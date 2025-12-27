RBI Holiday List 2026: న్యూ ఇయర్ వేళ ఆర్బీఐ కీలక ప్రకటన.. 2026 బ్యాంకులకు సెలవులు ఇవే.. పూర్తి లిస్ట్..

Rbi new year full holiday list for 2026:రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా న్యూ ఇయర్ వేళ బ్యాంకులకు సెలవుల లిస్ట్ ను ప్రకటించింది. మొత్తంగా రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలతో పాటు స్థానిక పండగల నేపథ్యంలో బ్యాంకు లకు సెలవులు లిస్ట్ ను ఆర్బీఐ ప్రకటించింది.
భారత్ దేశంలో బ్యాంకింగ్ రంగం ఎంతో కీలకమైందని చెప్పుకొవచ్చు. ప్రతిరోజు కూడా కోట్లాది లావాదేవీలు జరుగుతుంటాయి. ఇప్పటికి కూడా చాలా మంది తమకు కావాల్సిన పలు సర్వీసుల కోసం బ్యాంకులకు వెళ్తుంటారు. అయితే.. మరికొన్ని రోజుల్లో న్యూ ఇయర్ ప్రారంభం కానుంది. ఈ క్రమంలో ఆర్బీఐ కొత్త ఏడాదిలో దేశంలోని రాష్ట్రాలలో ఉండే బ్యాంకులకు సెలవులు ఏరోజున ఉంటాయో పూర్తి వివరాలను విడుదల చేసింది. దీనితో పాటురెండో శనివారం, నాలుగవ శనివారం బ్యాంక్ లు యథా ప్రకారం మూసి ఉంటాయని ఆర్బీఐ క్లారిటీ ఇచ్చింది.
జనవరిలో.. గురువారం, 1 జనవరి 2026 వేడుకల నేపథ్యంలో.. నూతన సంవత్సర దినోత్సవం / గాన్-న్గై ఐజ్వాల్, చెన్నై, గాంగ్టక్, ఇంఫాల్, ఇటానగర్, కోహిమా, కోల్కతా, షిల్లాంగ్ లో బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి.
అదే విధంగా.. గురువారం, 15 జనవరి 2026 ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం/ పొంగల్ / మాఘే సంక్రాంతి / మకర సంక్రాంతి బెంగళూరు, చెన్నై, లలో బ్యాంక్ లు బంద్ ఉంటాయి. 26 జన్వరి సోమవారం రోజున గణతంత్ర దినోత్సవం నేపథ్యంలో.. భోపాల్, చండీగఢ్, డెహ్రాడూన్, కాన్పూర్ లలో శ్రీనగర్ తప్ప అన్ని స్థానాలు బంద్ ఉంటాయి.
ఫిబ్రవరిలో మాసంలో.. గురువారం, 19 ఫిబ్రవరి 2026 ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ జయంతి సందర్భంగా బేలాపూర్, ముంబై, నాగ్పూర్ బ్యాంక్ లకు సెలవులు ఉంటాయి. ఫిబ్రవరి 20 శుక్రవారం 2026 రోజున... రాష్ట్ర దినోత్సవం / రాష్ట్రావతరణ దినోత్సవం నేపథ్యంలో.. ఐజ్వాల్, ఇటానగర్ బ్యాంక్ లకు సెలవులు ఉంటాయి.
ఫిబ్రవరిలోనే.. సోమవారం, 2 మార్చి 2026 హోలిక దహన్ పండగవేళ బ్యాంకులకు సెలవులు ఉంటాయి. మార్చి 19 గురువారం రోజున .. గుఢి పడ్వా / ఉగాది పండుగ / తెలుగు నూతన సంవత్సర దినం / సాజిబు నొంగ్మపన్బా (చీరాబా) / 1వ నవరాత్ర బేలాపూర్, బెంగళూరు, చెన్నై, హైదరాబాద్, ఇంఫాల్, జమ్మూ, కొచ్చి, ముంబై, నాగ్పూర్, పనాజీ, విజయవాడ లలో సెలవులు ఉంటాయి.
మార్చిలో హోలీ (3), ఉగాది (19), రంజాన్ (ఏపీలో 20, తెలంగాణలో 21) , శ్రీరామ నవమి (27) తేదీలు. ఏప్రిల్ మాసంలో గుడ్ ఫ్రైడే (3), అంబేద్కర్ జయంతి (14). మే మాసం .. మేడే (1), బక్రీద్ (27), జూన్ మాసం.. మొహర్రం నెల.. ఏపీలో 25, తెలంగాణలో 26), జులై మాసం.. గురువారం, 16 జూలై 2026 రథ యాత్ర / కాంగ్ (రథజాత్ర) భువనేశ్వర్, ఆగస్టు మాసం.... ఇండిపెండెన్స్ డే నేపథ్యంలో.. ఆగస్టు 15, మిలాద్ ఉన్ నబీ (25, 26), రాఖీ పౌర్ణమి (28).
సెప్టెంబర్.. జన్మాష్టమి (4), వినాయక చవితి (14), అక్టోబర్.. గాంధీ జయంతి (2), నవమి (20), విజయ దశమి (21), నవంబర్ మాసం.. గురునానక్ జయంతి (24), దీపావళి (9 వ తేదీ ఆదివారం ), డిసెంబర్ .. క్రిస్మస్ (25) హలీడేస్ లుగా ఉండనున్నట్లు ఆర్బీఐ ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించింది.