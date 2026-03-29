English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Rekha Desires News: "నేను పతివ్రతను కాదు..నాకు ఆ కోరికలు చాలా ఉన్నాయి" బాలీవుడ్ నటి షాకింగ్ కామెంట్స్!

Rekha Untold Desires News: బాలీవుడ్‌లో వెటరన్ రేఖ కేవలం ఒక పేరు కాదు, అదొక ట్రెండ్.. 70 ఏళ్ల వయసులోనూ తన అందంతో కుర్రకారును ఆకట్టుకుంటోంది. అయితే ఈ బాలీవుడ్ సీనియర్ నటి జీవిత ప్రస్థానం అంత సులభంగా గడవలేదు. అయితే ఆమె జీవితానికి సంబంధించిన కొన్ని రహస్యాలను ఆమె బయటపెట్టింది.
1 /7

బాలీవుడ్‌లో వెటరన్ రేఖ కేవలం ఒక పేరు కాదు, అదొక ట్రెండ్.. 70 ఏళ్ల వయసులోనూ తన అందంతో కుర్రకారును ఆకట్టుకుంటోంది. అయితే ఈ బాలీవుడ్ సీనియర్ నటి జీవిత ప్రస్థానం అంత సులభంగా గడవలేదు. అయితే ఆమె జీవితానికి సంబంధించిన కొన్ని రహస్యాలను ఆమె బయటపెట్టింది.

2 /7

సిమీ గారేవాల్, ప్రముఖ చాట్ షోలో రేఖ కొన్ని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఆ సమయంలో మొత్తం చిత్ర పరిశ్రమను ఆ మాటలు కుదిపేశాయి. "నేను మందు తాగుతాను, మత్తుపదార్థాలు కూడా వినియోగి్సతాను. నాకు కూడా కోరికలు ఉంటాయి, నేను పవిత్రమైన వ్యక్తిని కాదు" అని ఆమె చెప్పిన మాటలు అందర్ని ఆశ్చర్యపరిచాయి.

3 /7

రేఖ సినీ ప్రస్థానం బాలీవుడ్‌లో ప్రారంభం కాలేదనే విషయం చాలా మందికి తెలియదు. ఆమె 15 ఏళ్ల వయసులో, 1969లో డాక్టర్ రాజ్‌కుమార్ కథానాయకుడిగా నటించిన 'ఆపరేషన్ జాక్‌పాట్ ఇన్ సిఐడి 999' అనే కన్నడ చిత్రంతో వెండితెరపై హీరోయిన్‌గా అరంగేట్రం చేసింది.

4 /7

రేఖ బాల్యం అంత సులువుగా గడవలేదు. ఆమె కుటుంబ ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా, ఆమె కేవలం 4 ఏళ్ల వయసులోనే 'ఇంటి గుట్టు' అనే తెలుగు సినిమాలో నటించింది. ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల, ఆమె మధ్యలోనే చదువు మానేసి, తనను తాను పూర్తిగా చిత్ర పరిశ్రమలో కొనసాగాల్సి వచ్చింది.

5 /7

బాలీవుడ్‌లోకి రేఖ  అడుగుపెట్టిన సమయంలో ఆమె తన నటనతోనే కాకుండా బోల్డ్ పాత్రలతో కూడా సంచలనం సృష్టించింది. ఆ సమయంలో రేఖ తెరపై సవాలుతో కూడిన, బోల్డ్ సన్నివేశాలు చేయడానికి ఎప్పుడూ వెనుకాడలేదు. సమాజానికి భయపడకుండా ధైర్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకుని ఆమె అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.

6 /7

సమాజం తనకు ఇచ్చిన 'ఆదర్శ మహిళ' అనే పేరును నిలబెట్టుకోవడానికి రేఖ ఎప్పుడూ ప్రయత్నించలేదు. ప్రేమ వ్యవహారాలైనా, వివాదాలైనా, ఆమె ఎల్లప్పుడూ తన సొంత నియమాల ప్రకారమే జీవితాన్ని గడిపింది. నేటికీ, ఆమె బాలీవుడ్‌లో ధైర్యవంతులైన మహిళల్లో ఒకరిగా గుర్తింపు పొందింది.

7 /7

