  • Retirement Plan: రిటైర్‌ అయ్యాక అద్భుతమైన ప్రణాళిక ఇదే..! ఏమిటో తెలుసా?

Best Retirement Plan For After Get Retires From Job Or Business Know What: జీవితం అనేది బాధ్యతలతో కూడుకున్నది. ఒక్క బాల్యం, వృద్ధాప్యం తప్ప మిగతా సమయమంతా ఉరుకుల పరుగుల జీవితం. బాల్యం మన చేతిలో లేదు కానీ వృద్ధాప్యం కొంత మన చేతిలో ఉండే అద్భుతమైన సమయం. జీవిత చరమాంకంలో అద్భుతంగా ప్రణాళిక వేసుకుంటే ఈ జన్మ ధన్యంగా మిగులుతుంది.
1 /6

వ్యాపారం నుంచి విశ్రాంతి పొందారా? ఉద్యోగ బాధ్యతల నుంచి పదవీ విరమణ చేశారా? మిగిలిన కాలాన్ని అద్భుతంగా.. ప్రకృతి అందాల మధ్య గడపాలనుకునే రిటైర్డ్‌ ఉద్యోగులు, బిజినెస్‌మెన్‌లు తదితరులకు అద్భుతమైన ప్రదేశం చెప్పబోతున్నాం. జీవిత చరమాంకం ప్రకృతితో మమేకమై ఆనందంగా జీవించేందుకు ఒక చక్కటి ప్రదేశం ఉంది. అదేమిటో తెలుసుకుందాం.

2 /6

ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ ప్రదేశంగా గ్రీస్‌ గుర్తింపు పొందింఇ. గొప్ప వారసత్వం, సులభమైన ప్రయాణం, చక్కటి వసతి, తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నది గ్రీస్‌ పర్యాటకం. పారిస్, ఫ్రాన్స్ కన్నా అద్భుతంగా ఉండే ప్రాంతం గ్రీస్‌. చారిత్రకంగా ప్రసిద్ధి పొందిన గ్రీస్‌లో మీ చివరి జీవితం గడిపితే ఆఖరి ఘడియలు అద్భుతంగా ఉంటాయి.

3 /6

ఖర్చు, ఆరోగ్య సంరక్షణ, వీసాలు, వాతావరణపరంగా 2026 పదవీ విరమణ సూచికలో గ్రీస్ ముందు స్థానంలో ఉంది. చారిత్రక ప్రాంతంతోపాటు అద్భుతమైన ద్వీప ప్రాంతాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. భారతీయులు ఇక్కడ సందర్శించాలంటే స్కెంజెన్ వీసా తీసుకోవాల్సి ఉంది.

4 /6

ఇంటర్నేషనల్ లివింగ్‌ విభాగంలో 2026 గ్లోబల్ ఇండెక్స్‌లో పదవీ విరమణ చేసిన వారికి ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ ప్రదేశంగా గ్రీస్‌ ర్యాంక్ పొందింది. అద్భుతమైన జీవనం, ఆరోగ్య సంరక్షణ, ఫ్రెండ్లీ వీసా, ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం గ్రీస్‌ సొంతం. ఈ ప్రాంతం పర్యాటకులకు స్వర్గధామంగా గ్రీస్‌ నిలుస్తోంది.

5 /6

భారతీయ ప్రయాణికులు పాస్‌పోర్ట్, ఫొటోలు, ప్రయాణ ప్రణాళిక, వసతి, ఆర్థికపరమైన డాక్యుమెంట్లు సమర్పిస్తే గ్రీస్‌ పర్యటనకు వీసా లభిస్తుంది. సులభంగా గ్రీస్‌ వీసా ఉంటుంది. ప్రజాస్వామ్యం, తత్వశాస్త్రం, గణిత శాస్త్రాలకు గ్రీస్‌ జన్మస్థానంగా ఉన్న విషయం తెలిసిందే. ఆధునిక ప్రపంచంలోని అనేక ప్రాథమిక ఆలోచనలకు గ్రీస్‌ పుట్టిల్లుగా నిలిచింది. ప్లేటో, అరిస్టాటిల్‌ ఇక్కడి ప్రాంతానికి చెందినవారే. గ్రీస్‌ ప్రాంతంలో శాంటోరిని, మైకోనోస్, క్రీట్ వంటి ప్రాంతాలు ప్రసిద్ధి చెందాయి. అంతేకాకుండా ఇక్కడి భవనాలు సంభ్రమాశ్చర్యాలకు గురి చేస్తాయి. 

6 /6

అద్భుతమైన సముద్రాలు, అందమైన సూర్యాస్తమయాలు చూడాలంటే గ్రీస్‌కు రావాల్సిందే. ఏథెన్స్‌లోని పార్థినాన్, ఒలింపియా, డెల్ఫీ వంటి ప్రాంతాలు గ్రీస్ గొప్ప పురాతన వారసత్వాన్ని చెబుతాయి. బాధ్యతలు, ఉద్యోగం, కుటుంబం నుంచి కొంత విరామం తీసుకున్న వారు తప్పక గ్రీసును సందర్శించి జీవితంలో కొన్ని మధురానుభూతులు పొందవచ్చు.

Retired Employees Pensioners govt employees Greece Best Tourist places Tourists Retirement plans retirement benefits Govt Employees Retirement Businessman Industrialists

