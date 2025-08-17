English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Relationship Tips: భార్య భర్తల మధ్య నమ్మకం, ప్రేమ కలగాలంటే ఎలా?

Relationship Tips: వైవాహిక బంధం బలంగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? భార్య భర్తల మధ్య నమ్మకం, ప్రేమ కలగాలంటే ఎలా? పెళ్లి తర్వాత దంపతుల జీవితాలు మారుతాయి. ఇప్పుడు వారు తమ గురించి మాత్రమే కాదు ఒకరి గురించి ఒకరు ఆలోచించాలి. ఒకరి సంతోషం మరొకరు చూడాలి. ఒకరికొకరు ఆసరాగా అండగా నిలవాలి. మంచి దాంపత్యంలో భార్యభర్తలు ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకుంటారు. 
వివాహ బంధం అంటే ఇద్దరు వ్యక్తుల కలయిక మాత్రమే కాదు..రెండు కుటుంబాల కలయిక. ఎన్నో సవాళ్లతో కూడిన జీవితం ఇది. ఈ బంధంలో ఉన్న ఇద్దరు వ్యక్తులు తమ జీవితమంతా కలిసి నడవాలి. ఒకరికొరు సపోర్టుగా ఉండాలి. ఈ బంధం ప్రేమ, కోపం, బాధ్యతలతో నిండి ఉంటుంది. భార్యభర్తల బంధంలో గొడవలు, వివాదాలు అనేవి సహజం. అయినా కూడా ప్రేమ మాత్రం అలాగే ఉంటుంది.  

దు:ఖంలో, సుఖంలోనైనా ఒకరికొరు అండగా ఉంటామని దంపతులు వాగ్దానం చేస్తుంటారు. వీరిద్దరే కాదు...రెండు కుటుంబాలు కూడా ఒకరికొకరు కనెక్ట్ అవుతారు. పెళ్లి తర్వాత భార్యభర్తల జీవితాలు పూర్తిగా మారిపోతాయి. ఇప్పుడు వారు తమ గురించి మాత్రమే కాదు..ఒకరి గురించి మరొకరు ఆలోచించుకోవాలి. ఒకరి సంతోషం మరొకరు చూడాలి. ఒకరికొకరు ఆసరాగా నిలవాలి.

మంచి దాంపత్యంలో భార్యభర్తలు ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఒకరి నిర్ణయాలు మరొకరు గౌరవించాలి. నిజాయితీగా ఉండాలి. ఒకరి తప్పులను మరొకరు సరిద్దిద్దాలి. భార్యభర్తల బంధం చాలా బలమైంది. లేదంటే చీటికి మాటికి చిన్న చిన్న గొడవలు వస్తుంటాయి. కొన్ని తప్పులకు దూరంగా ఉండాలి. ఆ తప్పులను దూరం పెట్టనట్లయితే పెద్ద గొడవలకు దారి తీస్తుంది.

భూమి మీద పుట్టిన ప్రతి వ్యక్తిలోనూ లోపాలు సహజంగా ఉంటాయి. మీ జీవిత భాగస్వామిలోనూ ఉండవచ్చు. అందుకే మీరు వారికి సంబంధించిన  భయాలు, తప్పులు, అభద్రతాభావాలను ఇతరులకు చెప్పకూడదు. అలా చెబినట్లయితే వీరికి ద్రోహం చేసినవారు అవుతారు. ఇతరుల ముందు మీ జీవితభాగస్వామి చులకన అవుతారు. ఇది మీ ఇద్దరి మధ్య సమస్యలు తెచ్చిపెడుతుంది. పొరపాటును కూడా మీ జీవిత భాగస్వామి సీక్రెట్స్ ఎవరితోనూ చెప్పుకోకూడదు.  

 ఎందుకంటే చాలా మంది దంపతులు తమ మధ్య వచ్చే సమస్యలు, గొడవలు తమ బంధువులు, స్నేహితులతో చెప్పుకుంటారు. ఇలా చెప్పడం వల్ల తమ మనసు రిలీఫ్ అనిపిస్తుందని అనుకుంటారు. కానీ ఈ పొరపాటు చేయకూడదు. కోపం మీ భాగస్వామి గురించి తప్పుగా చెబితే మీ స్నేహితులు, బంధువుల మనసులో వారిపై నెగిటివ్ అభిప్రాయం వస్తుంది. మీ మధ్యలో సమస్యలు తీరినా.. వారి మనసులో అభిప్రాయం మారదు. ముఖ్యంగా డబ్బు విషయం చాలా సున్నితమైంది. 

జీవిత భాగస్వామి ఆదాయం, అప్పులు, ఖర్చులు అలవాట్లు లేదా ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఇతరులకు వెల్లడించకూడదు. అది అపనమ్మకానికి కారణం అవుతుంది. ఆర్థిక విషయాలు కేవలం దంపతుల మధ్యే ఉండాలి. బయటి ప్రపంచానికి తెలియనీయకూడదు.  

మీ భాగస్వామి మిమ్మల్ని ఎంతగానో నమ్మితే కానీ..తనకు సంబంధించిన సీక్రెట్స్ మీతో చెప్పుకోరు. అలాంటి సీక్రెట్స్ మీరు ఇతరులతో పొరపాటున కూడా షేర్ చేయకూడదు. ఇలా ఇతరులకు చెప్పడం నమ్మకద్రోహం అవుతుంది. ఇద్దరి మధ్య తేడాలు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది.   

