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Actress: హీరోయిన్ డ్రెస్సింగ్‌పై రిపోర్టర్ ప్రశ్న.. సోషల్ మీడియాలో దుమారం

Written ByVishnupriya
Published: Aug 06, 2026, 09:44 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 09:44 PM IST

Actress:నటి ప్రియా ప్రకాష్ వారియర్ ఓ ఈవెంట్‌కు కాషాయ రంగు దుస్తుల్లో హాజరుకాగా, ఆమె డ్రెస్సింగ్‌పై రిపోర్టర్ అడిగిన ప్రశ్న సోషల్ మీడియాలో చర్చకు దారి తీసింది. ఈ ఘటనపై నెటిజన్లు భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అసలు ఏం జరిగింది? పూర్తి వివరాలను ఈ వీడియోలో తెలుసుకోండి.

Priya Prakash Varrier Event1/5

ప్రియా ప్రకాష్ వారియర్

సెలబ్రిటీలు ఎక్కడికి వెళ్లినా వారి దుస్తులు, ప్రవర్తన, మాట్లాడే తీరు అన్నీ ప్రజల దృష్టిలో ఉంటాయి. చిన్న విషయమే అయినా సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు దారి తీసే సందర్భాలు తరచూ కనిపిస్తుంటాయి. తాజాగా హీరోయిన్ ప్రియా ప్రకాష్ వారియర్ పాల్గొన్న ఓ కార్యక్రమంలో జరిగిన సంఘటన కూడా అలాంటి చర్చకే కారణమైంది. ఆమె ధరించిన కాషాయ రంగు దుస్తులపై ఓ రిపోర్టర్ అడిగిన ప్రశ్న ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.  

Priya Prakash Varrier Dress2/5

ప్రియా ప్రకాష్ వారియర్ డ్రెస్సింగ్

ఇటీవల జరిగిన ఒక ఈవెంట్‌కు ప్రియా ప్రకాష్ వారియర్ కాషాయ రంగు దుస్తులు ధరించి హాజరయ్యారు. ఆమె లుక్‌ను అభిమానులు ప్రశంసిస్తుండగా, మీడియా సమావేశంలో ఓ రిపోర్టర్ ఆమె డ్రెస్‌కు సంబంధించి ప్రశ్న అడిగారు. ఆ ప్రశ్న సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా చర్చకు దారి తీసింది. ముఖ్యంగా ఒక రంగు దుస్తులు ధరించినందుకు కారణం అడగడం ఎంతవరకు సమంజసమనే విషయంపై నెటిజన్లు తమ అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.  

Priya Prakash Varrier Latest3/5

ప్రియా ప్రకాష్ వారియర్ ఈవెంట్

ఈ ఘటనపై సోషల్ మీడియాలో భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కొందరు నెటిజన్లు, "ఒక వ్యక్తి తనకు నచ్చిన రంగు దుస్తులు ధరించడం వ్యక్తిగత విషయం. దానికి ప్రత్యేక కారణం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు" అంటూ రిపోర్టర్‌ను విమర్శిస్తున్నారు. మరోవైపు మరికొందరు మాత్రం ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో రంగులకు కూడా ప్రత్యేక సందర్భాలు లేదా సందేశాలు ఉండే అవకాశం ఉందనే ఉద్దేశంతో ఆ ప్రశ్న అడిగి ఉండొచ్చని అభిప్రాయపడుతున్నారు. దీంతో ఈ అంశం సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది.  

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సోషల్ మీడియా దుమారం

ఈ సంఘటనతో మరోసారి ప్రియా ప్రకాష్ వారియర్ వార్తల్లో నిలిచారు. ఆమె మాత్రం ఈ విషయంపై ఎలాంటి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేయకుండా ప్రశాంతంగానే స్పందించినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ ఘటన కంటే రిపోర్టర్ అడిగిన ప్రశ్నపైనే ఎక్కువ చర్చ సాగుతోంది.  

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టాలీవుడ్ వార్తలు

ప్రియా ప్రకాష్ వారియర్ ఒక్క కన్నుగీటుతో దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన విషయం తెలిసిందే. ఆ తర్వాత మలయాళంతో పాటు తెలుగు, తమిళ, హిందీ, కన్నడ భాషల్లో అవకాశాలు అందుకుని తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్నారు. తెలుగులో చెక్, ఇష్క్, బ్రో వంటి చిత్రాల్లో నటించి ప్రేక్షకులను అలరించారు. ప్రస్తుతం పలు భాషల్లో కొత్త ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్నారు.ఈ ఘటన మరోసారి సోషల్ మీడియా యుగంలో సెలబ్రిటీల ప్రతి చిన్న విషయం కూడా ఎలా పెద్ద చర్చకు దారి తీస్తుందో చూపించింది. ఒక ప్రశ్నతో ప్రారంభమైన ఈ వివాదం ఇప్పుడు నెటిజన్ల మధ్య పెద్ద చర్చగా మారింది.

TAGS:
Priya Prakash Varrier
Priya Prakash Varrier latest
Priya Prakash Varrier Dress
Priya Prakash Varrier Event

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