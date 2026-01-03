English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Business Ideas: మహిళలూ..రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ అందిస్తున్న లోన్‎ తీసుకుని ఈ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే.. భారీ ఆదాయం పక్కా..!!

Women Business Opportunity: మహిళలు ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూడకుండా..  తమ గ్రామంలోనే స్థిరమైన ఆదాయం పొందేలా రూపొందించిన ఒక బలమైన బిజినెస్ మోడల్గా తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఇందిరా డెయిరీ ప్రాజెక్టు నిలుస్తోంది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వంలో మహిళల ఆర్థిక స్వావలంబన లక్ష్యంగా రూపొందిన ఈ పథకం.. మహిళా సంఘాల సభ్యులకు ఒక పూర్తి స్థాయి వ్యాపార అవకాశాన్ని అందిస్తోంది. ఇది కేవలం సబ్సిడీ పథకం మాత్రమే కాదు… సరిగ్గా అమలు చేస్తే దీర్ఘకాలిక లాభాలు ఇచ్చే డెయిరీ బిజినెస్ ఐడియాగా మారనుంది.
ఈ ప్రాజెక్టు కింద అర్హత కలిగిన మహిళా సంఘ సభ్యురాలికి రెండు పాడి ఆవులు లేదా గేదెలతో కూడిన ఒక యూనిట్ అందిస్తుంది ప్రభుత్వం. ఒక్కో యూనిట్ విలువ రూ.2 లక్షలు. ఇందులో రూ.1.40 లక్షలను ప్రభుత్వం నేరుగా సబ్సిడీగా ఇస్తుంది. మిగిలిన రూ.60 వేల మొత్తాన్ని బ్యాంకు రుణంగా అందిస్తారు. అంటే, చాలా తక్కువ పెట్టుబడితో ఒక పూర్తి స్థాయి డెయిరీ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించే అవకాశం మహిళలకు లభిస్తోంది. ఇది బిజినెస్ ప్రారంభించాలనుకునే గ్రామీణ మహిళలకు ఒక  లో రిస్క్ – హై పొటెన్షియల్  మోడల్ గా నిలవనుంది.

వ్యాపార పరంగా చూస్తే.. రెండు పాడి గేదేల ద్వారా రోజుకు సగటున 12 నుంచి 16 లీటర్ల పాలు పొందవచ్చు. స్థానిక పాల డైరీలు, సంఘాలు లేదా నేరుగా వినియోగదారులకు విక్రయిస్తే రోజుకు రూ.500 నుంచి రూ.700 వరకు ఆదాయం సాధ్యమవుతుంది. నెలకు ఇది రూ.15 వేల నుంచి రూ.20 వేల వరకు చేరుతుంది. ఖర్చులు తీసివేసినా కూడా, నెలకు కనీసం రూ.10 వేల వరకు నికర లాభం రావచ్చు. ఇది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మహిళలకు పెద్ద ఆర్థిక భరోసానే అని చెప్పాలి.

ఇందిరా డెయిరీ ప్రాజెక్టు ప్రత్యేకత ఏమిటంటే.. ఇది వ్యక్తిగతంగా కాకుండా మహిళా సంఘాలను కేంద్రంగా అమలు చేస్తోంది. దీని వల్ల పశువుల సంరక్షణ, మేత సేకరణ, వైద్య సహాయం, పాల విక్రయాల విషయంలో పరస్పర సహకారం లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో ఎదురయ్యే ప్రమాదాలు కూడా సంఘ స్థాయిలో పంచుకోవచ్చు. ఇది ఒక కమ్యూనిటీ ఆధారిత బిజినెస్ మోడల్‌గా మారుతోంది.

ప్రస్తుతం ఖమ్మం జిల్లా మధిర నియోజకవర్గంలో పైలట్ ప్రాజెక్టుగా ప్రారంభమైన ఈ స్కీమ్‌కు మంచి స్పందన లభించడంతో.. త్వరలో కొడంగల్ సహా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తరించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. దీని ద్వారా వేలాది మహిళలు ఉపాధి పొందడమే కాకుండా, గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలపడే అవకాశం ఉంది.

మొత్తానికి.. ఉద్యోగం కోసం వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా, ఇంటి వద్దే వ్యాపారం ప్రారంభించి స్థిరమైన ఆదాయం పొందాలనుకునే మహిళలకు ఇందిరా డెయిరీ ప్రాజెక్టు ఒక స్మార్ట్ బిజినెస్ ఛాన్స్ అని చెప్పాలి. ప్రభుత్వ సబ్సిడీ, బ్యాంకు మద్దతు, నిరంతర ఆదాయం.. ఈ మూడు కలిసినప్పుడు ఇది నిజంగా మహిళల జీవితాలను మార్చే వ్యాపారంగా నిలవనుంది.

