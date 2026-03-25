Redmi Note 15 SE 5G స్మార్ట్ఫోన్ భారత్ మార్కెట్లోకి విడుదల కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ మిడిల్ రేంజ్ బడ్జెట్లో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే, ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఏంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Redmi Note 15 Se 5g Price: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ షావోమి భారత మార్కెట్లోకి మరో శక్తివంతమైన స్మార్ట్ఫోన్ విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఇప్పటికే తమ నోట్ 15 సిరీస్తో వినియోగదారులను ఆకట్టుకుంటున్న redmi.. ఇప్పుడు అందులోనే సరికొత్త రెడ్మీ నోట్ 15 SE 5G (Redmi Note 15 SE 5G) వేరియంటను విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనిని కంపెనీ ఏప్రిల్ రెండవ తేదీన భారత మార్కెట్లోకి అధికారికంగా విడుదల చేయబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
ఈ Redmi Note 15 Se స్మార్ట్ఫోన్ ఫోటోగ్రఫీ ప్రియులను లక్ష్యంగా చేసుకొని రూపొందిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన 108 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాతో కూడిన డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను అందించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఫ్రంట్ భాగంలో సెల్ఫీ కోసం 20MP ఫ్రంట్ కెమెరాను కూడా అందించబోతోంది. అంతేకాకుండా మరెన్నో అద్భుతమైన కెమెరా ఫీచర్లు అందుబాటులో ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం.
ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో చాలా అద్భుతమైన కర్వ్డ్ అమోలెడ్ (Curved AMOLED) డిస్ప్లేను అందించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ మొబైల్లో ఎంతో శక్తివంతమైన క్వాల్కామ్ స్నాప్డ్రాగన్ 6 జెన్ 3 (Snapdragon 6 Gen 3) చిప్సెట్ పై పని చేస్తుంది. ఇవే కాకుండా ఎన్నో రకాల ఫీచర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన 5,520mAh భారీ బ్యాటరీ, దీనికి తోడు 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ తో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత సరికొత్త హైపర్ ఓఎస్ 2 (HyperOS 2) ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ కాబోతోంది. ఇవే కాకుండా ఈ మొబైల్ 256 జిబి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ వేరియంట్లో విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది.
అయితే, Redmi కంపెనీ ఈ మొబైల్ను మిడిల్ క్లాస్ వినియోగదారులు కొనుగోలు చేసేలా అత్యంత తక్కువ ధరలో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. తక్కువ ధరలోనే ఎక్కువ ఫీచర్లను వినియోగదారులకు అందించే లక్ష్యంగా ఈ స్మార్ట్ఫోన్ విడుదల కావడం విశేషం. అయితే, దీని ధర రూ.18 వేల నుంచి ప్రారంభం కాబోతోంది.
ఈ Redmi Note 15 Se స్మార్ట్ఫోన్ అందుబాటులోకి వస్తే ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో కంపెనీ విక్రయించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఇప్పటికే కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో మైక్రో సైట్ను కూడా రన్ చేస్తోంది. ఇందులో ఇందులో భాగంగా కొన్ని ఫీచర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, అతి త్వరలోనే ఈ స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటనను వెల్లడించే అవకాశాలున్నాయి.