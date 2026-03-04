Masala Chicken: రెస్టారెంట్‌ చికెన్‌ కర్రీ టేస్ట్‌.. ఇంట్లోనే ఇలా మసాలా పెట్టి చేస్తే రుచి అదిరిపోతుంది..!

Restaurant Style Masala Chicken Recipe: మసాలా చికెన్ కర్రీ ఇంట్లోనే రుచికరంగా తయారు చేసుకోవాలా? ఇలా చేశారంటే రెస్టారెంట్ స్టైల్ లో అదిరిపోతుంది. ప్రధానంగా ఈ చికెన్ మసాలా రెసిపీ బ్యాచిలర్స్ కూడా చక్కగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇది రోటి, అన్నంలోకి కూడా అదిరిపోతుంది. ఆదివారం ఈసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఇంట్లో ఉండే ఈ చిన్నపాటి మసాలాలతో చికెన్ మసాలా తయారు చేసుకోవచ్చు. దీంతో పాటు సలాడ్, రైతా మీకు ఇష్టమైతే వండుకోవచ్చు.
కావలసిన పదార్థాలు .. చికెన్ -1 కేజీ ఉల్లిపాయలు -రెండు కప్పులు యాలకులు, లవంగాలు-3 ఒక నల్ల యాలకు రెండు ఇంచుల దాల్చిన చెక్క అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు -3 జిలకర, ధనియాల పొడి -ఒక్కో చెంచా నెయ్యి -ఒక చెంచా అవనూనె-3చెంచాలు అరకప్పు కట్ చేసిన టమాటాలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ -3 స్పూన్స్ కారం పొడి -2 చెంచాలు పచ్చిమిర్చి-2 కసూరి మేతి
రెస్టారెంట్ స్టైల్ లో మసాలా చికెన్ కర్రీ తయారు చేసుకునే విధానం.. పక్కాకొలతలతో మసాలాలు దట్టించి రెస్టారెంట్ స్టైల్ లో ఈ మసాలా చికెన్ కర్రీ తయారు చేసుకోవచ్చు. ముందుగా చికెన్ తీసుకొని దాన్ని శుభ్రంగా రన్నింగ్ వాటర్ లో కడగాలి. ఆ తర్వాత ఇందులోనే కాస్త ఉప్పు నీళ్లు పోసి 10 నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోండి. ఇలా చేయటం వల్ల మొక్క టెండర్ వస్తుంది. అంతేకాదు చికెన్ లో ఉన్న పచ్చి వాసన కూడా పోతుంది.
ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ తీసుకొని అందులో నూనె వేయాలి. మీడియం మంటపై పెట్టి నూనె కాగిన తర్వాత అందులో బిర్యానీ ఆకు, దాల్చిన చెక్క, యాలకులు, లవంగాలు, సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలు వేసి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు దోరగా వేయించాలి. ఆ తర్వాత అందులోనే అల్లం, వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసి పచ్చివాసన పోయే వరకు ఉడికించండి.
ఇందులోనే చికెన్ కూడా వేసి ఓ రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి. చికెన్ కాస్త తెలుపు రంగులోకి మారిపోతుంది. అప్పుడు వెంటనే కారంపొడి, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, పసుపు రుచికి సరిపడా ఉప్పు కూడా వేసి బాగా కలిపి చికెన్ కి ఈ మసాలా అంతా పట్టే వరకు మగ్గనివ్వాలి.
ఇప్పుడు అరకప్పు కట్ చేసుకున్న టమాటాలు, పచ్చిమిర్చి కూడా వేసి మంట తక్కువ పెట్టి ఓ 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి . అయితే చికెన్ బాగా మగ్గే వరకు మూత పెట్టకుండానే ఉడికించుకోవాలి. ఇప్పుడు వేడినీళ్లు ఓ కప్పు పోసి ఓ నాలుగు నిమిషాలు మూత పెట్టి ఉడికించటం వల్ల చికెన్ మెత్తగా ఉడికిపోతుంది. వేడి నీళ్లు వాడితే చికెన్ కూడా రుచి అదిరిపోతుంది.
ఇప్పుడు చికెన్ పూర్తిగా ఉడికిపోతుంది. మూత తీసి కసూరీ మేథీ. గరం మసాలా పౌడర్ కూడా వేసి మరిగించుకోవాలి. చివరగా నూనె పైకి తేలుతుంది. అంతే రుచికరమైన మసాలా చికెన్ ఇంట్లోనే రెడీ అవుతుంది. దీన్ని అన్నం లేదా బట్టర్ నాన్ లో కూడా తీసుకుంటే అదిరిపోతుంది.
మీరు చికెన్ అరగంటసేపు ఫ్రిజ్లో పెడితే మరింత టెండర్ గా మారుతుంది. అయితే దీనికి రెండు చెంచాల ఆవనూనె, పసుపు, కారం, ఉప్పు, పెరుగు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా పట్టిస్తే అదిరిపోతుంది. అయితే ఎప్పుడు టమాటా ప్యూరీ కూరకు వాడకూడదు. కేవలం తాజాగా కట్ చేసిన టమాటాలనే వాడడం వల్ల చికెన్ మరింత రుచికరంగా ఉంటుంది. తక్కువ మంటపై వండడం అలవాటు చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే రుచి అదిరిపోతుంది. మసాలాలు కూడా కాస్త వేయించి పొడి చేసుకుంటే మరింత బాగుంటుంది. చికెన్ కర్రీ ఎర్రగా రావాలంటే కశ్మీరీ కారం పొడి కూడా వాడండి.