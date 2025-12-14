Regi Pandu in Winter: చలికాలంలో లభించే సూపర్ పండు.. రేగు పండ్లను తింటే ఎన్ని లాభాలో తెలుసా..?..

Regi pandu benefits: ముఖ్యంగా ఈ రేగుపండ్లు చలికాలంలో ఎక్కువగా మార్కెట్ లలో లభిస్తాయి. వీటిలో సీజనల్ వ్యాధుల్ని దూరం చేసే గుణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అందుకే వీటిని తప్పకుండా తినాలని నిపుణులు చెబుతారు.
సాధారణంగా నిపుణులు ఏ సీజన్ లలో లభించే ఫలాలను ఆ సీజన్ లలో తినాలని చెబుతారు. అదే విధంగా కొన్ని ఫలాలు తింటే అనేక రకాల సమస్యల నుంచి బైటపడతారు. అందుకే చలికాలంలో లభించే రేగు పండ్లను తప్పకుండా తినాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఈ పండ్లలో విటమినల్ లు, క్యాల్షియం, మెగ్నిషియం, ఐరన్ అనేది పుష్కలంగా ఉంటుంది. దీనిలో సీజనల్ వ్యాధుల్నిదూరం చేసే గుణాలు ఉంటాయి. అందుకే వీటిని అస్సలు మిస్ చేసుకొవద్దంటారు.
ముఖ్యంగా ఎముకలు విరిగిపొవడం, చర్మం ముడతలు పడటం, జుట్టు రాలడం వంటి సమస్యల్ని దూరం చేస్తుంది. రక్తప్రసరణను మెరుగు పరుస్తుంది. బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ను కూడా కరిగిపోయేలా చేస్తుంది.
అందుకే రేగు పండ్లను డైలీ తినాలని చెబుతారు. ఇది పీరియడ్స్ సమయంలో మహిళలకు వైట్ డిశ్చార్జీ కాకుండా చేస్తుంది. పొత్తి కడుపులో నొప్పిని నివారిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇవి యాంటీ ఆక్సిడెంట్ లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది.
రేగు పండ్లరసంను చర్మంపై పూయడం వల్ల గాయం నయం కావడంతో పాటు చర్మం మృదువుగా ఉంటుంది. రేగులో యాంటీమైక్రోబియల్, యాంటీఆక్సిడెంట్ గుణాలు ఉంటాయి. జీవక్రియలను వేగవంతం చేసే గుణాలు ఉంటాయి. రేగు పండ్లు తినేవారిలోజుట్టు రాలడం, జుట్టు చిట్లి పొవడం వంటి సమస్యలు అస్సలు ఉండవు. అందుకే రేగు పండ్లను తప్పకుండా తినాలని చెబుతారు.