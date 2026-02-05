English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Hair Regrowth Oil: జుట్టు పెరగడం మళ్లీ మొదలవుతుంది.. ఈ చిన్ని మ్యాజిక్ నూనె ట్రై చేయండి

Hair Regrowth Oil: జుట్టు పెరగడం మళ్లీ మొదలవుతుంది.. ఈ చిన్ని మ్యాజిక్ నూనె ట్రై చేయండి

Hair Fall Prevention: జుట్టు రాలిపోవడం అనేది ప్రతి వయసులో ఉన్నవారికి వచ్చే సమస్య. ఈ సమస్య నుంచి తప్పించుకోవాలంటే ఇంట్లోనే కొన్ని చిన్ని పద్ధతులు ఫాలో అవ్వడం ద్వారా.. ఊడిపోయిన జుట్టుని కూడా మళ్లీ తెప్పించుకోవచ్చు.
 
జుట్టు రాలడం, పలుచగా మారడం, బట్టతల కనిపించడం ఇప్పుడు యువతలో కూడా ఎక్కువవుతోంది. మార్కెట్ ఆయిల్స్ తాత్కాలిక ఫలితాలు మాత్రమే ఇస్తాయి కానీ ఇంట్లో చేసిన నూనె మాత్రం వేర్ల వరకూ పనిచేస్తుంది.

ముందుగా కొబ్బరి నూనెను గోరువెచ్చగా కాచాలి. అందులో ఒక కప్పు కరివేపాకు, ఒక కప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ, ఒక కప్పు అల్లం, ఒక కప్పు అలోవెరా వేసి బాగా వేయించాలి.  

తర్వాత ఒక కప్పు కలవనిజి సీడ్స్, కొద్దిగా మెంతులు వేసి మళ్లీ కొంతసేపు మరిగించాలి. ఈ దశలో నూనెలో పోషకాలు పూర్తిగా కలుస్తాయి.

అన్ని పదార్థాలు గోల్డెన్ రంగు వచ్చిన తర్వాత నూనెను వడకట్టి గాజు సీసాలో నిల్వ పెట్టుకోవాలి. ఈ నూనెను నెల రోజుల పాటు ఉపయోగించవచ్చు.

వారానికి రెండు నుంచి మూడు సార్లు ఈ నూనెతో మసాజ్ చేస్తే నిద్రలో ఉన్న హెయిర్ ఫాలికల్స్ మళ్లీ యాక్టివ్ అవుతాయి.  

