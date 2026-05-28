Redmi A7 Pro 5g Amazon Offers: అమెజాన్లో Redmi A7 Pro 5g స్మార్ట్తఫోన్పై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా దీనిని ఎక్స్చేంజ్ బోనస్తో పాటు బ్యాంక్ ఆఫర్స్ వినియోగించి కొనుగోలు చేసే వారికి భారీ తగ్గింపు లభిస్తుంది. అయితే, ఈ మొబైల్ పై అమెజాన్లో అందుబాటులో ఉన్న ఇతర ఆఫర్స్ వివరాలు కూడా తెలుసుకోండి..
Redmi A7 Pro 5g Amazon Latest Offers: ఎప్పటినుంచో మంచి Redmi స్మార్ట్తఫోన్ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అది కూడా అత్యంత తక్కువ ధరకే.. అమెజాన్ మీకోసం అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందిస్తోంది. ముఖ్యంగా 64 జిబి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన కొన్ని మొబైల్స్ అయితే చాలా తక్కువ ధరల్లో లభిస్తున్నాయి. అలాగే వాటిపై స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉండడం విశేషం. ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్లో ఇప్పుడు అత్యంత తగ్గింపు ధరతో లభిస్తున్న స్మార్ట్తఫోన్ ఏదో దాని గురించి తెలుసుకుందాం..
64 జిబి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన Redmi A7 Pro 5g స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ తో అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా ఇది ఎన్నో రకాల శక్తివంతమైన ఫీచర్స్ తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. కాబట్టి చాలామంది మిడిల్ క్లాస్ యువత కొనుగోలు చేసేందుకు ఇష్టపడ్డారు. అయితే ఇప్పుడు దీనిపై ప్రత్యేకమైన స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి..
మొదటగా REDMI A7 Pro 5G మొబైల్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే... ఇది ఎంతో ప్రత్యేకమైన 6.9 ఇంచుల (17.53 cm) భారీ డిస్ప్లే ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా చాలా ప్రత్యేకమైన 120Hz అడాప్టివ్ రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్టుతో లభిస్తోంది. ఇది HD+ IPS LCD డిస్ప్లే, 800 nits పీక్ బ్రైట్నెస్ తో అందుబాటులోకి రావడం విశేషం..
ఇక ఇందులో కంపెనీ ప్రత్యేకమైన వెట్ టచ్ టెక్నాలజీని కూడా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. దీనివల్ల నీటిలో కూడా ఎంతో సులభంగా వినియోగించవచ్చు. అలాగే ఇది Unisoc T8300 (6nm) ఆక్టా-కోర్ ప్రొసెసర్ ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా చాలా ప్రత్యేకమైన డిజైన్తో అందుబాటులోకి రావడం విశేషం..
ఇక ఈ Redmi A7 Pro 5g మొబైల్ లేటెస్ట్ Android 16 ఆధారిత Xiaomi HyperOS 3 ఆపరేటింగ్ సిస్టంతో రన్ అవుతుంది. అలాగే ఇందులో కంపెనీ కొన్ని రకాల ప్రత్యేకమైన ఏఐ ఫీచర్స్ను కూడా అందిస్తోంది. ఇందులో గూగుల్ జెమినితో పాటు సర్కిల్ టు సెర్చ్ వంటి అడ్వాన్స్డ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ ఫీచర్స్ కూడా ఇన్బిల్ట్ గా రావడం విశేషం.
ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన బ్యాటరీ వివరాల్లోకి వెళితే.. రెడ్మీ కంపెనీ ఈ మొబైల్లో ఎంతో శక్తివంతమైన 6300mAh భారీ బ్యాటరీను అందిస్తోంది. అంతేకాకుండా టైప్ సి పోర్టుతో పాటు స్వీట్ చార్జింగ్ కోసం 15W ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ను అందిస్తోంది. దీంతోపాటు 7.5W రివర్స్ వైర్డ్ చార్జింగ్ సెటప్ కూడా అందుబాటులో ఉండడం విశేషం. ఇవే కాకుండా ఇందులో అద్భుతమైన కెమెరా సిస్టంను కూడా అందుబాటులో ఉంచింది.
64 జిబి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన ఈ Redmi A7 Pro 5g మొబైల్ అసలు ధర మార్కెట్లో MRP రూ.15,999 కాగా.. దీనిని ఇప్పుడే అమెజాన్లో కొనుగోలు చేసే వారికి ఆరు శాతం వరకు ఫ్లాట్ తగ్గింపుతో కేవలం.. రూ.14,999 లోపే పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా అదనంగా బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఈ స్పెషల్ ఆఫర్స్లో భాగంగా.. అమెజాన్ పే ఐసిఐసిఐ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డును వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే రూ.499 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
అంతేకాకుండా దీనిపై ఉన్న ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి కూడా భారీగా బోనస్ కూడా లభిస్తుంది. అయితే, ఈ ఆఫర్ వినియోగించాలనుకునే వారు తప్పకుండా ఏదైనా పాత బ్రాండెడ్ మొబైల్ ను ఆమెజాన్ కి ఎక్స్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే దాని కండిషన్ను బట్టి ఏకంగా రూ.14,200 వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ Redmi A7 Pro 5g మొబైల్ను కేవలం రూ.599 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు..