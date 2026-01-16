English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Republic Day Sale Today: ఫ్లిప్‌కార్ట్ – అమెజాన్ రిపబ్లిక్ డే సేల్ మొదలు.. ఫోన్స్ నుంచి ఏసీ వరకు బంపర్ డీల్స్ ఇవే..!

Republic Day Sale Today: ఫ్లిప్‌కార్ట్ – అమెజాన్ రిపబ్లిక్ డే సేల్ మొదలు.. ఫోన్స్ నుంచి ఏసీ వరకు బంపర్ డీల్స్ ఇవే..!

Flipkart Republic Day Sale Today: ఇవాళ్టి నుంచి ఫ్లిప్‌కార్ట్ అలాగే అమెజాన్ లో రిపబ్లిక్ డే సేల్స్ మొదలయ్యాయి. ఇప్పటికే సేల్ లైవ్ లో ఉంది. అయితే ఇప్పుడు  చెప్పే డీల్స్ మాత్రం ఫ్లిప్‌కార్ట్ ప్లస్ మెంబర్స్.. అమెజాన్ ప్రైమ్ మెంబర్స్ కి మాత్రమే ఇవాళ కనిపిస్తాయి. నాన్ ప్లస్, నాన్ ప్రైమ్ మెంబర్స్ కి రేపటి నుంచి ఈ ఆఫర్లు అందుబాటులోకి వస్తాయి.
1 /8

ఫ్లిప్‌కార్ట్ – అమెజాన్ రిపబ్లిక్ డే సేల్ మొదలైపోయింది. ఫ్లిప్‌కార్ట్ లో హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ కార్డ్ ఆఫర్.. అమెజాన్ లో ఎస్‌బీఐ కార్డ్ ఆఫర్ ఇస్తున్నారు. ఈ కార్డ్ ఆఫర్లు అన్నీ కలిపిన తర్వాతే .. అవసరమైన ఎన్నో ప్రాజెక్ట్ చాలా తక్కువ ధరకే రానున్నాయి.

2 /8

ముందుగా..బోష్ 303 లీటర్ల 3 స్టార్ ట్రిపుల్ డోర్ ఫ్రిజ్ సాధారణంగా రూ.45,000 వరకు ఉంటుంది. కానీ కార్డ్ ఆఫర్, కూపన్ అన్నీ కలిపితే సుమారు రూ.26,990 కి దొరుకుతోంది. ఇది నిజంగా హాఫ్ ప్రైస్ లాంటి సూపర్ డీల్.

3 /8

అమెజాన్ బేసిక్స్ 20,000 ఎంఏహెచ్ పవర్ బ్యాంక్ రెగ్యులర్ గా రూ.1,400 వరకు ఉంటుంది. ఇప్పుడు కేవలం రూ.849 కి లభిస్తోంది.

4 /8

సామ్‌సంగ్ 30 అంగుళాల ఎల్‌ఈడీ టీవీ సాధారణంగా రూ.13,000. ఫ్లిప్‌కార్ట్ లో ఇప్పుడు సుమారు రూ.10,000 మాత్రమే. తక్కువ బడ్జెట్ లో సామ్‌సంగ్ టీవీ కావాలంటే ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.  

5 /8

సామ్‌సంగ్ 8 కిలోల టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మెషిన్ రెగ్యులర్ గా రూ.22,000. కార్డ్ ఆఫర్ తో దాదాపు రూ.15,000 కి వస్తోంది. నాలుగు నుంచి ఐదుగురు ఉన్న కుటుంబానికి ఇది మంచి డీల్.

6 /8

లెనోవో యోగా ఏఎండీ ప్రో ల్యాప్‌టాప్ సాధారణ ధర సుమారు రూ.1,30,000. ఇప్పుడు కార్డ్ ఆఫర్లతో దాదాపు రూ.93,000కి వస్తోంది. దాదాపు రూ.40,000 తగ్గింది. 

7 /8

బోష్ ప్రో 1000 వాట్ మిక్సర్ రెగ్యులర్ గా రూ.8,000. ఇప్పుడు రూ.4,800కి లభిస్తోంది.

8 /8

ఆసస్ వివోబుక్ 15 (రైజెన్ 7, 16 జీబీ ర్యామ్, 512 జీబీ స్టోరేజ్) సాధారణంగా రూ.45,000. ఇప్పుడు సుమారు రూ.40,000కి వస్తోంది. స్టూడెంట్స్, సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగులకు ఇది చాలా మంచి డీల్. ఇవి కాకుండా సామ్‌సంగ్ బడ్స్, గోద్రేజ్ స్మార్ట్ డోర్ లాక్స్, బటర్‌ఫ్లై మిక్సర్ గ్రైండర్, రెడ్‌మీ 32 అంగుళాల టీవీ, సోనీ సౌండ్ బార్, డైకిన్, పానాసోనిక్ ఏసీలు, పిజన్ డ్రై ఐరన్ లాంటి ఎన్నో డీల్స్ ఉన్నాయి. మరెందుకు ఆలస్యం ఒకసారి ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ సైట్ చూసేయండి.

Republic Day Sale Today Flipkart Republic Day Sale Amazon Republic Day Sale Republic Day Sale Live Amazon Flipkart Sale Today Republic Day Offers India

Next Gallery

Anasuya: అనసూయకు వేధింపులు.. ఏకంగా 73 మందిపై కేసు..