Peanut Chutney: ఇడ్లీ.. దోశలకు అదిరిపోయే సౌత్‌ ఇండియన్‌ స్టైల్‌ పల్లీ చట్నీ..!

Peanut Chutney Recipe: ఇడ్లీ దోశలకు అదిరిపోయే సౌత్ ఇండియన్ స్టైల్ పల్లి చట్నీ ఇలా క్విక్ గా ప్రిపేర్ చేసుకోండి.. సాధారణంగా పల్లీలు లేదా పుట్నాలతో చట్నీ తయారు చేసుకుంటారు. దీంతోపాటు బొంబాయి చట్నీ కూడా తయారు చేసుకుని తీసుకుంటే రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. పొద్దున హడావిడిగా స్కూల్, ఆఫీసులకు వెళ్లే సమయంలో ఈ రుచికరమైన పల్లి చట్నీ తయారు చేసుకుంటే రెస్టారెంట్ స్టైల్ లో అదిరిపోతుంది. ఇంట్లో హెల్తీగా కూడా ఉంటుంది.
 
1 /5

 పల్లి చట్నీ సాధారణంగా ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. ఇది ఇడ్లీ, దోశ, ఉప్మా అన్నిట్లోకి అదిరి పోతుంది. ఇది బెస్ట్ కాంబినేషన్. ప్రధానంగా సౌత్ ఇండియాలో తయారు చేసే ఇడ్లీ వడ ఏ టిఫిన్ లోకైనా పల్లి చట్నీ తప్పనిసరి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ పల్లి చట్నీ రెస్టారెంట్ స్టైల్ లో ఎలా తయారు చేసుకోవాలి తెలుసుకుందాం.   

2 /5

 కావలసిన పదార్థాలు..  ఒక కప్పు పల్లీలు, మూడు పచ్చిమిర్చి, రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలు, టేబుల్ స్పూను జీలకర్ర, ఉప్పు రుచికి సరిపడా, కావలసినంత నీరు, ఇక తాలింపులకు జీలకర్ర, ఆవాలు ,ఎండుమిర్చి కాస్త శెనగపప్పు తీసుకోవాలి. 

3 /5

 ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక పాన్ పెట్టి దోరగా పల్లీలను వేయించాలి. ఆ తర్వాత వీటిని చల్లారనిచ్చి కాస్త పొట్టు తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ తీసుకొని అందులో పచ్చిమిర్చి, పల్లీలు, వెల్లుల్లి, జీలకర్ర, ఉప్పు, నీళ్లు తగినంత వేసి బాగా మెత్తని పేస్ట్ తయారు చేసుకోవాలి.  

4 /5

 ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి మరో పాన్ పెట్టి అందులో జీలకర్ర, ఆవాలు, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, శనగపప్పు, కాస్త ఇంగువ కూడా జోడించి తాలింపు పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మెత్తగా రుబ్బిన ఈ పల్లీలలో ఈ తాలింపు కూడా వేసుకోవాలి .  

5 /5

 రుచికరమైన పల్లీల చట్నీని ఒక బౌల్లో వేసుకుంటే ఇడ్లీ, దోశలకు పర్ఫెక్ట్ గా రుచికరమైన రెస్టారెంట్ స్టైల్ పల్లి చట్నీ రెడీ అవుతోంది. కావాలంటే పచ్చిమిర్చి, టమాటా కూడా నూనెలో వేయించి తయారు చేసుకుంటారు. ఆ రుచి కూడా బాగుంటుంది.

