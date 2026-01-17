English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Renu Desai: మహేష్‌తో సినిమా చేయకుండా కుట్రలు చేశారు.! . షాకింగ్ నిజం రివీల్ చేసిన రేణు దేశాయ్..

Renu desai latest comments: పవన్ కళ్యాణ్ మాజీ భార్య చేసిన కామెంట్స్ ఒక్కసారిగా నెట్టింట హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. కొంత మంది చేసిన కుట్రల వల్ల మహేష్ తో మూవీ చాన్స్ ను కొల్పోయినట్లు చెప్పారు. ఆ సమయంలో చాలా ఒత్తిడికి లోనయ్యానని అప్పటి విషయంను బైటపెట్టారు.
పవన్ కళ్యాణ్ మాజీ భార్య రేణు దేశాయ్ తరచుగా వార్తలలో ఉంటునే ఉంటారు.  కొంత మంది ఇప్పటికి కూడా పవన్ కు ద్రోహం చేశారని నెట్టింట ట్రోల్స్ చేస్తుంటారు. వీరికి అదేపనిగా రేణు దేశాయ్  కౌంటర్ లు ఇచ్చిన ఘటనలు కొకొల్లలు. 

మరోవైపు  రేణు దేశాయ్  జంతు ప్రేమికురాలిగా, సమాజంలో జరిగే ఘటనలపై తరచుగా సోషల్ మీడియా వేదికగా అనేక ఘటనలపై రియాక్ట్ అవుతునే ఉంటారు. కొన్నిసార్లు రేణు దేశాయ్ వ్యాఖ్యలను రూమర్స్ రాయుళ్లు లేని పోని వివాదాలకు కారణమయ్యేలా కూడా ట్రోల్స్ చేశారు.

తాజాగా.. రేణు దేశాయ్ చేసిన కామెంట్స్ మరోసారి సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్ గా మారాయి. గతంలో తనకు సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు మూవీ అయిన సర్కారు వారిపాట సినిమాలో తనకు చాన్స్ వచ్చిందని చెప్పారు. తనను మూవీ టీమ్ ఎలా అయిన చేయాలని కోరారని అన్నారు.

కానీ ఆ సమయంలో తనకు మూవీ చేయాలని ఉన్న కూడా కొంత మంది వివాదాల కారణంగా చేయలేకపోయానని అన్నారు. ఆ సమయంలో చాలా ఒత్తిడిలో ఉన్నానని వారి వల్లనే సర్కారు వారిపాట మూవీని చేజార్చుకొవాల్సి వచ్చిందని షాకింగ్ నిజంను రివీల్ చేశారు.

అయితే.. ఆ సమయంలో ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందుల్ని మాత్రం చెప్పడంకు రేణు దేశాయ్ ఆసక్తి చూపించలేదు. ఆ కారణాలు బైటకొస్తే లేనిపోనీ వివాదాలు జరుగుతాయని, ఇప్పుడది అప్రస్తుతమన్నారు. మొత్తంగా రేణు దేశాయ్ చేసిన ఈ కామెంట్స్ నెట్టింట హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.

దీనిపై నెటిజన్లు రేణు దేశాయ్ ఏ సమస్యలు ఎదుర్కొని ఉంటుంది.. ఆమె ఎదుర్కొన్న సమస్యలేంటని నెటిజన్లు కామెంట్స్ ల రూపంలో ప్రశ్నలు వేస్తున్నారు. మరోవైపు మహేష్ బాబుతో చేయాలని చాలా మందికి డ్రీమ్ ఉటుందని, అలాంటి చాన్స్ ను ఎందుకు మిస్ చేసుకున్నారని మరికొంత మంది కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మొత్తంగా రేణు దేశాయ్ కామెంట్స్ నెట్టింట మరోసారి హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.  

Renu Desai Pawan Kalyan ex wife Tollywood Sarkaru Vaari Paata movie mahesh babu Renu desai interviews renu desai controversy Renu desai in news

