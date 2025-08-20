Shani Amavasya 2025: ఆగస్టు 23న శని అమావాస్య.. ఏలినాటి శనితో బాధపడే వారు ఇలా చేస్తే సకల శుభాలు కలుగుతాయి..

Shani Amavasya 2025 Effect: ఈ ఆగస్టులోని శని అమావాస్య 22వ తేదీ ప్రారంభమై.. 23వ తేదీ ముగుస్తుంది. అయితే, ఈ సమయాల్లో శని దేవుడిని ప్రత్యేకంగా పూజించడం వల్ల అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందుల నుంచి కూడా ఉపశమనం లభిస్తుంది.
Shani Amavasya 2025 Effect Telugu: హిందూ మాసాల్లో అమావాస్య తిథిలకు ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. 2025 సంవత్సరంలోని ఆగస్టు నెలలో వచ్చే అమావాస్య మరింత ప్రాముఖ్యత ఉందని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు. భాద్రపద మాసంలోని అమావాస్య చాలా ప్రత్యేకతను కలిగి ఉంటుంది. ఈరోజు చాలామంది పూర్వీకులకు తర్పణం కూడా చేస్తారు. ఈ అమావాస్య తిథిలో పవిత్రమైన నదిలో స్నానం చేయడమే కాకుండా తర్పణం అర్పించడం వల్ల పితృ దోషాల నుంచి విముక్తి కలుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఎన్నో సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
ఈ ఏడాది భాద్రపద అమావాస్య ఆగస్టు 22వ తేదీ ఉదయం 11 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది.. ఆ మరుసటి రోజు ఉదయం 11 గంటలకు అమావాస్య ముగుస్తుందని పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ ఏడాది భాద్రపద మాసంలోని అమావాస్య ఆగస్టు 23వ తేదీ శనివారం రాబోతోంది కాబట్టి.. ఈ తిథిని శని అమావాస్య అంటారు.
ఈ శని అమావాస్య రోజున శని దేవుడిని పూజించడం వల్ల అనేక కష్టాల నుంచి విముక్తి కలుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఆర్థికపరమైన సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి. అలాగే పూర్వికుల ఆశీస్సులు లభించి ఎలాంటి పనులు చేసిన అద్భుతమైన ఫలితాలు పొందగలుగుతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు..
శని అమావాస్య శుక్రవారం ప్రారంభమైన అమావాస్య తిథి మాత్రం ఆగస్టు 23వ తేదీ శనివారమే ముగుస్తుంది. కాబట్టి ఈ రోజున ఏలినాటి శని తో బాధపడుతున్న వారు ప్రత్యేకమైన చని పూజలు చేయడం చాలా మంచిది. అలాగే దానాలు చేయడం వల్ల కూడా అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
శని అమావాస్య రోజున పూర్వీకుల ఆశీస్సులు పొందడానికి తప్పకుండా కొన్ని నివారణలు చేయాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈరోజు ఇంటికి దక్షిణ దిశలో దీపాన్ని వెలిగించడం చాలా శుభప్రదమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల పూర్వీకుల ఆత్మ శాంతించి సంతోషం కూడా పెరుగుతుందట.
అలాగే శని అమావాస్య రోజున శని సాడే సాతితో బాధపడుతున్న వారు తప్పకుండా శని దేవుడు విగ్రహానికి ఆవాల నూనెతో లేదా నువ్వుల నూనెతో అభిషేకం చేయాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 'శం శనైశ్చరాయ నమః' అనే మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపించడం చాలా మంచిది.
ఈరోజు నల్ల నువ్వులు మినప్పప్పు, ఇనుప వస్తువులను దానం చేయడం వల్ల విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అలాగే బెల్లం పిండి తో తయారు చేసిన ఆహార పదార్థాలను పంచడం వల్ల శని అనుగ్రహంతో పాటు లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు లభించి ఊహించని ధన లాభాలు కలుగుతాయి. శని చెడు ప్రభావం కూడా తొలగిపోతుంది.