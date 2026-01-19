Mysore Masala Dosa: రెస్టారెంట్ స్టైల్‌ మైసూర్‌ మసాలా దోశ.. ఇంట్లోనే ఇలా ఈజీగా తయారు చేసుకోండి..

Restaurant Style Mysore Masala Dosa Recipe: రుచికరమైన మైసూర్ మసాలా దోశ ఈసారి ట్రై చేస్తే ఎప్పటికి వదలరు. చాలామంది ప్లెయిన్ దోశ కంటే ఆనియన్ లేదా మసాలా దోశ అంటే ఎక్కువ శాతం ఇష్టపడతారు. ప్రతిరోజు కాకుండా అప్పుడప్పుడు ఈ మైసూర్ మసాలా దోస టేస్ట్ చూడాల్సిందే.. రుచి అదిరిపోతుంది. ఇంట్లో ఈజీగా ఈ మైసూర్ మసాలా దోశ రెసిపీని ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకుందాం.
సాధారణంగా ఉదయం సమయంలో టిఫిన్లు ఇడ్లీ, దోశ, ఉప్మా వంటివి తయారు చేసుకుంటారు. రెగ్యులర్గా వేసుకునే దోశ కంటే ఈసారి మైసూర్ మసాలా దోశ తయారు చేయండి. ఇది ఉదయం టిఫిన్ లో మాత్రమే కాదు రాత్రి తయారు చేసుకున్నా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ మైసూర్ మసాలా దోశ ఆలుగడ్డ కర్రీ వేసి తయారు చేసుకుంటారు. దీంతో పాటు చట్నీ వేసుకొని నంజుకుని తింటే రుచి అదిరిపోతుంది. జన్మలో ఎప్పుడు మర్చిపోలేని రుచి పొందుతారు. ఇంట్లోనే ఈజీగా ఈ మైసూర్ మసాలా దోశ ఎలా తయారు చేసుకోవాలి తెలుసుకుందాం.
కావలసిన పదార్థాలు.. రెండు కప్పుల బియ్యం, అర కప్పు మినప్పప్పు, ఒక చెంచా మెంతులు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఇక కుర్మా కోసం మూడు ఆలుగడ్డలు, ఒక ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, జీలకర్ర, ఆవాలు, కరివేపాకు, పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఎండుమిర్చి, వెల్లుల్లి, నూనె.
ముందుగా బియ్యం, మినప్పప్పు సరిగా బాగా శుభ్రం చేసి కనీసం 8 గంటల పాటు నాన పెట్టాలి. ఆ తర్వాత శుభ్రంగా కడిగి రాత్రి ఈ రెండు వేర్వేరుగా సన్నగా రుబ్బు కోవాలి. ఆ తర్వాత రెండిటిని బాగా కలుపుకొని ఫెర్మెంటేషన్ ప్రక్రియ కోసం రాత్రంతా అలాగే ఉంచండి. ఇక ఉదయం మీకు మీరు ఇందులో ఉప్పు కలిపి నీళ్లు పోసుకుని పిండి జారుడుగా ఉన్నప్పుడు దోశలు పోసుకోవాలి.
ఇప్పుడు మసాలా కోసం మీరు కూర తయారు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ముందుగా ఒక ప్యాన్ తీసుకొని అందులో నూనె వేసి జీలకర్ర, ఆవాలు, సెనగపప్పు, ఎండుమిర్చి వేసుకొని దోరగా వేయించాలి. ఇందులోనే కరివేపాకు, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి కూడా వేయించండి. ఇప్పుడు ఉడకబెట్టుకున్న బంగాళాదుంప ముక్కలు ,ఉప్పు వేసుకోవాలి. ఇందులో మీరు కావాలంటే శనగపిండి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఇందులో కావాలంటే అల్లం వెల్లుల్లి కూడా వేసుకోవచ్చు. ఓ రెండు నిమిషాలు ఉడికిన తర్వాత ఒక గ్లాసు నీళ్లు పోసుకుని కాస్త మరిగించండి. ఓ ఐదు నిమిషాలు ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కొత్తిమీర చల్లుకోండి.
ఇప్పుడు పల్లీల చట్నీ లేదా కొబ్బరి చట్నీ తయారు చేసుకోవచ్చు. పల్లీలు, పుట్నాలు దోరగా వేయించి ఇందులో పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర కాస్త కరివేపాకు రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలు కొద్దిగా చింతపండు వేసి పల్లీల చట్నీ కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు . ఉప్పు రుచి చూసుకొని దాన్ని సన్నగా బ్లెండ్ చేసుకుంటే పల్లీల చట్నీ కూడా రెడీ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పెనం పెట్టి దోశలు పోసుకోవాలి. వేడివేడిగా ఈ మసాలా దోశపై వేయండి. అంతే రుచికరమైన మసాలా దోశ రెడీ అయిపోతుంది దీన్ని ఈ పల్లీల చట్నీలో నంజుకొని తింటే రుచి అదిరి పోతుంది. ఇంట్లోనే హోటల్ స్టైల్ లో మైసూర్ మసాలా దోశ రుచికరంగా వేడివేడిగా తయారు చేసుకోవచ్చు