Actress:నటి ప్రియా ప్రకాష్ వారియర్ ఓ ఈవెంట్కు కాషాయ రంగు దుస్తుల్లో హాజరుకాగా, ఆమె డ్రెస్సింగ్పై రిపోర్టర్ అడిగిన ప్రశ్న సోషల్ మీడియాలో చర్చకు దారి తీసింది. ఈ ఘటనపై నెటిజన్లు భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అసలు ఏం జరిగింది? పూర్తి వివరాలను ఈ వీడియోలో తెలుసుకోండి.
సోషల్ మీడియా దుమారం
ఈ సంఘటనతో మరోసారి ప్రియా ప్రకాష్ వారియర్ వార్తల్లో నిలిచారు. ఆమె మాత్రం ఈ విషయంపై ఎలాంటి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేయకుండా ప్రశాంతంగానే స్పందించినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ ఘటన కంటే రిపోర్టర్ అడిగిన ప్రశ్నపైనే ఎక్కువ చర్చ సాగుతోంది.