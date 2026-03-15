Regina Cassandra Maggi: "మగాళ్ల కెపాసిటీ 2 నిమిషాలే..మ్యాగీతో పోటీగా పని కానిచ్చేస్తారు" హీరోయిన్ హాట్ కామెంట్స్!

హీరోయిన్ రెజీనా కసెండ్రా గురించి తెలుగు ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనేలేదు. 'SMS(శివ మనసులో శ్రుతి)' సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులను పలకరించిన ఈ బ్యూటీ.. సినిమాలతో పాటు ఐటెంసాంగ్స్లోనూ తళుక్కున మెరుస్తుంది. అయితే ఈ బ్యూటీ మగాళ్ల కెపాసిటీ 2 నిమిషాలే అంటూ హాట్ కామెంట్స్ చేసింది.
రెజీనా తమిళ, తెలుగు చిత్రాలలో నటించి పేరు తెచ్చుకుంది. 9 ఏళ్ల వయసులో బాలనటిగా పరిచయమైన రెజీనా కసెండ్రా.. తమిళ, తెలుగు చిత్రాల్లో నటించి మంచి పేరు తెచ్చుకుంది.
చెన్నై విశ్వవిద్యాలయంలో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీని పూర్తి చేసింది. 2005లో 'కందనాల్ ముదల్' చిత్రంతో నటిగా కెరీర్ ప్రారంభించింది. అలా కొన్ని సినిమాల్లో నటించి, ఆ తర్వాత చదువు కోసం కొంత విరామం తీసుకుంది.
ఆ గ్యాప్లో ఆమె కొన్ని షార్ట్ఫిల్మ్స్లో నటించి మెప్పింది. ఆ తర్వాత తెలుగులో 'SMS(శివ మనసులో శ్రుతి)' సినిమాతో తెలుగులో హీరోయిన్గా పరిచయమైంది. 'సుబ్రమణ్యం ఫర్ సేల్' చిత్రంతో తెలుగులో రెజీనా కెరీర్లో ఒక మలుపు తిరిగింది. ఈ చిత్రం సూపర్హిట్ కావడం వల్ల అవకాశాలు వరుసపట్టాయి.
అయితే ఆమె సినిమాలు ఒకవైపు.. కానీ, ఆమె చేసిన బోల్డ్ కామెంట్స్ మరోవైపు.. సినిమాల కంటే ఆమె చేసిన కామెంట్స్తో ఎక్కువ వార్తల్లో నిలిచింది.
గతంలో ఎంతో మందితో ఆమె డేటింగ్ చేసినట్లు ఆమె చెప్పుకొచ్చింది. ఆమెను సీరియల్ డేటర్ అని కూడా పిలుస్తారని చెప్పింది. అయితే కొన్నేళ్లకు దాని నుంచి విరామం తీసుకున్నట్లు ఆమె చెప్పుకొచ్చింది.
అదే కాకుండా ఆమె నటించిన 'శాకినీ ఢాకినీ' మూవీ ప్రమోషన్స్లో మగాళ్లపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది.
'మగాళ్లు, మ్యాగీ రెండూ ఒకటే అని.. 2 నిమిషాల్లో పని పూర్తవుతుంది' అని రెజీనా కసెండ్రా చెప్పింది. దీంతో ఆమె గురించి సోషల్ మీడియాలో విపరీతమైన ట్రోల్స్ మొదలయ్యాయి. ఇప్పుడు మళ్లీ ఆ వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతున్నాయి.