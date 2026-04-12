Power Saving Tips: ఎండ వేళ కరెంటు బిల్‌ తగ్గించే సీక్రెట్స్‌ ఇవే! ఏసీ, ఫ్రిజ్‌ వాడినా ఎక్కువ బిల్‌ రాదు!

Summer Power Saving Tips: ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్న సమయంలో ఎక్కువమంది ఫాన్స్, కూలర్, ఏసీలు వినియోగిస్తారు. అంతేకాదు చల్లగా నీరు తాగడం అనిపిస్తుంది. కాబట్టి ఫ్రిడ్జ్ కూడా నిరంతరం అవుతూనే ఉంటుంది. అయితే ఎండాకాలం కరెంట్ బిల్లు తడిసి మోపెడు అవుతుంది. మీరు ఫ్రిడ్జ్, ఏసీ, కూలర్ వాడినా కూడా కరెంట్ బిల్లు తక్కువ రావాలంటే ఈ సీక్రెట్స్ ముందుగా తెలుసుకోండి. 
 
ఎండ కాలం ఇంట్లో విద్యుత్ పరికరాలు నిరంతరాయంగా రన్ అవుతూ ఉంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో వాటిపై అదనపు భారం పడి కరెంటు బిల్లు కూడా ఎక్కువగా వస్తుంది. ఎండ వేళ ఫ్రిజ్లు, ఏసీలు, కూలర్లు ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు. అయితే మీ డైలీ రొటీన్ లో చిన్న అలవాటు మార్చుకుంటే కరెంట్ బిల్లు తక్కువగా రావచ్చు.  

 చాలామందిని ఏసీ 16 లేదా 18 డిగ్రీలు సెట్ చేశారు. దీనివల్ల కంప్రెసర్ పై అదనపు ఒత్తిడి ఎక్కువై బిల్లు కూడా పెరుగుతుంది. ఈ ఏసీ 24 నుంచి 26 డిగ్రీల మధ్య సెట్ చేయాలి. ఇలా జరగటం వల్ల గది టెంపరేచర్ బాగుండటంతో పాటు విద్యుత్ వినియోగం కూడా తగ్గుతుంది.   

అంతేకాదు ఏసీ వేసినప్పుడు కొంతమంది ఫ్యాన్స్ ఆఫ్ చేస్తారు. అలా కాదు కాస్త తక్కువ స్పీడ్ లో ఫ్యాన్ కూడా రన్ చేయాలి. తలుపులు, కిటికీలు కవర్ చేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల త్వరగా గది టెంపరేచర్ చల్లబడిపోతుంది. అంతేకాదు ఏసీ ఫిల్టర్లు ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేయాలి.   

ఇంట్లో నిరంతరం రన్ ఏకైక పరికరం ఫ్రిడ్జ్ తరచూ ఫ్రిడ్జ్ డోర్ తెరవకూడదు. దీనివల్ల చల్లటి గాలి బయటికి వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ మూసేసరికి చల్లగా కావడానికి కంప్రెసర్ పై పోతది పరుగుతుంది కరెంటు బిల్లు మోపాడు అవుతుంది   

 చాలామంది ఇంట్లో వండిన మిగిలిపోయిన ఆహారాన్ని ఫ్రిజ్లో పెడుతూ ఉంటారు. అలా వేడివేడి ఆహారాన్ని ఫ్రిజ్‌లో పెట్టకూడదు. ఇలా పెట్టడంలో వల్ల ఫ్రిడ్జ్ లో ఉన్న చల్లదనం తగ్గిపోయి, మళ్లీ అది వేడెక్కేవరకు కంప్రెసర్ పై ఒత్తిడి పెరిగి కరెంట్ బిల్లు కూడా పెరుగుతుంది.   

 ఇక ఇంట్లో కూలర్ ఎప్పుడూ డోర్స్ మూసేసి ఆన్ చేయకూడదు. దీనివల్ల గదిలోపల గాలి ప్రసరణ సరిగా అవ్వదు. చల్లదనం కూడా త్వరగా అవ్వదు. దీనివల్ల విద్యుత్ కూడా వృథా అవుతుంది. బిల్లు కూడా పెరుగుతుంది. కూలర్ ఎప్పుడు బ్యాక్ సైడ్ గాలి ఆడేలా చూసుకోండి.  

 అంతేకాదు ఎప్పటికప్పుడు కూలర్ సైడ్ డోర్స్ ప్యాడ్స్ దుమ్ములేకుండా శుభ్రం చేయాలి. దీనివల్ల అలర్జీ సమస్యలు కూడా రావు .కూలర్ ట్యాంక్ శుభ్రంగా ఉండటంతో త్వరగా చల్లగా అవుతుంది. పంపు కూడా క్లీన్ గా ఉంటుంది. కరెంట్ బిల్ తక్కువ అవుతుంది.

