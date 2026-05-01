  • Renu Desai: కర్మను నమ్మండి.. మీ తప్పులు ఏడు తరాల్ని పీడిస్తాయి.!. రేణు దేశాయ్ ఎమోషనల్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Renu Desai: కర్మను నమ్మండి.. మీ తప్పులు ఏడు తరాల్ని పీడిస్తాయి.!. రేణు దేశాయ్ ఎమోషనల్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Renu desai emotional on stray dogs blood row: మనం సంపాదిస్తున్న డబ్బులను ఏవిధంగా వస్తుందో కూడా చాలా ముఖ్యమని నటి రేణు దేశాయ్ భావొద్వేగంకు గురయ్యారు. అంతే కాకుండా కుక్కల రక్తంతో వ్యాపారం అంశంపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.
 
నటి రేణు దేశాయ్ ఇటీవల ఎక్కువగా సినిమాల్లో కంటే వివాదాస్పద అంశాలతోనే ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నారు. ఇటీవల తనపై సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ట్రోల్స్ చేస్తున్నారని, బూతులు తిడుతున్నారంటూ హైదరాబాద్ పోలీసుల్ని ఆశ్రయించారు.   

తనపై పిల్లల్ని కూడా టార్గెట్ చేసి బూతులు మాట్లాడుతున్నారని, తన ప్రైవేటుపార్ట్ లపై శునకాలు కరవాలని  నీచంగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారని సీరియస్ అయ్యారు. అంతే కాకుండా రేణు దేశాయ్ మాట్లాడుతూ.. ఇలాంటి మాటలు సరికాదన్నారు. ముఖ్యంగా వీధి కుక్కల వివాదంపై  తనదైన స్టైల్ లో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలో ప్రజలకు తెలియజేశారు.  అన్ని కుక్కలు చెడుగా ఉండవన్నారు. తన ఎన్జీవోకు సమాచారం అందిస్తే శునకాల్ని తీసుకొని వెళ్తారన్నారు.  

ఈ క్రమంలోనే  మరోసారి నటి రేణు దేశాయ్ వీధి శునకాల రక్తం బిజినెస్ పై మాట్లాడారు. ఇటీవల హైదరాబాద్ లో వీధి శునకాలు రక్తంను కొన్ని వెటర్నరీ క్లినిక్ లో అమ్మతున్న ఘటనలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. దీనిపై రేణుదేశాయ్ సీరియస్ అయ్యారు.  

కుక్కల రక్తంతో వ్యాపారం ఏంటని మండిపడ్డారు. వీధి శునకాల్ని పట్టుకుని రక్తంను లాక్కుని వ్యాపారం చేయడం ఏంటని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కొంటున్న వారిది కూడా తప్పని అన్నారు. తమ పెంపుడు శునకాలకు రక్తం ఎక్కడ నుంచి వస్తుందో ఆరాతీయాలన్నారు. మనం కలియుగంలో ఉన్నామని మనిషి శరీర అవయావేల్నే అమ్ముతున్నారు. లాగేసుకుంటున్నారు.. ఇక నోరులేని జీవాలు సెఫ్టీ ఎక్కడిదన్నారు. 

కానీ కొంచెమైన భయం భక్తిని పాటించాలన్నారు.  కర్మను నమ్మలాని, తప్పులు చేస్తే 7 జనరేషన్లకు తాకుతుందన్నారు.  డబ్బు పిచ్చితో  జనాలు ఏంచేస్తున్నారో వారికే తెలియట్లేదన్నారు.  కష్టపడి డబ్బులు సంపాదించాలన్నారు. మనంచేస్తున్న ప్రతి పనిని పైన ఒక యూనివర్సల్ ఎనర్జీ చూస్తుందన్నారు.   

కొంత మంది ఎన్జీవోలు వీధి శునకాల్ని పెంచుతున్నట్లు వీడియోలు తీసి, ఆ డబ్బుల్ని కూడా దోచుకుంటు న్నాయన్నారు.  కానీ తాను అలాకాదని, డబ్బుల కోసం సినిమాలు, ఇతర బిజినెస్ లు చేస్తానని కానీ వీధి శునకాల పేరుతో వ్యాపారం చేయడంలేదన్నారు. వీధి కుక్కల జీవితాల మీద డబ్బులు సంపాదిస్తే ఆ దేవుడు చూస్తు వదలడని ఫైర్ అయ్యింది. ఈరోజు చేసే తప్పులకు దేవుడి ముందు ఏంసమాధానం చెప్తారని వాపోయింది. ఎండలు దంచికొడుతున్నాయని, ప్రజలంతా జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నారు. నోరులేని జీవాలు, పక్షులకు ఆరుబైట, ఇంటిబైట, మిద్దె మీద నీళ్లు పెట్టాలన్నారు.   

