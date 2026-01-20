Jio New Recharge Plan: రిలయన్స్ జియో తమ యూజర్ల కోసం అద్భుతమైన మంత్లీ ప్లాన్ తీసుకొచ్చింది. కేవలం రూ. 500కే స్పెషల్ ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ ప్రవేశపెట్టింది. కంపెనీ ఈ ప్లాన్ను “హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ ప్లాన్”గా అందిస్తోంది. ఈ అద్భుతమైన ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ పూర్తి బెనిఫిట్స్ ఎలా పొందాలో ఇప్పుడు చూద్దాం..
రిలయన్స్ జియో తమ యూజర్ల కోసం కేవలం రూ. 500కే స్పెషల్ ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ ప్రవేశపెట్టింది. ఈ రీఛార్జ్ ప్లాన్ తీసుకుంటే నెలకు ఫ్రీ యూట్యూబ్ ప్రీమియం సబ్స్క్రిప్షన్ మాత్రమే కాకుండా.. డేటా, కాలింగ్ బెనిఫిట్స్, అనేక ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లకు ఫ్రీ యాక్సెస్ కూడా పొందవచ్చు. ఈ ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ పూర్తి బెనిఫిట్స్ ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ జియో రీఛార్జ్ ప్లాన్ ధర రూ. 500 ఉండగా 28 రోజుల వ్యాలిడిటీతో వస్తుంది. ఈ ప్లాన్ మొత్తం 56GB డేటాను అందిస్తుంది. రోజుకు 2GB హై-స్పీడ్ డేటా పొందవచ్చు. ఈ ప్లాన్లో అదనపు ఛార్జీ లేకుండా ఏ నెట్వర్క్కైనా అన్లిమిటెడ్ వాయిస్ కాలింగ్ పొందవచ్చు.
అంతేకాకుండా మీరు ప్రతిరోజూ 100 SMS మెసేజెస్ కూడా పొందవచ్చు. ఇంకా, ఈ ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్లో అనేక ఓటీటీ యాప్లకు కూడా ఫ్రీ సబ్స్క్రిప్షన్లు కూడా ఉన్నాయి. అయితే జియో ఈ ప్లాన్ను “హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ ప్లాన్”గా అందిస్తోంది.
ఈ రీఛార్జ్ ప్లాన్ ద్వారా భారీగా OTT సబ్స్క్రిప్షన్లు ఉచితంగా పొందవచ్చు. అవేంటంటే.. యూట్యూబ్ ప్రీమియం, ప్రైమ్ వీడియో మొబైల్ ఎడిషన్, జియో హాట్స్టార్ (టీవీ/మొబైల్), సోనీ LIV, జీ5, లయన్స్గేట్ ప్లే, డిస్కవరీ ప్లస్, సన్ ఎన్ఎక్స్టీ, కాంచా లంక, ప్లానెట్ మరాఠీ, చౌపాల్, హోయిచోయ్, ఫ్యాన్ కోడ్, జియో టీవీ, జియోఏఐక్లౌడ్.
ఈ ప్లాన్తో అన్ని ఓటీటీలను పూర్తిగా ఉచితంగా యాక్సస్ చేయొచ్చు. ఓటీటీ మాత్రమే కాకుండా ఈ ప్లాన్తో కంపెనీ కొన్ని అదనపు బెనిఫిట్స్ కూడా అందిస్తోంది. కొత్త కనెక్షన్లలో జియోహోమ్ 2 నెలల ఫ్రీ ట్రయల్, జియో క్లౌడ్లో 50GB స్టోరేజీ ఉన్నాయి. అదనంగా, ఈ ప్లాన్లో 18 నెలల ఫ్రీ గూగుల్ జెమిని ప్రో ప్లాన్ కూడా ఉంది.