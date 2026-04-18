Regina Cassandra: దానికి పూర్తిగా నేను లొంగిపోయాను..నిస్సహాయతగా ఫీల్ అవ్వడం తప్పు..రెజీనా ఏందిరా బాబు ఇలా అనింది!

Regina Cassandra:టాలీవుడ్ హీరోయిన్ రెజీనా కాసాండ్రా తాజాగా తన వ్యక్తిగత జీవితంపై చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు దారితీశాయి. సాధారణంగా సెలబ్రిటీలు తమ వ్యక్తిగత విషయాలను బయట పెట్టరు. కానీ కొన్నిసార్లు వారు అనుభవించిన విషయాలను అభిమానులతో పంచుకుంటారు. అదే విధంగా రెజీనా కూడా తన ప్రేమ జీవితం గురించి భావోద్వేగంగా మాట్లాడింది.
సినిమా రంగంలో బయటకు కనిపించే గ్లామర్ వెనుక చాలా కష్టాలు, బాధలు ఉంటాయి. హీరోయిన్లు ఎప్పుడూ నవ్వుతూ కనిపించినా, వారి జీవితాల్లో కూడా ఎన్నో సమస్యలు ఉంటాయి. రెజీనా కూడా తన జీవితంలో అలాంటి అనుభవాలు ఎదుర్కొన్నట్లు చెప్పింది. ప్రేమలో పడటం, విడిపోవడం, మళ్లీ ముందుకు సాగడం వంటి అనుభవాలు తనను చాలా నేర్పించాయని ఆమె తెలిపింది.  

రెజీనా తన కెరీర్‌ను తమిళ సినిమా ద్వారా ప్రారంభించింది. తర్వాత తెలుగు సినిమాల్లో కూడా మంచి అవకాశాలు దక్కించుకుంది. శివ మనసులో శృతి, పిల్లా నువ్వు లేని జీవితం, సుబ్రహ్మణ్యం ఫర్ సేల్ వంటి సినిమాలతో ప్రేక్షకులకు దగ్గరైంది. అందం, నటన రెండూ ఉన్నప్పటికీ, ఆమెకు స్టార్ హీరోయిన్ స్థాయి మాత్రం పెద్దగా రాలేదు. అయినప్పటికీ ఆమె తన ప్రయత్నాన్ని ఆపలేదు.  

తన వ్యక్తిగత జీవితంపై వచ్చిన గాసిప్స్ గురించి కూడా రెజీనా స్పందించింది. కొంతమందితో తనకు సంబంధం ఉందని వార్తలు వచ్చినప్పటికీ, అవన్నీ నిజం కాదని తెలిపింది. వారు తన మంచి స్నేహితులే అని స్పష్టం చేసింది. తన జీవితంలో కొన్ని సంబంధాలు ఉన్నాయని, వాటి గురించి తన కుటుంబానికి కూడా తెలుసని చెప్పింది. పెళ్లి గురించి ఇతరులు అడిగితే, అది తన వ్యక్తిగత విషయం అని ఆమె చెప్పింది.  

ఈ క్రమంలో ఆమె సోషల్ మీడియాలో ఒక భావోద్వేగ పోస్ట్ పెట్టింది. ప్రేమ గురించి తన అభిప్రాయాన్ని అందులో తెలిపింది.” ప్రేమ అనేది బలహీనత కాదు, అది ఒక శక్తి. మనం మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమిస్తే, మనం కూడా ప్రేమించబడటానికి అర్హులమే నేను ప్రేమకు పూర్తిగా లొంగిపోయా. వేరే వాళ్ళది ఎక్కువ ప్రేమించడం అనేది నిస్సహాయతగా ఫీల్ అవ్వడం తప్పు. జీవితంలో జరిగిన ప్రతి అనుభవం మనకు ఏదో ఒక పాఠం నేర్పుతుందో,” అని తెలిపింది.  

అలాగే కృతజ్ఞత గురించి కూడా ఆమె మాట్లాడింది. మన దగ్గర ఉన్న వాటికి కృతజ్ఞతతో ఉండటం చాలా ముఖ్యమని తెలిపింది. గతంలో జరిగిన విషయాలను కూడా సానుకూలంగా చూడగలిగితే, మన జీవితంపై మన దృష్టి మారుతుందని చెప్పింది.

Regina Cassandra comments Regina Cassandra Love Life Regina Cassandra emotional post Tollywood actress Regina Cassandra news Regina Cassandra viral statement celebrity relationship quotes

