Redmi A7 Pro 5G: ధర చూస్తే షాకే! అమెజాన్‌లో కేవలం రూ.999 లోపే Redmi A7 Pro 5G.. ఎగబడుతున్న జనం!

Written ByDharmaraju DhurishettyUpdated byDharmaraju Dhurishetty
Published: May 22, 2026, 04:10 PM IST|Updated: May 22, 2026, 04:10 PM IST

Redmi A7 Pro 5G Discount Offers: అమెజాన్‌లో Redmi A7 Pro 5G మొబైల్‌ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌తో లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా దీనిని ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్స్‌తో భాగంగా దీనిని కొనుగోలు చేస్తే కేవలం రూ.999 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు. దీనిపై అదనంగా బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి.

Redmi A7 Pro 5G Discount Offers: షావోమి (Xiaomi) భారత మార్కెట్‌లోకి కొత్త కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ను విడుదల చేస్తూ వస్తోంది. ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో కూడిన ఈ మొబైల్స్‌కి అద్భుతమైన డిమాండ్‌ ఉంది. ముఖ్యంగా అతి తక్కువ ధరల్లో ఎక్కువ ఫీచర్స్‌తో విడుదలైన స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ యువత ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. గతంలో లాంచ్‌ అయిన Redmi A7 Pro 5G మొబైల్‌ చీప్‌ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎక్కడ అత్యంత తక్కువ ధరకు లభిస్తుందో? దీనిపై ఉన్న ఆఫర్స్‌ ఏంటో పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

MRP రూ.15,999

అమెజాన్‌లో Redmi A7 Pro 5G మొబైల్‌ కొనుగోలు చేసేవారికి ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఆఫర్స్‌ అందుబాటులో ఉన్నాయి. మార్కెట్‌లో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ధర MRP రూ.15,999 కాగా.. ఇప్పుడే అమెజాన్‌లో కొనుగోలు చేసేవారికి ఏకంగా 6 శాతం స్పెషల్ తగ్గింపుతో కేవలం రూ.14,999కే సొంతం చేసుకోండి. అలాగే దీనిపై ఎన్నో రకాల బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి.  

డిస్కౌంట్‌..

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై అదనంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్‌ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ ఆఫర్స్ సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. Amazon Pay ICICI బ్యాంక్‌ క్రెడిట్‌ కార్డ్‌తో కొనుగోలు చేస్తే దాదాపు రూ.449 వరకు డిస్కౌంట్‌ లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా కొన్ని బ్యాంక్‌లకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డ్‌లను వినియోగించి రూ. 486 వరకు డౌన్‌ పేమెంట్‌ చేస్తే నో కాస్ట్ EMI ఆప్షన్‌ కూడా లభిస్తుంది.  

బోనస్‌..

అలాగే దీనిపై అదనంగా ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్‌ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఆఫర్‌ వినియోగించాలనుకునేవారు తప్పకుండా పాత స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎక్చేంజ్‌ చేస్తే ధర రూ.14,150 వరకు బోనస్‌ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్‌ రూ.999 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అయితే, ఈ బోనస్‌ అనేది స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కండీషన్‌పై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది. 

చిప్‌సెట్ ప్రొసెసర్‌

Redmi A7 Pro 5G మొబైల్‌కి సంబంధించిన ఫీచర్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే..ఇది 6.9 ఇంచుల భారీ HD+ IPS LCD డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది 120Hz అడాప్టివ్ రిఫ్రెష్ రేట్  సపోర్ట్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది 800 nits గరిష్ట బ్రైట్‌నెస్ సపోర్ట్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో వెట్ టచ్ టెక్నాలజీ 2.0 ఫీచర్‌ కూడా లభిస్తోంది. పవర్‌ఫుల్ UNISOC T8300 (6nm) ఆక్టా-కోర్ 5G చిప్‌సెట్ ప్రొసెసర్‌ను కలిగి ఉంటుంది.

6300mAh భారీ బ్యాటరీ

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ వివిధ రకాల స్టోరేజ్‌ ఆప్షన్స్‌లో అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా ఇందులో ప్రత్యేకమైన వర్చువల్ ర్యామ్ ఫీచర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. అలాగే ఇందులో కంపెనీ 2TB వరకు స్టోరేజ్ పెంచే సదుపాయం కూడా అందిస్తోంది. ఈ మొబైల్‌ ఎంతో శక్తివంతమైన 6300mAh భారీ బ్యాటరీని కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 15W ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో కంపెనీ 7.5W వైర్డ్ రివర్స్ చార్జింగ్ సదుపాయాన్ని కూడా అందిస్తోంది..

