  • Redmi Turbo 5: 8,000 mAh బ్యాటరీతో Redmi Turbo 5 మొబైల్ త్వరలో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌, స్పెషిఫికేషన్స్‌ లీక్!

Redmi Turbo 5 Release Date: మార్కెట్‌లోకి అతి త్వరలోనే Redmi నుంచి అద్భుతమైన మొబైల్ విడుదల కాబోతోంది. ఇది Redmi టర్బో 5 పేరుతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

Redmi Turbo 5 Release Date: ప్రముఖ చైనీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ కంపెనీ రెడ్మి (Redmi) మార్కెట్‌లోకి మరో మొబైల్ ను విడుదల చేయబోతోంది అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 ప్రాసెసర్‌తో లాంచ్ చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మొబైల్ గతంలో అందుబాటులోకి తెచ్చిన టర్బో (Turbo) సిరీస్‌లోనే విడుదల చేయబోతోంది. రెడ్మీ టర్బో 5 (Redmi Turbo 5) పేరుతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా కంపెనీ అధికారిక ప్రకటనకు ముందే ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన వివరాలు సోషల్ మీడియాలో లీకయ్యాయి. 
 
టిప్‌స్టర్ అభిషేక్ యాదవ్ (@yabhishekhd) తన సోషల్ మీడియా ఫ్లాట్ ఫార్మ్స్‌లో ఈ రెడ్మి టర్బో 5కి సంబంధించిన ఫీచర్స్‌ను లీక్ చేశారు. ఈ ఫీచర్స్‌ను బట్టి చూస్తే.. మార్కెట్లోకి లాంచ్ అయిన Poco X8 Pro మొబైల్‌గా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది కాస్త ప్రత్యేకమైన డిజైన్లు కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.   

ఈ మొబైల్‌కు కంపెనీ చాలా ప్రత్యేకతతో కూడిన స్లిమ్ బెజెల్స్‌ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వెనక భాగంలో కెమెరా యూనిట్‌తో పాటు ఎల్ఈడి ఫ్లాష్ లైట్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. అయితే (Redmi) కంపెనీ ముందుగా ఈ మొబైల్‌ను చైనాలో విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అక్కడ లంచ్ చేసి అంతర్జాతీయంగా విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు సమాచారం.  

ఇక ఈ Redmi Turbo 5 స్మార్ట్ ఫోన్‌ను కంపెనీ 2511FRT34C మోడల్ నెంబర్‌తో విడుదల చేయబోతోంది. లీకైన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన మెటల్ ఫ్రేమ్ డిజైన్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్‌లో భాగంగా ఇందులో ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్, 100 W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్టుతో విడుదల కాబోతోంది.  

ఇక ఈ Redmi Turbo 5 మొబైల్ 1.5K రిజల్యూషన్‌తో 6.5-అంగుళాల LTPS ఫ్లాట్ డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 8,000 mAh బ్యాటరీతో లాంచ్ కాబోతోంది. దీనికి తోడు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా అందుబాటులో ఉండబోతున్నట్లు లీకైన వివరాల్లో పేర్కొన్నారు. ఇక గతంలో మార్కెట్‌లోకి లాంచ్ అయిన టర్బో ఫోర్ కేవలం 6,550 mAh బ్యాటరీని మాత్రమే కలిగి ఉండేది..  

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని మొదటగా 512 GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చే అవకాశాలు ఉన్నట్లు సమాచారం. అంతేకాకుండా వెనక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. ఈ కెమెరాలు 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ LYT-600 ప్రైమరీ లెన్స్, 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది.

