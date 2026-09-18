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Reliance Jio: జియో యూజర్లకు గుడ్ న్యూస్.. రూ.4,000 ఉచితం.. ఇలా పొందండి..!

Written ByVishnupriya
Published: Sep 18, 2026, 10:12 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 10:12 PM IST

Reliance Jio: రిలయన్స్ జియో యూజర్లకు అదిరిపోయే ఆఫర్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. అర్హత ఉన్న యూజర్లు 12 నెలల వరకు రూ.4,000 విలువైన Canva Pro లేదా Pro Liteను ఉచితంగా పొందవచ్చు. ఈ ఆఫర్‌ను ఏ ప్లాన్‌లకు అందిస్తున్నారు? MyJio యాప్ ద్వారా ఎలా క్లెయిమ్ చేసుకోవాలో తెలుసుకోండి.

Jio recharge plans1/5

ఉచిత క్యాన్వా ప్రో

రిలయన్స్ జియో తమ వినియోగదారులకు మరో ఆసక్తికరమైన ఆఫర్‌ను తీసుకొచ్చింది. ప్రముఖ డిజైన్ ప్లాట్‌ఫామ్ Canvaతో జియో భాగస్వామ్యం చేసుకుంది. ఈ భాగస్వామ్యంలో భాగంగా అర్హత ఉన్న జియో యూజర్లకు 12 నెలల వరకు Canva Pro లేదా Canva Pro Lite ఉచితంగా లభించనుంది. ఈ ప్రయోజనం విలువ గరిష్ఠంగా రూ.4,000 వరకు ఉంటుందని సంస్థలు వెల్లడించాయి.  

Canva Pro Rs 4000 offer2/5

జియో క్యాన్వా ప్రో ఆఫర్

ఈ ఆఫర్ ముఖ్యంగా విద్యార్థులు, కంటెంట్ క్రియేటర్లు, చిన్న వ్యాపారాలు, ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్లు, సోషల్ మీడియా యూజర్లకు ఉపయోగపడనుంది. Canva ద్వారా పోస్టర్లు, సోషల్ మీడియా పోస్టులు, ప్రెజెంటేషన్లు, స్కూల్ ప్రాజెక్టులు, మార్కెటింగ్ మెటీరియల్, పండుగ శుభాకాంక్షల డిజైన్లు వంటి వాటిని సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు.  

Canva Pro Lite3/5

ఏ జియో ప్లాన్‌కు ఏ Canva ప్రయోజనం?

ఈ ఉచిత ఆఫర్ కొన్ని జియో రీఛార్జ్ ప్లాన్‌లకు అనుసంధానంగా ఉంటుంది. రూ.399 ప్లాన్: Canva Pro ఉచితం. రూ.349 ప్లాన్ మరియు రూ.349 కంటే ఎక్కువ ఉన్న 2GB/రోజు ప్లాన్‌లు: Canva Pro Lite ఉచితం. ఈ ప్రయోజనాన్ని పొందేందుకు ప్రత్యేకంగా అదనపు ఛార్జీలు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదని సమాచారం. అర్హత ఉన్న యూజర్లు MyJio యాప్ ద్వారా ఈ ఆఫర్‌ను పొందవచ్చు.

Canva Pro free for Jio users4/5

Canva Pro, Pro Liteలో తేడా ఏమిటి?

Canva Pro Liteలో ప్రీమియం టెంప్లేట్లు, ఫొటోలు, వీడియోలు, ఫాంట్లు వంటి అనేక ఫీచర్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఫొటోలు, వీడియోల నుంచి బ్యాక్‌గ్రౌండ్ తొలగించడం, ప్రింట్‌కు సరిపోయే ఫైళ్లను ఎక్స్‌పోర్ట్ చేయడం వంటి ఫీచర్లు కూడా ఉంటాయి. ఇందులో 50GB వరకు క్లౌడ్ స్టోరేజ్ లభిస్తుంది. Canva Proలో ఇంకా ఎక్కువ ఫీచర్లు ఉంటాయి. అధునాతన Brand Kit, Content Planner, ఎక్కువ AI వినియోగ పరిమితులు, 100GB క్లౌడ్ స్టోరేజ్ వంటి సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. Canva AI ద్వారా చాట్ ఆధారంగా డిజైన్లు రూపొందించుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది.

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ఎప్పటి నుంచి ఆఫర్?

ఈ 12 నెలల Canva ఆఫర్ సెప్టెంబర్ 16, 2026 నుంచి అర్హత ఉన్న జియో వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి వచ్చింది. MyJio యాప్‌లో తమకు ఈ ప్రయోజనం అందుబాటులో ఉందో లేదో యూజర్లు చెక్ చేసుకోవచ్చు. Canvaలో హిందీతో పాటు పలు భారతీయ భాషలకు కూడా సపోర్ట్ ఉండటంతో, తమకు సులభంగా అర్థమయ్యే భాషలో కంటెంట్ తయారు చేసుకోవచ్చు. దీంతో డిజైన్ అనుభవం లేని వారు కూడా ప్రొఫెషనల్‌గా కనిపించే కంటెంట్‌ను సులభంగా రూపొందించుకునే అవకాశం ఉంటుంది.

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