Renu Desai: బూతులు పెట్టడం మంచిది కాదు.. మరోసారి రేణు దేశాయ్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

Renu desai insta post goes viral: ఇటీవల తనపై బూతులు తిడుతూ ట్రోల్స్ చేసిన వారిని అరెస్ట్ చేశారని రేణు దేశాయ్ మరోసారి మాట్లాడారు. దీని వల్ల భవిష్యత్తులో అనేక సమస్యలను ఎదుర్కొవాల్సి ఉంటుందన్నారు.  దీనిపై హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నట్లు చెప్పారు.
పవన్ కళ్యాణ్ మాజీ భార్య రేణు దేశాయ్ ఇటీవల ఎక్కువగా కాంట్రవర్సీ అంశాలతో వార్తలలో ఉంటున్నారు. ఇటీవల ఏకంగా హైదరాబాద్ లోని సైబర్ క్రైమ్ పోలీసుల్ని ఆశ్రయించారు. తనపై కొంత మంది బూతులు తిడుతు ,ట్రోల్స్ చేస్తున్నారని ఫిర్యాదు చేశారు.  

ఈ ఘటనలో పోలీసులు ఇద్దర్ని అరెస్ట్ చేశారు. రేణు దేశాయ్ కొన్ని నెలల క్రితం వీధి శునకాల వివాదంపై మాట్లాడారు. అన్ని కుక్కలు చెడువి కాదన్నారు. ఒకవేళ అవి చెడు అయితే వాటిపై దగ్గరలోని అధికారులకు చెప్పాలన్నారు. లేకుంటే తన సంస్థకు చెప్పి ఆ డాగ్ ను తీసుకెళ్తామన్నారు.   

దీనిపై కొంత మంది ట్రోలర్స్ కుక్కలు రేణుదేశాయ్ ను వారి పిల్లల్ని కొరకాలని, వారి ప్రైవేటు పార్ట్ లను కొరికితే వారికి తెలుస్తుందని నీచంగా కామెంట్స్ చేశారు. ఇంకా ఘోరంగా నీచమైన భాషలో తిడుతూ బూతులు పెట్టారు. ఏకంగా దీనిపై రేణు దేశాయ్ గచ్చిబౌలీలోకి సైబర్ క్రైమ్ పోలీసుల్ని ఆశ్రయించారు. ఇద్దరు ట్రోలర్స్ ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.  

తాజాగా రేణు దేశాయ్ మరోసారి ఇన్ స్టాలో వీడియో రిలీజ్ చేశారు. అరెస్ట్ అయిన వారిని విచారిస్తే ఫెమస్ సెలబ్రీటీలను కామెంట్స్ చేస్తే ఓవర్ నైట్ లో ఫెమస్ అవ్వొచ్చని ఈ విధంగా చేశామని చెప్పారని అన్నారు. దీని వల్ల మీ ఫ్యూచర్ రిస్క్ లో పడుతుందని రేణు దేశాయ్ స్పష్టం చేశారు.  

 ఇటీవల టెక్నాలజీ బాగా అప్ గ్రెడ్ అయ్యిందని ఫెస్ బుక్ అకౌంట్ లు ట్రెస్ చేయడం చాలా ఈజీ అని స్పష్టం చేశారు. కెరియర్ మీద ఫోకస్ చేయాలని, ఇలాంటి వాటిలో చిక్కుకుంటే పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేస్తే జీవితం పోతుందని అన్నారు.  మీ ఇంట్లోని వారికి, ఆఫీస్ వారికి దీని గురించి తెలిసి సమాజంలో తల ఎత్తుకొలేని సిట్యువేషన్ వస్తుందన్నారు.

భావ వ్యక్తికరణ హక్కు ఉందని   ఎదుటివారిని బూతులు తిట్టడం కరెక్ట్ కాదన్నారు. ఏదైన నటన కానీ, డ్రెస్సింగ్ కానీ నచ్చకుండే వ్యక్త పర్చాల్సిన విధానంలోనే నిరసనలు తెలియజేయాలన్నారు. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ గచ్చిబౌలీ సైబర్ పోలీసులకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నట్లు చెబుతూ వీడియోను రిలీజ్ చేశారు.  

Brahmamudi Kavya Remuneration: &#039;బ్రహ్మముడి&#039; కావ్య నెలకు ఎంత సంపాదిస్తుందో తెలుసా? ఒక్కో ఎపిసోడ్‌కు భారీగా రెమ్యూనరేషన్!!