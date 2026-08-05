/Renu Desai: పవన్ కళ్యాణ్‌ నన్ను వదిలేసి మరో పెళ్లి చేసుకున్నారు.. నేను అలా చేయలేదు.. రేణు దేశాయ్ ఎమోషనల్

Renu Desai:పవన్ కళ్యాణ్ మాజీ సతీమణి రేణు దేశాయ్ మరోసారి సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారారు. ఆమె చేసిన ఒక స్పందన ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. చాలా కాలంగా సోషల్ మీడియాలో కొందరు ఆమె వ్యక్తిగత జీవితంపై కామెంట్లు చేస్తూ వస్తున్నారు. ఈసారి కూడా అలాంటి వ్యాఖ్యకు రేణు దేశాయ్ నేరుగా సమాధానం ఇచ్చారు.
పవన్ కళ్యాణ్, రేణు దేశాయ్ ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. వీరికి అకీరా నందన్, ఆద్య అనే ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. అయితే కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఇద్దరూ పరస్పర అంగీకారంతో విడిపోయారు. ఆ తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ మరో వివాహం చేసుకున్నారు. రేణు దేశాయ్ మాత్రం తన పిల్లల పెంపకంపైనే ఎక్కువ దృష్టి పెట్టారు.
సినిమాలకు కొంతకాలం దూరంగా ఉన్న రేణు దేశాయ్ ఇటీవల మళ్లీ నటిగా బిజీ అవుతున్నారు. అలాగే మూగజీవాల సంక్షేమం కోసం కూడా ఆమె నిరంతరం కృషి చేస్తున్నారు. జంతువుల సంరక్షణకు సంబంధించిన అంశాలపై తరచూ సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతూ అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.
అయితే సోషల్ మీడియాలో ఆమె చేసే ప్రతి పోస్ట్కు కొందరు వ్యక్తిగత విషయాలను కలిపి కామెంట్లు చేస్తుంటారు. ఇటీవల ఒక నెటిజన్, "మీరు ఇంకొన్ని రోజులు ఓపిక పట్టి ఉంటే బాగుండేది. పవన్ కళ్యాణ్ విలువ ఇప్పుడు తెలిసి ఉంటుంది" అనే భావంతో వ్యాఖ్య చేశాడు.
ఆ కామెంట్కు రేణు దేశాయ్ నేరుగా స్పందించారు. "నేను పవన్ కళ్యాణ్ను వదిలిపెట్టలేదు. ఆయనే నన్ను వదిలి మరో పెళ్లి చేసుకున్నారు. దయచేసి నన్ను ఇలా బాధ పెట్టడం ఆపండి" అని ఆమె స్పష్టంగా రిప్లై ఇచ్చారు. రేణు దేశాయ్ సమాధానం సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అయింది. చాలా మంది ఆమెకు మద్దతుగా నిలుస్తూ, వ్యక్తిగత జీవితంపై పదేపదే వ్యాఖ్యలు చేయడం సరైంది కాదని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సెలబ్రిటీల వ్యక్తిగత నిర్ణయాలను గౌరవించాలని కూడా పలువురు సూచిస్తున్నారు.
ఇదిలా ఉండగా, రేణు దేశాయ్ ప్రస్తుతం నటిగా కూడా కొత్త ప్రాజెక్టులతో ముందుకు సాగుతున్నారు. అలాగే తన కుమారుడు అకీరా నందన్ భవిష్యత్తుపై కూడా ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నారని అభిమానులు చెబుతున్నారు. సోషల్ మీడియా ద్వారా అభిమానులతో దగ్గరగా ఉండే రేణు దేశాయ్, అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే విమర్శలకు సమాధానం ఇస్తుంటారు. ఈసారి ఆమె ఇచ్చిన స్పష్టమైన వివరణ మరోసారి పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. వ్యక్తిగత విషయాల్లో అనవసర వ్యాఖ్యలు చేయకుండా గౌరవంతో వ్యవహరించాలని ఈ సంఘటన మరోసారి గుర్తు చేసింది.