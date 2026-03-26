Dandruff Itching: విపరీతమైన చుండ్రుతో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? ఈ చిన్న చిట్కాతో బిగ్‌ రిలీఫ్..!

Get Rid of Dandruff Itching in One wash: ఒక్కోసారి చుండ్రు జుట్టంతా పేరుకుపోవడంతో పెచ్చులు పెచ్చులుగా మారిపోతుంది. దీంతో తలంతా చిరాగ్గా, దురదగా ఉంటుంది. చుండ్రు తగ్గించుకోవడానికి అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నా గానీ అది తగ్గదు. అయితే ఈ ఖరీదైన షాంపూలతో ఈ చుండ్రు తగ్గించుకునే కంటే కొన్ని ఇంట్లో ఉండే వస్తువులతో దురదను తగ్గించుకోవచ్చు.
తలంతా చుండ్రు పెచ్చులు పెచ్చులుగా పేరుకున్నప్పుడు నిమ్మరసం ఉపయోగించండి. ఇందులో ఉన్న లాక్టిక్ యాసిడ్ చుండ్రును తొలగిస్తుంది. నిమ్మరసం వల్ల తలలో దురద కూడా తగ్గిపోతుంది. మంచి హైడ్రేషన్ అందిస్తుంది. ఈ నిమ్మరసం జుట్టంతా పట్టించి అరగంట తర్వాత తలస్నానం చేయాలి. ఇలా క్రమం తప్పకుండా చేయడం వల్ల చుండ్రు సమస్య తగ్గిపోతుంది.
చుండ్రు సమస్య ఉన్నవాళ్లు కలబంద కూడా రాయడం వల్ల మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఇది మంచి హైడ్రేషన్ కూడా అందిస్తుంది. కుదుళ్లకు మాయిశ్చర్ కోల్పోకుండా కాపాడుతుంది. అంతేకాదు ఈ కలబందలో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు ఉంటాయి. తద్వారా దురద కూడా తగ్గిపోతుంది. ఇందులో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేషన్ గుణాల వల్ల జుట్టులో చుండ్రుకు చెక్ పెడుతుంది.
వారంలో కనీసం మూడుసార్లు కొబ్బరి నూనె రాయటం వల్ల కూడా చుండ్రు సమస్య తగ్గిపోవచ్చు. కుదుళ్లు పొడిబారితే చుండ్రు సమస్య ఎక్కువ అవుతుంది. కొబ్బరి నూనె రాయడం వల్ల ఇందులోని యాంటీ ఫంగల్ గుణాల వల్ల చుండ్రు సమస్య తగ్గిపోవచ్చు. అయితే కొబ్బరి నూనె ఎప్పుడు గోరువెచ్చగా చేసి రాయడం అలవాటు చేయండి.
టీ ట్రీ ఆయిల్ కూడా చుండ్రు సమస్యకు ఎఫెక్టివ్ రెమిడీ. ఇందులో యాంటీ ఫంగల్ గుణాలు ఉంటాయి. చుండ్రు సమస్యను వదిలించేస్తాయి. టీ ట్రీ ఆయిల్ ఏదైనా కొబ్బరి నూనె లేదా ఆలివ్ ఆయిల్ లో కలిపి రాయాలి. నేరుగా అప్లై చేయకూడదు.
చుండ్రు సమస్య అధికంగా ఉన్నప్పుడు పెరుగును కూడా రాయాలి. దీంతో హెయిర్ ప్యాక్ వేసుకోవాలి. వారానికి రెండుసార్లు 20 నిమిషాలు జుట్టుకు పెరుగుతో హెయిర్ ప్యాక్ వేసుకొని తలస్నానం చేయడం వల్ల చుండ్రు క్రమంగా తగ్గిపోతుంది.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)