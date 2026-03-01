Renu Desai About Trolls: నటి రేణు దేశాయ్ సోషల్ మీడియా వేదికగా తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. గత కొన్నాళ్లుగా తన పర్సనల్ లైఫ్పై, రాజకీయ అభిప్రాయాలపై వస్తున్న అసభ్యకరమైన కామెంట్స్ పట్ల రేణు మండిపడ్డారు. ఫేస్ చూపించే ధైర్యం లేక ఫేక్ అకౌంట్లతో దూషిస్తున్న వారిని వెతికి పట్టుకుని మరీ బుద్ధి చెబుతానని ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా హెచ్చరించారు.
నటి రేణు దేశాయ్ సోషల్ మీడియా వేదికగా ట్రోలర్స్పై విరుచుకుపడింది. తనపై చాలా దారుణంగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారని.. వాటిని చూసి తన మనసు చలించిపోయిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. అదే సమయంలో ట్రోలర్లకు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ కూడా ఇచ్చింది రేణు దేశాయ్. ఇటీవల ఆమె కుక్కల రక్షణ కోసం ప్రెస్ మీట్ పెట్టి కొందరిపై ఫైర్ అయ్యింది. ఈ క్రమంలో తనని ట్రోల్ చేస్తున్నారని, నిత్యం వల్గర్ కామెంట్స్ పెడుతున్నారని వాపోయింది.
డివొర్స్ తీసుకున్నప్పట్నుంచి ఎన్నో రకాలుగా ట్రోల్స్ చేస్తున్నారని.. తన పర్సనల్ లైఫ్ గురించి, ఎంత భరణం తీసుకున్నావని..ఇలా రకరకాలుగా తిడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది రేణు దేశాయ్. అయితే తాజాగా సోషల్ మీడియా వేదికగా నెటిజన్లు చేస్తున్న దారుణమైన కామెంట్లని ఆమె బయటపెట్టింది.
జనవరిలో రేణు దేశాయ్ కుక్కల సంరక్షణ కోసం ప్రెస్ మీట్ పెట్టింది. ఇందులో రష్మి గౌతమ్ కూడా పాల్గొంది. ఇందులో తాను చేసిన వ్యాఖ్యలను కొందరు తప్పుగా చిత్రీకరించారని రేణు దేశాయ్ మండిపడ్డారు. ఒక చిన్నారి మరణించిన ఘటనకు తన పాత వీడియోను ఎడిట్ చేసి అటాచ్ చేయడంపై రేణు దేశాయ్ తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. నేను వీధి కుక్కల సంరక్షణ కోసం ఎన్జీవో నడుపుతున్నాను.. మనుషుల కోసం కాదు.. నన్ను తిట్టడానికి మీకు ఏ హక్కు లేదని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
నేను ఇన్స్టాలో ఫోటో పెడితే 'రాత్రికి రేటు ఎంత..?' అని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. అమ్మవారి బొట్టు పెట్టుకొని, ఎర్రటి దుస్తులు ధరించి, దేవీ మాలలో ఉంటే రాత్రికి రేటు ఎంత..? అని ఎలా కామెంట్ చేయగలుగుతున్నారు..? ఇది చాలా దారుణమంటూ రేణు దేశాయ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.
ట్రోలింగ్ చేసే వ్యక్తులకు రేణు దేశాయ్ వార్నింగ్ ఇస్తూ.. ఇకపై ఇలా కామెంట్స్ చేసే వారిని గుర్తించి, వారి ఇంటికి వెళ్లి మరీ వాళ్ల తల్లిదండ్రుల ముందు మీ దుర్మార్గాలను ఎండగడతానని రేణు దేశాయ్ హెచ్చరించారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుండగా.. ఆమె డెసిషన్కు పలువురు మద్దతు తెలుపుతున్నారు.