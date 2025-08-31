English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Resistance Bands: బరువు తగ్గడానికి పాపులర్ అవుతున్న రెసిస్టెన్స్ బాండ్స్.. అసలు ఇవి‌ ఏమిటో తెలుసా..

బరువు తగ్గడానికి ఎంతో మంది యోగా.. జిమ్.. ఎరబిక్స్ లాంటి ఎక్సర్సైజులు చేస్తూ ఉంటారు. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా వెయిట్ లిఫ్టింగ్ ఎక్సర్సైజులు కూడా కొంతమంది చేస్తారు. అయితే అంతంత వెయిట్ డంబల్స్ మన ఇంట్లో పెట్టుకోవాలి అంటే కొంతమందికి అసాధ్యం.. అలాంటి వాళ్ళ కోసమే ఈ రెసిస్టెన్స్ బాండ్స్
సమంతా, రకుల్ లాంటి హీరోయిన్లు.. కేజీల కేజీల డంబల్స్ ఎట్టి మరి ఎక్సర్సైజులు చేస్తూ ఉండడం మనం చూస్తూనే ఉంటాం.   

జిమ్ కి వెళ్లే వాళ్లయితే పరవాలేదు కానీ ఇంట్లోనే ఎక్సర్సైజులు చేసే వాళ్ళు ఇంత పెద్ద డంబల్స్ పెట్టుకోవడం అనేది కష్టమే.

అందుకే ఇప్పుడు రెసిస్టెన్స్ బ్యాండ్స్ అనేది వచ్చాయి. వీటిల్లో లూప్ అలానే కేజీల వారీగా బ్యాండ్స్ ఉంటాయి.  అనగా లో బ్యాండ్ అయితే రెండు నుంచి ఐదు కేజీ, మీడియం బ్యాంక్ అయితే పది నుంచి 13 కేజీలు.. హై బ్యాండ్ అయితే 20 కేజీల వరకు ఉంటాయి.  

ఎలాస్టిక్ రబ్బర్ లాగా కనిపించే ఈ బాండ్స్ ని మనం కాళ్ళకి కానీ చేతులకు కానీ వేసుకొని ఎక్సర్సైజులు చేస్తే.. మనపైన అంత బరువు పడేలాగా చూసుకుంటాయి. బరువు తగ్గడానికి కూడా ఇవి ఎంతగానో సహాయపడతాయి.

ముఖ్యంగా మనం వీటిని ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్లొచ్చు అలానే.. కేవలం ఒక చిన్న పర్స్ లో కూడా పెట్టేయొచ్చు. అందుకే ఇప్పుడు డంబుల్స్ కన్నా ఇది బాగా పాపులర్ అవుతున్నాయి.

