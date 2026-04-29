Mega Family: మెగా ఫ్యామిలీకి పంపించే ముందు అఖీరాకి కొన్ని విషయాలు చెప్పా.. కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న రేణు దేశాయ్!

Renu Desai: రేణు దేశాయ్ ఈమధ్య ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఎంతో భావోద్వేగానికి గురైన సంఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. తన పిల్లలు ఆద్య, అకిర గురించి మాట్లాడుతుండగా ఆమె కన్నీళ్లు ఆపుకోలేకపోయింది. ముఖ్యంగా వారు తమ తండ్రి పవన్ కళ్యాణ్ కుటుంబాన్ని కలవడానికి వెళ్లే సమయంలో తాను ఎలా సిద్ధం చేస్తుందో ఆమె చెప్పిన మాటలు అందరినీ కదిలించాయి.
ఇంటర్వ్యూలో యాంకర్ రేణు దేశాయిని మీకు కొన్ని ఇబ్బందులు జరిగిన తరువాత పిల్లలను మీ భర్త పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యామిలీకి పంపించే ముందు మీరు ఎలాంటి విషయాలు చెప్పి పంపించారు అని అడిగింది. గతంలో కొన్ని కష్టాలు ఎదురైనా, పిల్లలను మెగా ఫ్యామిలీకి పంపే ముందు మీరు ఏమి చెబుతారు అని అడిగారు. దీనికి రేణు దేశాయ్ చాలా ఆలోచనతో సమాధానం ఇచ్చింది.

రేణు దేశాయ్ మాట్లాడుతూ, "ఆద్య, అఖిరాలు వాళ్ళ నాన్న ఫ్యామిలీ దగ్గరకు వెళ్లే ముందు నేను ఒక్క మాటే చెప్పాను. మీరు ఎలా ప్రవర్తిస్తారో అది నా పెంపకాన్ని చూపిస్తుంది. మీరు ఎలా మాట్లాడుతారు, ఎలా ఉంటారు అన్నది మీ తల్లి గురించి చెప్పుతుంది. ఎప్పుడూ గౌరవంగా ఉండండి. కోపం వచ్చినా, ఇబ్బంది అనిపించినా నాకు ఫోన్ చేయండి. 

ఏ పరిస్థితిలోనూ గౌరవం లేకుండా ప్రవర్తించొద్దు. నేను మంచి హీరోయిన్‌ను కాదా అన్నది నాకు ముఖ్యం కాదు. నేను అందంగా ఉన్నానా లేదా అన్నది కూడా ముఖ్యం కాదు. నేను ఎన్‌జీవో ఫౌండర్‌ని కాదా, స్పిరిచువల్‌గా ఉన్నానా అన్నది కూడా నాకు ముఖ్యం కాదు. నేను మంచి తల్లిగా ఉండడమే నాకు ముఖ్యం. నా పిల్లలు చాలా మంచి మనసున్న వారు." అని చెప్పింది.   "Aadya & Akira Family దెగ్గరికి వెళ్ళే ముందు ఒక్కటే చెప్పాను మీరు వాళ్ళతో ఎలా behave చేస్తారో అది నా పెంపకాన్ని reflect చేస్తుందని" - #RenuDesai Credits - @TV9Telugu pic.twitter.com/Q6bddxZyoF — Vedi..VediGa... (@vedivediga) April 27, 2026

ఈ మాటలు చెప్పేటప్పుడు రేణు దేశాయ్ కళ్లలో నీళ్లు మెదిలాయి. చాలా ఎమోషనల్ అవుతూ.. తను తన పిల్లల విషయంలో మాత్రం గర్వంగా ఫీల్ అవుతాను అని చెప్పుకొచ్చింది.  

ప్రతి పరిస్థితిలోనూ ప్రశాంతంగా ఉండాలని పిల్లలకు సూచిస్తానని. ఎలాంటి పరిస్థితి వచ్చినా సహనం కోల్పోకూడదని, గౌరవం కోల్పోకూడదని వారికి చెబుతానని తెలిపింది. కోపం వచ్చినా, అసౌకర్యంగా అనిపించినా వెంటనే

ఈ ఇంటర్వ్యూ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అవుతోంది. చాలా మంది ఆమె మాటలను ప్రశంసిస్తూ, మంచి తల్లిగా ఆమెను అభినందిస్తున్నారు.

