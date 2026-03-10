Redmi Note 14 Se: చీప్‌ ధరకే అదిరిపోయే Redmi Note 14 Se ఫోన్‌.. ఇలాంటి ఆఫర్‌ మళ్లీ రాదు!

Redmi Note 14 Se 5g Discount Price: ఫ్లిప్కార్ట్లో Redmi Note 14 Se 5g స్మార్ట్ఫోన్ భారీ డిస్కౌంట్తో లభిస్తోంది. దీనిపై ఎన్నో రకాల స్పెషల్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. వీటిని వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే చీప్ ధరకే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ మీ సొంతం చేసుకోవచ్చు.
Redmi Note 14 Se 5g Discount Price: అత్యంత తక్కువ ధరలోనే Redmi Note 14 Se 5g స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ప్రస్తుతం ఫ్లిప్కార్ట్లో స్పెషల్ సేల్లో భాగంగా ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి అద్భుతమైన తగ్గింపు లభిస్తోంది. అయితే, దీనిపై ఉన్న ఆఫర్స్ ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
ఈ Redmi Note 14 Se 5g స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది 6.67-అంగుళాల Full HD+ AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ వల్ల స్క్రోలింగ్తో పాటు గేమింగ్ చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది. అలాగే ఇది 2100 nits పీక్ బ్రైట్నెస్ ఉండటం వల్ల ఎండలో కూడా స్క్రీన్ స్పష్టంగా కనిపిస్తుందని కంపెనీ క్లైమ్ చేస్తోంది. ఇందులో కంపెనీ రక్షణ కోసం Corning Gorilla Glass 5ను కూడా అందిస్తోంది..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్ను కూడా అందిస్తోంది. వెనక భాగంలో ఎంతో శక్తివంతమైన Sony LYT-600 సెన్సార్తో కూడిన 50MP ప్రధాన కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 8MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉండడమే కాకుండా.. 2MP మాక్రో లెన్స్ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది.
ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో సెల్ఫీల కోసం 20MP కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ Dimensity 7025 Ultra చిప్సెట్ ప్రాసెసర్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇది 5G కనెక్టివిటీతో మెరుగైన వేగాన్ని ఇస్తుంది. అలాగే ఇది ఆండ్రాయిడ్ 14 లేదా 15 ఆధారిత Xiaomi HyperOS పై ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై రన్ అవుతుంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన 5110mAh బ్యాటరీ సామర్థ్యంతో లభిస్తోంది. దీంతో పాటు 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్తో అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో కంపెనీ ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ను కూడా అందిస్తోంది. అంతేకాకుండా IP64 రేటింగ్ సపోర్ట్లో లభిస్తోంది. ఇది డ్యూయల్ Dolby Atmos స్టీరియో స్పీకర్లు సపోర్ట్తో అందుబాటులో ఉంది.
ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ధర, ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని కంపెనీ మార్కెట్లో MRP ధర రూ.19,999తో అందిస్తోంది. అయితే, దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి ఏకంగా 30 శాతం తగ్గింపుతో కేవలం రూ.19,999కే పొందవచ్చు. ఇక ఇవే కాకుండా ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఇందులో భాగంగా..ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ను వినియోగిస్తే ఏకంగా రూ.750 వరకు తగ్గింపు పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా ఎక్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ వినియోగించి ఈ స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేస్తే ఏకంగా రూ. 10,850 వరకు బోనస్ కూడా లభిస్తుంది. దీంతో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను కేవలం రూ.9,999కే సొంతం చేసుకోవచ్చు..