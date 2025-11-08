Retirement Plan: రిటైర్మెంట్ తర్వాత రిస్క్ లేని జీవితం కావాలా? ఈ ప్రభుత్వ స్కీముతో ప్రతి నెలా లక్షల్లో ఆదాయం..!!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Retirement Plan: నేటికాలం యువత డబ్బు ఎంత సంపాదించామన్నదానికన్నా, భవిష్యత్తు ఎంత సురక్షితంగా ఉంటుంది అన్నదానిపై ఎక్కువగా ఆలోచిస్తున్నారు. ఉద్యోగం చేస్తూనే రిటైర్మెంట్ తర్వాత జీవితం ఎలా ఉండాలి.. ఆర్థికంగా ఎలాంటి భరోసా ఉండాలి అన్న దానిపై ఎక్కువ దృష్టి పెడుతున్నారు. గతంలో ప్రజలు తమ పొదుపులను ఎక్కువగా బ్యాంక్ ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ (FD)లలో పెట్టేవారు. అయితే ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం అందిస్తున్న నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ (NPS) అటల్ పెన్షన్ యోజన (APY) వంటి పథకాలు పెట్టుబడిదారులకు మంచి రాబడులు అందిస్తూ, రిటైర్మెంట్ భద్రతకు బలమైన ఆధారంగా మారాయి.
ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా 9 కోట్ల మందికి పైగా ఈ రెండు స్కీముల్లో భాగమయ్యారు. వీటిలో సుమారు రూ. 16 లక్షల కోట్లకు పైగా పెట్టుబడులు చేరాయి. ఈ సంఖ్యే ప్రజల్లో రిటైర్మెంట్ అవగాహన ఎంతగా పెరిగిందో చూపిస్తుంది.

నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ (NPS) లో రెండు రకాల ఖాతాలు ఉంటాయి. టైర్ 1( Tier I ) టైర్ 2( Tier II). Tier I అనేది ప్రధాన రిటైర్మెంట్ ఖాతా, ఇందులో పెట్టిన డబ్బును 60 ఏళ్ల వయస్సు వచ్చే వరకు విత్ డ్రా చేసుకోలేరు. ఇక Tier II ఖాతా సాధారణ సేవింగ్స్ అకౌంట్‌లా ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా డబ్బు తీసుకోవచ్చు. 18 నుండి 70 ఏళ్ల మధ్య వయస్సు కలిగిన ఎవరైనా ఈ పథకంలో చేరవచ్చు. కనీస పెట్టుబడి రూ. 500 మాత్రమే కావడం మరో ప్రత్యేకత. రిటైర్మెంట్ వయస్సు వచ్చినప్పుడు పెట్టుబడిలో 60శాతం మొత్తాన్ని లంప్‌సమ్‌గా తీసుకోవచ్చు. మిగిలిన 40శాతంతో అన్యుటీ తీసుకోవాలి. అది జీవితాంతం నెలవారీ పెన్షన్‌గా వస్తుంది.

  NPS‌లో పెట్టుబడి రెండు విధాలుగా పెట్టవచ్చు. Active Mode, Auto Mode. Active Modeలో పెట్టుబడిదారుడు స్వయంగా ఈక్విటీ, ప్రభుత్వ బాండ్లు, కార్పొరేట్ డెబ్ట్‌లలో శాతం నిర్ణయించుకోవచ్చు. Auto Modeలో వయస్సు ఆధారంగా పెట్టుబడి పంపిణీ ఆటోమేటిక్‌గా జరుగుతుంది. ఇటీవల ఈక్విటీ పెట్టుబడిపై పరిమితి 100శాతం వరకు పెంచింది. ఇది ఎక్కువ రాబడులు కోరేవారికి అదనపు అవకాశం ఇస్తుంది.    

అటల్ పెన్షన్ యోజన (APY) పథకాన్ని ప్రభుత్వం 2015లో ప్రారంభించింది. ఇది ప్రధానంగా అసంఘటిత రంగంలో పనిచేసే, ఆదాయ పన్ను చెల్లించని వ్యక్తుల కోసం రూపొందించింది. 2025 మే నాటికి ఈ స్కీమ్‌లో 7.65 కోట్ల మంది చేరారు. ఈ పథకంలో 18 నుండి 40 ఏళ్ల మధ్య ఎవరైనా బ్యాంకు లేదా పోస్టాఫీస్ ద్వారా ఖాతా తెరవవచ్చు. నెలవారీ, త్రైమాసికం లేదా ఆరు నెలల చెల్లింపు ఆప్షన్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. రిటైర్మెంట్ తర్వాత నెలకు రూ.1,000 నుండి రూ. 5,000 వరకు పెన్షన్ పొందవచ్చు. అర్హులైన ఖాతాదారులకు ప్రభుత్వం 50శాతం వరకు సహాయం కూడా అందిస్తుంది.

    మొత్తానికి, NPS, APY రెండూ ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న విశ్వసనీయ పెన్షన్ పథకాలు. తక్కువ పెట్టుబడితో భవిష్యత్తులో స్థిరమైన ఆదాయం కావాలనుకునే వారికి ఇవి నిజంగా బంగారు అవకాశాలు అని చెప్పుకోవచ్చు.  

