రొమాన్స్ కోసం ప్రియుడ్నిపిలిచి

Maharashtra22 min ago
5

CM Chandrababu naidu: సీఎం చంద్రబాబు మరోసంచలనం.. మూడో బిడ్డకు రూ. 30వేలు, నాలుగో

CM chandrababu naidu1 hr ago