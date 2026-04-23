Rent vs Buy: ఏడాదికి రూ. 10లక్షలు సంపాదిస్తున్న..హైదరాబాద్ లో నేను ఇల్లు కొనలా? అద్దెకు ఉండాలా?

Rent vs Buy: సొంత ఇల్లు అనేది ప్రతి ఒకరి కల. కట్టుకోవడమా? లేదా కొనుగోలు చేయడమా? ఏవిధంగా అయినా జీవితంలో సొంత ఇల్లు ఉండాలి అనుకుంటారు. కానీ పెరుగుతున్న జీవన వ్యయంతో చాలా మంది ఆ కలను నెవర్చుకోలేకపోతున్నారు. అందుకే పట్టణాల్లో, నగరాల్లో కొన్ని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా సొంత ఇల్లు లేక అద్దె ఉంటున్న కుటుంబాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. గత కొన్ని నెలలుగా నగరాల్లో ఆస్తుల ధరలు భారీగా పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇల్లు కొనడం మంచిది లేదా అద్దెకు ఉండటం మంచిదా. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
భారతీయులు చాలా వరకు డబ్బును బంగారం రూపంలో లేదా భూములు కొనుగోలు చేయడం లేదా ఇతర ఆస్తుల రూపంలో పెట్టుబడి పెట్టడం మంచిదని నమ్ముతుంటారు. ఇల్లు కొనడం అనేది కేవలం ఆర్థిక నిర్ణయం మాత్రమే కాదు.. అదొక భావోద్వేగ నిర్ణయమని చెప్పాలి. వయస్సులో ఏన్నప్పుడే భారీగా డబ్బు ఖర్చు చేయాల్సి వచ్చినా.. దాన్ని స్థిరత్వం భద్రత, భవిష్యత్తుతో ముడిపెడుతుంటారు. అయితే చాలా సందర్భాల్లో అద్దెకు ఉండటం, మరింత సౌకర్యవంతంగా, పొదుపుగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇతర ఖర్చులు, లక్ష్యాల కోసం అద్దె డబ్బును ఆదా చేస్తుంది.
దేశంలో చాలా మంది ఇంటి అద్దెను భారంగా భావిస్తారు. అద్దెకు ఉంటడం వల్ల డబ్బు వేస్ట్ గా పోతుందని వీలైనంత త్వరగా ఇల్లు కొనుగోలు చేయాలని అనుకుంటారు. సొంత ఇల్లు భవిష్యత్తుకు ఒక పెట్టుబడిగా వారు భావిస్తారు. అందుకే చాలా మంది డౌన్ పేమెంట్ కోసం తగినంత డబ్బు రాగానే ఇల్లు కొనే ప్రయత్నం చేస్తారు. అయితే మీ ఖర్చులను ఓసారి విశ్లేషిస్తే.. వాస్తవానికి కాస్త భిన్నంగా ఉంటుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో అద్దె ఇల్లే బెటర్ అని అభిప్రాయానికి కూడా రావచ్చు.
ఇల్లు కొనుగోలు చేయడం అంటే కేవలం ఆస్తి ధర మాత్రమే కాదు.. రిజిస్ట్రేషన్ ఖర్చులు, స్టాంప్ డ్యూటీ, బ్రోకర్ ఫీజులు, ఇంటీరియర్ డిజైన్ వంటి ఖర్చులు కూడా ఉంటాయి. ఈ ఖర్చులన్నీ కలిపితే మొత్తం వ్యయం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇల్లు కొనుగోలు చేయగానే అక్కడితో ఖర్చులు ముగిసిపోవు. నెలలవారీ ఈఎంఐలు, వడ్డీ, ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్, మెయింటనెన్స్, ఇన్సూరెన్స్ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇవి అద్దె కట్టినంత సులభం కాదు. ఎప్పటికప్పుడు మారుతుంటాయి. ఈ ఖర్చులన్నీ కలిపితే మీరు అనుకున్నదాని కంటే ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది.
ఇల్లు కొనాలంటే పెద్ద మొత్తంలో డౌన్ పేమెంట్ చెల్లించాలి. దీంతో ఆర్థికంగా నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ డబ్బును ఇతర పెట్టుబడుల్లో పెట్టి భారీ రాబడిని పొందవచ్చు. అద్దె వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఆర్థిక సౌలభ్యాన్ని అందిస్తుంది. మీకు కావాలంటే ఇతర ప్రదేశానికి మారిపోవచ్చు. ఉద్యోగాలు మారేటప్పుడు లేదా కొత్త అవకాశాలను వెతుక్కొనేటప్పుడు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. ఈఎంఐలు, ఖర్చులు, ట్యాక్స్ ల తలనొప్పి ఉండదు.
ఎప్పుడు ఇల్లు కొనాలంటే ఒకే నగరంలో ఎక్కువ రోజులు నివసించాలనుకుంటే.. స్థిరత్వం కోసం కొనడం మంచిది. అప్పుడే సొంత ఇల్లు సంత్రుప్తిని ఇస్తుంది. అంతేకాదు ఈఎంఐ చెల్లింపును పొదుపు అలవాటును పెంచుతుంది. ఇల్లు కొనాలా అద్దెకు ఉండాలా అంటే పైన చెప్పిన విధంగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది.
హైదరాబాద్ లో 10 లక్షల వార్షిక ఆదాయం ఉన్నవారికి అద్దె ఇల్లే బెస్ట్ ఆప్షన్ అని నిపుణులు కూడా చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే అద్దె ఇల్లు అయితే డబుల్ లేదా త్రిబుల్ రూమ్ ఫ్లాట్ 15 నుంచి 20వేలకు వస్తుంది. అదే మంచి ప్రాంతంలో అపార్ట్ మెంట్లో ఫ్లాట్ కొంటే దాదాపు 1 కోటి రూపాయలు కావాలి. ఈఎంఐ కడితే దాదాపు 50 నుంచి 60వేలు ఉంటుంది. అప్పు చేసి ఇల్లు కొని ఈఎంఐ 60వేలు.. ఇంటి ఖర్చులు, పిల్లల చదువుల ఖర్చులు, అనుకోకుండా వచ్చే ఖర్చులు ఇవన్నీ కూడా లక్ష దాటిపోతాయి. అదే అద్దె ఇల్లు అయితే 50 వేలలో ఖర్చులన్నీ పోనూ.. చేతిలో మరో 30 వేలు మిగులుతుంది. ఓసారి ఆలోచించండి.