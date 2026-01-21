English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Renu Desai: ఇంతకింత బరాబర్ అనుభవిస్తారు.!. యూట్యూబ్ ప్రచారాలపై శాపాలు పెట్టిన రేణు దేశాయ్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Renu desai on youtube channels fake allegations: గత రెండు రోజుల  నుంచి అనేక యూట్యూబ్ ఛానెళ్లు తన గురించి పూర్తిగా తప్పుడుగా ప్రచారం చేస్తున్నారని, ఫెక్ థంబ్ నైల్ పెడుతున్నారని రేణు దేశాయ్ ఫైర్ అయ్యారు. ఈ డబ్బులతో మీకు గ్రోత్ ఉండదని, అనుభవిస్తారని చాలా సీరియస్ గా ఇన్ స్టాలో పొస్ట్ చేశారు.
ఇటీవల రేణుదేశాయ్ ఎక్కువగా వివాదాస్పద అంశాలతో వార్తలలో ఉంటున్నారు. మొత్తంగా వీధి శునకాల ఘటనలో రేణు దేశాయ్ హైదరాబాద్ లో సోమాజి గూడలో మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. అదే విధంగా ఏదైన రెండు, మూడు కుక్కలు కొరికితే అన్ని కుక్కల్ని చంపడం ఎంత వరకు కరెక్ట్ అన్నారు. 

కుక్కలు దాడి చేస్తు తన సంస్థకులేదా జీహెచ్ఎంసీలకు చెప్పాలన్నారు. ఇటీవల నోరులేనీ 500 శునకాలను చంపడంపై తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. అవి కూడా మనలాగానే దేవుడు వాటిని పుట్టించాడన్నారు. మొత్తంగా శునకాలను చంపడం కరెక్ట్ కాదన్నారు. దోమ కాటు వల్ల, చికున్ గున్యా, మద్యం తాగడం వల్ల చాలా మంది చనిపోతున్నారన్నారు.   

దీనితో పాటు అమ్మాయిల్ని, మహిళలను చాలా మంది అత్యాచారాలు చేస్తున్నారని, అందర్ని చంపడంలేదు కదా అంటూ మండిపడ్డారు. అందరు చెడుగా ఉండరనేది ఎలానో.. అన్ని కుక్కలు కూడా కాటు వేయవనేది కూడా అంతే నిజమన్నారు. మొత్తంగా వీధి శునకాల ఘటనపై రేణు దేశాయ్ చాలా సీరియస్ గా మాట్లాడారు. 

అదే విధంగా తాను కుక్కల గురించి మాట్లాడుతున్నానని తనకు ఏవైన డబ్బులు ఇస్తారా అంటూ ఎమోషనల్ అయ్యింది.తనకు తల్లిదండ్రులు, సోదరులు, భర్త లేడన్నారు. తనకు ఆ శివుడు, అన్నపూర్థదేవీ, కాళభైరవుడు ఉన్నారని చెప్పారు. మొత్తంగా రేణుదేశాయ్ పై కొంత మంది రాజకీయాల్లో చేరుతారని, రేణుకు తిక్క ఉందని కూడా ట్రోల్స్ చేస్తున్నారని బాధపడ్డారు.  

అయితే.. తాజాగా.. మరోసారి యూట్యూబర్ థంబ్ నైల్స్ లు, ఫెక్ ప్రచారంపై  రేణు దేశాయ్ తీవ్రస్థాయిలో శాపాలు పెట్టారు. తనపై రెండు రోజులుగా లేని పోనీఫెక్ ప్రచారం చేస్తున్నారని ఇంతకింత అనుభవిస్తారన్నారు. అదే విధంగా ఈ ఫెక్ ప్రచారంతో వచ్చిన డబ్బులు మీకు నిలవని, ఆ దేవుడు మీకు తప్పకుండా బుద్ది చెప్తాడని శాపంపెట్టారు.   

నిజంగా టాలెంట్ ఉంటే నిజమైన కంటెంట్ తో సమాజంలో ఎదగాలని, అధర్మంగా కుటిల బుద్దితో శకుని పన్నాగాలతో తప్పుడు ఆరోపణలు చేయడం కాదని, ఒకరికి ఇబ్బందులు కల్గజేసి బాగుపడతామని అనుకుంటే కర్మ వదలదని రేణు దేశాయ్ తీవ్రస్థాయిలో ట్రోలర్స్ పై, యూట్యూబ్ ఫెక్  థంబ్  నైల్స్ పై ఇన్ స్టాలో సంచలన పోస్ట్ పెట్టారు.

