/Rekha Vedavyas: అప్పుడు స్టార్ హీరోయిన్.. ఇప్పుడు బిగ్ బాస్‌ 10లోకి.. వచ్చేసిన క్లారిటీ!

Rekha Vedavyas:ఒకప్పుడు ప్రేమకథా చిత్రాలతో టాలీవుడ్లో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఓ మాజీ స్టార్ హీరోయిన్ తాజాగా బిగ్ బాస్ తెలుగు 10లో పాల్గొంటారనే వార్తలపై స్పందించారు. తన వ్యక్తిగత జీవితం, ఆరోగ్య ప్రయాణం, సినీ కెరీర్ గురించి ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్న ఆమె.. బిగ్ బాస్ హౌస్లో కంటెస్టెంట్గా వెళ్లే ఉద్దేశం లేదని స్పష్టం చేశారు. అయితే ప్రత్యేక అతిథిగా లేదా క్రియేటివ్ కాన్సెప్ట్ కోసం అవకాశం వస్తే మాత్రం ఆలోచిస్తానని వెల్లడించారు.
ఒకప్పుడు తెలుగు ప్రేక్షకులను తన అందం, నటనతో ఆకట్టుకున్న హీరోయిన్ రేఖ వేదవ్యాస్ చాలా కాలం తర్వాత మళ్లీ వార్తల్లో నిలిచారు. ఇటీవల ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆమె తన వ్యక్తిగత జీవితం, సినీ ప్రయాణం, ఆరోగ్యం, అలాగే బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 షో గురించి ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నారు.తన జీవితంలో ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొన్నానని రేఖ తెలిపారు. చిన్న వయసులోనే కొన్ని అనుకోని పరిస్థితులు ఎదురయ్యాయని చెప్పారు. జీవితంలో ఒక్కసారిగా మార్పులు వచ్చినప్పుడు వాటిని అర్థం చేసుకుని ముందుకు సాగడం చాలా కష్టమైందని గుర్తుచేశారు. అయితే కాలక్రమంలో ప్రతి మనిషి పరిస్థితులకు అలవాటు పడతాడని, అదే తనను కూడా బలంగా మార్చిందని అన్నారు.
సినిమాలకు కొంతకాలం దూరంగా ఉండటం తన కెరీర్పై ప్రభావం చూపిందని రేఖ వెల్లడించారు. పని ఆపిన తర్వాత మళ్లీ కొత్తగా ప్రారంభించడం అంత సులభం కాదని చెప్పారు. అలాంటి పరిస్థితి మళ్లీ తన జీవితంలో రాకూడదని కోరుకుంటున్నానని తెలిపారు. ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఆనందం, మంచి ఆరోగ్యం, ప్రశాంతత, ప్రేమ, మంచి ఉపాధి ఉండాలని ఆమె ఆకాంక్షించారు.
తన ఆరోగ్యం గురించి కూడా రేఖ స్పందించారు. గతంలో తాను ఎదుర్కొన్న ఆరోగ్య సమస్యపై ప్రస్తుతం మాట్లాడాలని అనుకోవడం లేదని స్పష్టం చేశారు. అది తన జీవితంలోని ఒక ముగిసిన అధ్యాయమని చెప్పారు. ప్రస్తుతం దేవుడి దయతో పూర్తిగా కోలుకుని ఆరోగ్యంగా ఉన్నానని వెల్లడించారు. తన కోసం ప్రార్థించిన అభిమానులకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
ప్రస్తుతం తాను ముంబైలో ఉంటున్నానని, అవసరం అయితే హైదరాబాద్కు వచ్చి పని చేయడానికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదని రేఖ చెప్పారు. ఇంకా తనకు వివాహం కాలేదని, మంచి అవకాశాలు వస్తే ఎక్కడైనా పని చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని పేర్కొన్నారు. ఇక బిగ్ బాస్ తెలుగు 10లో పాల్గొంటారా అనే ప్రశ్నకు రేఖ స్పష్టమైన సమాధానం ఇచ్చారు. బిగ్ బాస్ హౌస్లో ఉండాలంటే ఎంతో ధైర్యం కావాలని అన్నారు. అన్ని కెమెరాల మధ్య ఎన్నో రోజుల పాటు టాస్కులు చేయడం, ఒత్తిడిని ఎదుర్కోవడం తన వల్ల కాదని చెప్పారు. అందుకే కంటెస్టెంట్గా వెళ్లే ఆలోచన లేదని తేల్చిచెప్పారు.
అయితే ప్రత్యేక అతిథిగా లేదా ఏదైనా ఆసక్తికరమైన క్రియేటివ్ కార్యక్రమం కోసం అవకాశం వస్తే తప్పకుండా పాల్గొంటానని తెలిపారు. ప్రేక్షకులతో మళ్లీ బలమైన అనుబంధాన్ని కలిగించే మంచి ప్రాజెక్ట్లో నటించాలని తన కోరిక అని రేఖ వేదవ్యాస్ వెల్లడించారు.