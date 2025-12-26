Xiaomi నుంచి రెండు మొబైల్స్‌ త్వరలో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ లీక్‌..

Redmi A7 Pro And Poco C81 Launch Date In India: మిడిల్ రేంజ్ బడ్జెట్లో Xiaomi అనుబంధ కంపెనీ లైన్ Redmiతో పాటు Poco అద్భుతమైన మొబైల్స్ను విడుదల చేయబోతున్నాయి. ఇవి ప్రీమియం ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ రెండింటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Redmi A7 Pro And Poco C81 Launch Date In India News: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోర్ కంపెనీ Xiaomi అనుబంధ సంస్థలైన రెడ్మి పోకో మార్కెట్లోకి తమ కొత్త స్మార్ట్ ఫోన్స్ ను విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. తక్కువ బడ్జెట్ లోని అత్యంత ప్రీమియం ఫీచర్స్తో రెండు కంపెనీలు స్మార్ట్ ఫోన్స్ను లాంచ్ చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన వివరాలు మొదటిసారిగా సర్టిఫికేషన్లో కూడా కనిపించాయి. దీనిని బట్టి చూస్తే చాలా అద్భుతమైన డిజైన్లో శక్తివంతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ రెండు స్మార్ట్ ఫోన్స్ Redmi A7 Pro, Poco C81 పేర్లతో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ రెండు ఒకే ఫీచర్స్ ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు వార్తలు కూడా వస్తున్నాయి. మార్కెట్లో వేరువేరు బ్రాండ్లతో విడుదలైనప్పటికీ.. డిజైన్ పరంగా చూడడానికి రెండు ఒకేలాగా కనిపించబోతున్నట్లు కూడా సమాచారం. ఇప్పటికే ఈ రెండింటికి సంబంధించిన కొన్ని ఫీచర్స్ కూడా లీక్ అయ్యాయి.
ఈ రెండు స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఇప్పటికే GSMA IMEI, FCC సర్టిఫికేషన్ జాబితాలలో కూడా కనిపించాయి. ఇందులోని Redmi A7 Pro స్మార్ట్ ఫోన్ 25128RN17A మోడల్ నెంబర్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇక రెండవది Poco C81 మొబైల్ 25128RN17G మోడల్ నెంబర్తో లాంచ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. Redmi మొబైల్ మాత్రం గతంలో మార్కెట్లోకి విడుదలైన Redmi a5 సక్సెసర్గా లాంచ్ కాబోతోంది.
ఇక పోకో మొబైల్ అయితే గతంలో విడుదలైన Poco C71 స్మార్ట్ ఫోన్కి సక్సెసర్గా అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. ఇక ఈ రెండు స్మార్ట్ఫోన్లు ఫీచర్ల వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇవి 6.7-అంగుళాల డిస్ప్లేతో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది IPS LCD ప్యానెల్లను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే స్క్రోలింగ్ చేసేందుకు అనుగుణంగా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది.
ఈ Redmi A7 Pro, Poco C81 మొబైల్స్ను కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన Unisoc T7250 ప్రాసెసర్తో విడుదల చేయబోతోంది. అలాగే ఇవి రెండు Mali-G57 GPU పై రన్ అవుతాయి. దీంతోపాటు ఈ రెండు మొబైల్స్ బేస్ వేరియంట్ 64 జిబితో అందుబాటులోకి తీసుకువస్తుంది. రెండవ వేరియంట్ 128 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం.
ఈ రెండు మొబైల్స్కు సంబంధించిన బ్యాటరీ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇందులో కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన 6000mAh బ్యాటరీలతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. అలాగే ఫాస్ట్ చార్జింగ్ కోసం ఇందులో 15W వరకు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్టును కూడా అందిస్తోంది. వెనక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరా సెట్ అప్తో పాటు ఫ్రంట్లో 12-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం. అయితే ఈ మొబైల్స్ కు సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటనను కంపెనీ త్వరలోనే చేయబోతున్నట్లు సమాచారం.