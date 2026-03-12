Reliance Jio: రిలయన్స్ జియో తమ కస్టమర్ల కోసం అదిరిపోయే ప్లాన్లను అందిస్తోంది. ఎటువంటి లిమిట్స్ లేకుండా అన్ లిమిటెడ్ 4G డేటాతో పోస్ట్పెయిడ్ ప్లాన్లను ఆఫర్ చేస్తోంది. జియో రూ. 649 కొత్త ప్లాన్ ద్వారా అన్ లిమిటెడ్ 4జీ డేటాను పొందవచ్చు. ఈ ప్లాన్ అన్ లిమిటెడ్ 5G డేటాను అందిస్తుంది. పూర్తి బెనిఫిట్స్ ఎలా పొందాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
జియో యూజర్లకు పండగలాంటి వార్త. రిలయన్స్ జియో పోస్ట్పెయిడ్ ప్లాన్లపై అన్ లిమిటెడ్ 4G డేటాను అందిస్తోంది. జియోకు పోటీగా ఎయిర్టెల్, వోడాఫోన్ ఐడియా కూడా ఈ రీఛార్జ్ ప్లాన్ని అందిస్తున్నాయి. అయితే రిలయన్స్ జియో రూ. 649 ప్లాన్ ద్వారా అన్ లిమిటెడ్ 4జీ డేటాను పొందవచ్చు. ఈ ప్లాన్ అన్ లిమిటెడ్ 5G డేటాను అందిస్తుంది. పూర్తి బెనిఫిట్స్ ఎలా పొందాలో చూద్దాం.
రిలయన్స్ జియో ప్రవేశపెట్టిన రూ. 649 రీఛార్జ్ ప్లాన్ ద్వారా అన్లిమిటెడ్ వాయిస్ కాలింగ్ పొందవచ్చు. అలాగే రోజుకు 100 SMSలను ఫ్రీగా ఇవ్వడంతో పాటు.. అన్లిమిటెడ్ 4G డేటాను అందిస్తుంది.
అంతేకాకుండా ఈ రీఛార్జ్ ప్లాన్ ద్వారా జియోహాట్స్టార్ మొబైల్, టీవీ 3 నెలలు ఫ్రీగా పొందొచ్చు. అలాగే ఫ్రీ 50 GB స్టోరేజీతో జియోఏఐ క్లౌడ్ కూడా వస్తుంది.
18 నెలలు గూగుల్ జెమిని ప్రో ప్లాన్ ధర రూ. 35,100 కాగా.. అర్హత ఉన్న కస్టమర్లకు అన్ లిమిటెడ్ 5G డేటా లభిస్తుంది. గూగుల్ జెమిని ప్రో ప్లాన్ 18 నెలలు పొందవచ్చు.
రూ. 349కు పైగా ప్లాన్తో రీఛార్జ్ చేసుకుంటే చాలు. జియో హాట్స్టార్ కోసం ప్రీపెయిడ్, పోస్ట్పెయిడ్ ప్లాన్తో రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ప్లాన్ దేశంలోని అన్ని సర్కిల్లో అందుబాటులో ఉంది.