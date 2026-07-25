Star Heroine:జీవిత భాగస్వామిని ఎంచుకునేటప్పుడు రూపం, ఆర్థిక స్థితి కంటే పరస్పర అవగాహన, నమ్మకం, గౌరవం వంటి విలువలకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని సంబంధాల నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. బలమైన సంభాషణ, భావోద్వేగ అనుబంధమే సంతోషకరమైన వైవాహిక జీవితానికి పునాది అని చెబుతున్నారు.
ఒకప్పుడు తెలుగు ప్రేక్షకులను తన అందం, నటనతో ఆకట్టుకున్న హీరోయిన్ రేఖ వేదవ్యాస్ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. ఆనందం సినిమాతో టాలీవుడ్లో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఆమె, తాజాగా తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలతో సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారారు. ఇప్పటికీ పెళ్లి చేసుకోకుండా సింగిల్గా ఉన్న రేఖ, తనకు సరైన వ్యక్తి దొరికితే పెళ్లికి సిద్ధమేనని వెల్లడించారు.
ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన రేఖ వేదవ్యాస్ తన పెళ్లి గురించి ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నారు. చాలా మంది ఇప్పటికీ తాను రహస్యంగా ఎవరితోనో రిలేషన్షిప్లో ఉన్నానని అనుకుంటారని, కానీ నిజానికి తన జీవితంలో ప్రస్తుతం ఎవరూ లేరని స్పష్టం చేశారు. సరదాగా మాట్లాడుతూ తాను కూడా సల్మాన్ ఖాన్లాగే జీవితాంతం సింగిల్గా ఉండిపోతానేమోనని నవ్వుతూ వ్యాఖ్యానించారు.
చిన్నతనంలో కాబోయే జీవిత భాగస్వామి గురించి ఎన్నో కలలు ఉండేవని రేఖ చెప్పారు. అందంగా ఉండాలి, పొడవుగా ఉండాలి వంటి ఆలోచనలు అప్పట్లో ఉండేవని, కానీ జీవిత అనుభవాలు పెరిగిన తర్వాత అలాంటి ప్రమాణాలు పూర్తిగా మారిపోయాయని తెలిపారు. ఇప్పుడు తనను అర్థం చేసుకునే మంచి మనసున్న వ్యక్తి దొరికితే అదే తనకు ముఖ్యమని చెప్పారు.
అంతేకాకుండా బ్యాచిలర్స్కు ఓ ఆసక్తికరమైన సందేశం కూడా ఇచ్చారు. నిజంగా తనను పెళ్లి చేసుకోవాలనే ఆలోచన ఉన్నవారు తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాకు డైరెక్ట్ మెసేజ్ చేయవచ్చని చెప్పారు. అయితే కేవలం సరదా కోసం లేదా టైమ్పాస్ మెసేజ్లు పంపేవారికి తాను స్పందించనని స్పష్టం చేశారు.
ప్రేమ గురించి కూడా రేఖ తన అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించారు. ప్రేమ, ఆకర్షణ, ఆబ్సెషన్ మూడు వేర్వేరు విషయాలని చెప్పారు. ఒకరిని ప్రేమించడం అంటే వారి స్వేచ్ఛను గౌరవించడమే కానీ వారిని సొంతం చేసుకోవాలని బలవంతం చేయడం కాదని వివరించారు. నిజమైన ప్రేమ ఉంటే ధైర్యంగా చెప్పాలని, కుటుంబాలను ఒప్పించి వివాహం చేసుకోవాలని యువతకు సూచించారు.దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా సినిమాలకు దూరంగా ఉన్నప్పటికీ రేఖ వేదవ్యాస్కు ఇప్పటికీ అభిమానుల్లో మంచి గుర్తింపు ఉంది. ఆమె తాజా వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుండగా, అభిమానులు కూడా పెద్ద ఎత్తున స్పందిస్తున్నారు.