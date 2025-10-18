Regina Cassandra: స్టార్ హీరోయిన్ రెజీనా ప్రెగ్నెంట్.. రాత్రికి రాత్రి అంతా జరిగిపోయింది అంటూ..!

Regina Cassandra Pregnant: రెజీనా కాసండ్రా గురించి తెలుగు ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేక పరిచయాలు అవసరం లేదు. సినిమాల్లో తన అందం, నటనతో ఆకట్టుకునే ఈ నటి, సోషల్ మీడియాలో కూడా ఎంతో యాక్టివ్గా ఉంటుంది. తాజాగా ఆమె ఒక ఇంటర్వ్యూలో.. చెప్పిన సంఘటన సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
రెజీనా తాజాగా చెప్పిన తన.. అనుభవం ఇప్పుడు అభిమానుల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఒక టెలివిజన్ షోలో పాల్గొన్న రెజీనా, తన జీవితంలోని కొన్ని ఫన్నీ సంఘటనలు పంచుకుంది.
అందులో ఒక సంఘటన అందరినీ నవ్వుల్లో ముంచేసింది. బెంగళూరులో ఉన్నప్పుడు ఒక రోజు రాత్రి తనకు ఎంతో ఇష్టమైన “మిష్టి దోయ్” అనే బెంగాలీ స్వీట్ తినాలని చాలా కోరిక వచ్చిందట. దానికోసం చాలా షాపులు తిరిగిందట..కానీ ఎక్కడా దొరకలేదట.
చివరికి ఒక షాప్లో ఆ స్వీట్ కనిపించిందట కానీ అప్పటికే దుకాణం మూసేసే సమయం అయిపోయిందని.. సేల్స్ బాయ్ చెప్పాడట. అప్పుడామె తాను ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నానని అబద్ధం చెప్పిందట! “నేను గర్భవతిని, నాకు ఈ స్వీట్ తినాలని చాలా కోరికగా ఉంది” అని చెప్పగానే షాప్ యజమాని వెంటనే జాలిపడి షాప్ మళ్లీ తెరిపించి ఆమెకు ఆ స్వీట్ ఇచ్చాడట.
ఈ సంఘటనను గుర్తు చేసుకుంటూ రెజీనా నవ్వుతూ, “నిజానికి నేను గర్భవతిని కాదు. కానీ ఆ మిష్టి దోయ్ కోసం అలా చెప్పక తప్పలేదు. ఆ స్వీట్ కోసం చెప్పిన అబద్ధం ఇప్పటికీ నాకు గుర్తు వస్తే నవ్వొస్తుంది” అని చెప్పింది. ఆమె చెప్పిన ఈ ఫన్నీ స్టోరీ విన్న ప్రేక్షకులు, అభిమానులు అందరూ నవ్వులు ఆపుకోలేకపోయారు. ఈ సంఘటన ఆమె ఎంత ఫుడ్ లవర్ అనేది స్పష్టంగా చూపిస్తుందని నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
రెజీనా కాసండ్రా తమిళనాడుకు చెందిన నటి. మోడల్గా కెరీర్ ప్రారంభించి, 2005లో తమిళ సినిమా ద్వారా సినీ రంగంలోకి అడుగుపెట్టింది. తెలుగు ప్రేక్షకులకు ఆమెను పరిచయం చేసిన చిత్రం ‘శివ మనసులో శృతి’ (2012). సుధీర్ బాబు హీరోగా నటించిన ఈ సినిమా మంచి విజయం సాధించింది. తర్వాత రొటీన్ లవ్ స్టోరీ, సుబ్రహ్మణ్యం ఫర్ సేల్, ఈనగరానికి ఏమైంది? వంటి చిత్రాల్లో నటించి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ప్రస్తుతం తమిళం, తెలుగు, హిందీ భాషల్లో సినిమాలు చేస్తూ బిజీగా ఉంది. ఇటీవల ఆమె విదాముయార్చి (తమిళం), జాట్ (హిందీ), కేసరి చాప్టర్ 2’ (హిందీ) చిత్రాల్లో కనిపించింది.