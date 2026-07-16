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Star Hero: స్టార్ హీరోని చంపితే 5 కోట్ల బహుమానం ప్రకటించిన మత గురువు

Written ByVishnupriya
Published: Jul 16, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 01:50 PM IST

Star Hero:బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో ఆమిర్ ఖాన్‌పై అయోధ్యకు చెందిన ఓ మత గురువు చేసిన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర చర్చకు దారితీశాయి. హింసను ప్రోత్సహించేలా రూ.5 కోట్ల బహుమానం ప్రకటించినట్లు వచ్చిన వార్తలపై రాజకీయ, సామాజిక వర్గాలు తీవ్రంగా స్పందిస్తున్నాయి. ఇప్పటివరకు ఈ వ్యవహారంపై ఆమిర్ ఖాన్ నుంచి అధికారిక స్పందన వెలువడలేదు.

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ఆమిర్ ఖాన్

బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో ఆమిర్ ఖాన్ మరోసారి వివాదాల కేంద్రంగా నిలిచారు. ఇటీవల ఆయన వ్యక్తిగత జీవితంపై వచ్చిన రాజకీయ వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారగా, ఇప్పుడు ఓ మత గురువు చేసిన తీవ్ర వ్యాఖ్యలు దేశవ్యాప్తంగా దుమారం రేపుతున్నాయి. ప్రముఖ నటుడిపై హింసను ప్రోత్సహించేలా వ్యాఖ్యలు చేయడం సామాజిక, రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది.కొద్ది రోజుల క్రితం మహారాష్ట్ర మంత్రి నితేష్ రాణే మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఆమిర్ ఖాన్‌ను ఉద్దేశించి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రముఖుల వ్యక్తిగత నిర్ణయాలు సమాజంపై ప్రభావం చూపుతాయని పేర్కొంటూ ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. దీంతో ఈ అంశంపై పెద్ద ఎత్తున చర్చ ప్రారంభమైంది.

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ఆమిర్ ఖాన్ వివాదం

ఈ వివాదం కొనసాగుతుండగానే అయోధ్యకు చెందిన తపస్వీ ఛావణి పీఠాధిపతి జగద్గురు పరమహంస ఆచార్య మరింత తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆమిర్ ఖాన్ వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ప్రస్తావిస్తూ పలు ఆరోపణలు చేసిన ఆయన, మంత్రి చేసిన వ్యాఖ్యలకు మద్దతు ప్రకటించారు. అనంతరం చేసిన వ్యాఖ్యల్లో ఆమిర్ ఖాన్‌ను హత్య చేసే వ్యక్తికి రూ.5 కోట్ల బహుమతి ఇస్తానని ప్రకటించినట్లు వార్తలు వెలువడటంతో ఈ అంశం మరింత సంచలనంగా మారింది.  

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మత గురువు

ఈ ప్రకటనపై రాజకీయ నాయకులు, సామాజిక వర్గాలు, నెటిజన్లు తీవ్రంగా స్పందిస్తున్నారు. ప్రజా ప్రముఖులపై ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం సమాజంలో ఉద్రిక్తతలకు దారితీయవచ్చని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు. హింసను ప్రోత్సహించే విధంగా ఎలాంటి ప్రకటనలు చేయడం సమంజసం కాదని న్యాయ నిపుణులు కూడా పేర్కొంటున్నారు.  

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5 కోట్ల బహుమానం

ఇప్పటివరకు ఈ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలపై ఆమిర్ ఖాన్ లేదా ఆయన ప్రతినిధుల నుంచి అధికారిక స్పందన వెలువడలేదు. అదే విధంగా ఈ అంశంపై సంబంధిత అధికారుల నుంచి కూడా ఎలాంటి ప్రకటన రాలేదు. కాగా, ఆమిర్ ఖాన్ ప్రస్తుతం తన సినీ ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్నారు. వ్యక్తిగత జీవితం, సినిమాలకు సంబంధించిన వార్తలు తరచూ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంటాయి. అయితే ఈసారి ఆయన పేరు రాజకీయ, సామాజిక వివాదాల నేపథ్యంలో వార్తల్లో నిలవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.  

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జగద్గురు పరమహంస ఆచార్య

ఈ ఘటన మరోసారి ప్రజా వేదికలపై చేసే వ్యాఖ్యల్లో బాధ్యత ఎంత ముఖ్యమో గుర్తు చేస్తోంది. ముఖ్యంగా ప్రముఖ వ్యక్తులపై హింసను ప్రోత్సహించేలా వ్యాఖ్యలు చేయడం ప్రజాస్వామ్య విలువలకు విరుద్ధమనే అభిప్రాయం పలువురు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ వ్యవహారం దేశవ్యాప్తంగా చర్చకు దారితీస్తుండగా, రాబోయే రోజుల్లో దీనిపై మరిన్ని పరిణామాలు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉంది.

TAGS:
Aamir Khan
Aamir Khan controversy
religious leader
₹5 crore reward
bounty remark
Ayodhya seer
Jagadguru Paramhans Acharya

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