Belly fat tips: పొట్ట తగ్గడానికి రోజు ఈ చిన్ని పని చేయండి.. రోజుకి 80 సెకండ్లు కేటాయిస్తే చాలు..

Belly Fat Loss
ప్రస్తుతం చాలామందికి పొట్ట అనేది పెద్ద సమస్యగా మారుతుంది. బరువు తగ్గటం కన్నా కూడా కొత్త తగ్గడం అనేది చాలా కష్టమైన పనిగా కష్టమైన సవాలుగా తయారయింది. మీరు కూడా పొట్ట కొవ్వుతో బాధపడుతూ ఉంటే ఇప్పుడు చెప్పే చిన్ని చిట్కా రోజు పాటించండి..
పొట్ట కొవ్వు తగ్గడానికి ఏదేదో చేస్తూ ఉంటారు. అయితే చాలామందికి ఎక్కడ బరువు తగ్గినా కానీ పొట్ట బరువు తగ్గదు అని మాత్రం చాలా కష్టదాయకం అవుతూ ఉంటుంది.
మీరు ఇలాంటి సమస్య ఎదుర్కొంటూ ఉంటే ఇప్పుడు చెప్పబోయే చిన్ని చిట్కా పాటిస్తే ఎంతో మేలు చేకూరుతుంది.
అదేంటంటే పొద్ద తగ్గాలి అనుకునే వాళ్ళు రోజుకి మూడుసార్లు..ప్లాంక్ చేస్తే.. కొత్తలో తాగండి అధిక కొవ్వు తప్పకుండా తగ్గడం ఖాయం.
ముందుగా 20 సెకండ్లతో ప్రారంభించి ఆ తరువాత.. రెండు నిమిషాల వరకు వీటిని చేయవచ్చు. అయితే సాధారణంగా 40 సెకండ్ల ప్లాంక్ రోజుకి మూడుసార్లు చేస్తే నెలలోనే చాలావరకు కొత్త తగ్గదం ప్రారంభిస్తుంది.
ఇక దీంతోపాటు ఆహార అలవాట్లు కూడా మార్చుకొని చక్కెరకి, ఫ్రైడ్ ఐటమ్స్ కి దూరంగా ఉంటూ ఇంట్లో చేసిన వంటకాలు తినడం ద్వారా పొట్ట కొవ్వుని త్వరగా తగ్గించుకోవచ్చు.